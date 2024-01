La Compagnie des montagnes de ski du Québec lorgne plusieurs montagnes au Québec

«Notre groupe est très présent en Europe et on arrive sur le continent nord-américain en investissant au Québec, souligne d’emblée Christian Mars, président de la Compagnie des montagnes de ski du Québec (CMSQ). On voit de belles opportunités, parce que plusieurs stations sont gérées de manière amateur par des municipalités. Sans vouloir être critique de l’administration, les gestionnaires n’arrivent pas à dégager suffisamment d’argent pour renouveler les infrastructures et le matériel en fin de vie. On arrive à un moment où il existe de belles opportunités pour investir et relancer des stations ».

La Compagnie des montagnes de ski du Québec, filiale de e-Liberty Groupe, une entreprise qui a développé une billetterie en ligne pour plus d’une centaine de stations en Europe, a les moyens de ses ambitions. «Notre groupe fait un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars, alors on peut dire qu’on a les reins solides et qu’on sait gagner de l’argent», commente Christian Mars.

Les retombées n’arriveront pas simplement d’un coup de baguette magique et il faudra attendre un peu avant de voir les bénéfices des investissements.

C’est au Mont Grand-Fonds que le groupe a réalisé son premier investissement au Québec, en prenant la gestion de la station en septembre 2023. «Les pourparlers avaient commencé en avril et nous avons déjà investi 14 millions de dollars dans la montagne», ajoute ce dernier, parlant de l’acquisition d’une dameuse, de six canons à neige et de l’ajout d’un nouveau télésiège débrayable à six places, unique au Canada, qui permettra d’atteindre le sommet en quatre minutes plutôt que les 15 minutes nécessaires avec l’ancien modèle.

«On fait cet investissement dans une optique quatre saisons, pour développer le vélo de montagne, la randonnée et d’autres activités », dit-il invoquant une piste de luge d’été et d’hiver, ainsi qu’un parc d’hébertisme.

Depuis le 1er janvier, la CMSQ gère également le Mont Lac-Vert, à Hébertville, où l’entreprise compte investir au moins 25 millions de dollars. Et ce n’est qu’un début. «S’il y a une opportunité, on avance, remarque Christian Mars. On regarde partout, au Mont-Édouard, au Mont Orignal, à Bromont », lance-t-il. Des pourparlers sont également en cours avec le Mont Comi à Rimouski.

Les investissements dans les agglomérations des régions fait partie d’une des stratégies de la CMSQ, mais l’entreprise lorgne aussi le Mont-Saint-Anne et Stoneham, la propriété de Resorts of the Canadian Rockies, qui n’est pas ouvert à la vente pour l’instant. «C’est bloqué tant que le gouvernement ne bougera pas», remarque Christian Mars, qui a fait allusion à des investissements de 200 millions de dollars nécessaires pour remettre à niveau le Mont-Sainte-Anne.

Révolutionner le monde de la montagne au Québec

La CMSQ veut mettre en place un nouveau modèle d’affaires pour contrer le modèle des grandes entreprises américaines, qui s’accaparent de plus en plus de montagnes, aux États-Unis comme en Europe. «On a l’ambition de devenir un opérateur de ski mondial», soutient Christian Mars.

«On ne veut pas nécessairement acheter des stations, dit-il, faisant allusion aux baux emphytéotiques signés pour la gestion des monts Grand-Fonds et Lac-Vert. On est ouvert à tout, dont les partenariats commerciaux».

Par exemple, le Mont Grand-Fonds et le Massif de Charlevoix ont signé une entente pour permettre aux détenteurs de billets de saison de skier dans les deux montagnes sans frais supplémentaires.

Le Mont Grand-Fonds

«Notre but ultime est de créer un forfait commun pour tout le Québec», soutient Christian Mars. Ce forfait s’applique déjà cette année pour les deux montagnes sous la gestion de la CMSQ et cette dernière espère que l’offre grandira rapidement.

De tels forfaits permettront de sécuriser l’industrie du ski au Québec et d’augmenter le volume d’adeptes. « Le ski est une industrie à coût fixe qui coûte de l’argent qu’il y ait du monde ou pas. Si les gens se déplacent sans payer plus pour les billets, ils dépenseront dans les restaurants ou pour d’autres activités, par exemple pour prendre un forfait de motoneige ».

Une des clés de la réussite, c’est de faire venir les adeptes quand il n’y a personne à la montagne, notamment en semaine. «On veut faire varier les prix avec les algorithmes de e-Liberty», mentionne Christian Mars, qui voit cette étape comme la prochaine révolution au Québec.

Miser sur le quatre saisons

Le Québec ne peut pas rivaliser avec les dénivelés de 2000 mètres que l’on retrouve dans les Alpes. Mais on retrouve une multitude de produits à mettre en marché pour offrir l’expérience québécoise, estime Christian Mars, un adepte de sport qui ne s’est pas ennuyé lors de son premier voyage de ski au Québec. «J’ai skié différemment, dans les sous-bois. Je suis arrêté près du feu pour prendre une bière, avant d’aller faire un tour de motoneige. Ça n’existe pas une journée comme ça en Europe», dit-il, ajoutant avoir apprécié sa sortie aux baleines et la pêche sur glace.

«C’est le multiactivité qui permettra de développer un modèle pérenne et rentable.» — Christian Mars

Ce modèle multiactivité doit aussi se décliner sur quatre saisons pour rentabiliser les investissements faits en montagne. Le développement du vélo de montagne, de la randonnée, de la course en sentier, de parcours d’hébertisme et de luge font aussi partie des plans de l’entreprise pour créer de vrais villages de montagne qui vivent à l’année. « En ouvrant à l’année, on change l’économie du système et on y croit», note Christian Mars, qui croit que la vie en montagne permet de maintenir un meilleur équilibre de vie dans un monde en accélération constante.