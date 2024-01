«Détox» du Nouvel An: un miracle... de marketing

Les résolutions du Nouvel An et la culpabilité d’après les Fêtes sont le cocktail parfait pour les promoteurs de détox miracles. Mais est-ce que ça fonctionne réellement? «Pas du tout!» répond d’emblée le chercheur Benoit Arsenault. Ce professeur à la faculté de médecine de l’Université Laval se spécialise dans la question du poids.

«C’est simplement du marketing, des gens qui veulent profiter des gens et leur vulnérabilité pour faire de l’argent. C’est complètement déplorable.» — Benoit Arsenault, chercheur et professeur au département de médecine de l'Université Laval

Mais qu’est-ce qu’une détox? Selon les blogues et compagnies qui en font la promotion, une détox permet de «nettoyer» le corps des toxines accumulées. Or, rien ne permet d’affirmer que les détox fonctionnent, ni même existent, affirme Joëlle Emond, la présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ).

«Bien franchement, je pense que c’est un mot inventé par cette industrie-là pour vendre des produits dont l’efficacité n’a pas été prouvée», se désole Benoit Arsenault.

(Infographie Le Soleil, source 123rf)

Un coup marketing

«Évidemment, il y a une grosse force marketing derrière ça. Si on voit ça à chaque année, c’est parce que ce marketing-là fonctionne, malheureusement», estime Benoit Arsenault. Mais l’industrie répond avant tout à une forte demande, rappelle Stéphane Gauvin, professeur de marketing responsable à l’Université Laval.

Au Québec, la publicité entourant les médicaments et les produits naturels est plutôt bien régie, estime-t-il. Mais lorsqu’il est question de blogues personnels ou de vidéos sur les réseaux sociaux par exemple, la réglementation a ses limites.

«Il y a des réglementations, mais c’est facilement contournable», atteste Jeff Proteau, le fondateur et stratège marketing de la firme Virus Santé Communication, une agence marketing spécialisée en santé.

Les réseaux sociaux permettent notamment de contourner certaines contraintes, comme des mots-clés interdit ou le ciblage de la clientèle, explique Jeff Proteau.

«C’est des gens qui croient profondément à ce qu’ils vendent et qui vont le promouvoir sur les réseaux sociaux, observe le stratège. Je pense que le porte-parole vaut pour 95 % de la vente».

(Infographie Le Soleil, source 123rf)

Perte de poids = santé?

Le désir de perdre du poids revient souvent parmi les résolutions du nouvel an, mais est-ce bon pour la santé?

«La perte de poids, elle peut engendrer des effets positifs sur la santé, mais elle peut aussi engendrer des effets négatifs sur la santé», nuance Joelle Emond. Pour savoir si une perte de poids permet de bonifier sa santé, il faut consulter un professionnel de la santé, estime la nutritionniste.

Le chercheur Benoit Arsenault s’intéresse particulièrement à la relation entre le poids et la santé. «Plus on étudie ça, plus on se rend compte que la relation entre le poids et la santé est beaucoup plus complexe que ce que les gens qui vendent des régimes miracles le laissent croire», résume le professeur.

«Ce n’est pas vrai que si on perd du poids, on va automatiquement améliorer notre santé.» — Benoit Arsenault, chercheur et professeur au département de médecine de l'Université Laval

Le professeur met également en garde contre le cycle des diètes, qui peut avoir des conséquences néfastes. «Ça va avoir des effets très pervers sur la santé mentale, sur l’estime de soi, sur la relation qu’on a avec notre corps et la relation qu’on a avec la nourriture», note M. Arsenault.

Reste que bien des Québécois souhaitent perdre du mois, et en sont même parfois obsédés.

QUELQUES MYTHES «DÉTOX»

«Le fenouil est la réponse à tout», selon un blogue. «Il n’y a aucun aliment miracle qui à lui seul a la propriété de changer notre santé ou d’apporter un bénéfice», soutient Joëlle Emond. Comme le choux kale, les baies d’açaï et tous les autres aliments supposément miraculeux, il est faux de croire que le fenouil est la solution pour détoxifier son corps.

Prendre un concentré de gingembre, curcuma et citron pour booster le métabolisme. Booster son métabolisme avec son alimentation, c’est tout simplement impossible, tranche Benoit Arsenault. «Notre dépense énergétique, c’est extrêmement finement régulé. On ne peut pas l’augmenter, on ne peut pas la baisser.»

«S’assurer que son intestin fonctionne bien grâce à des produits naturels». Un blogue propose de prendre plusieurs suppléments laxatifs et émollients afin de «s’assurer que son intestin fonctionne bien». Or, les laxatifs ne sont pas destinés à prendre soin de son intestin, ils pourraient même nuire aux bonnes bactéries de l’intestin, explique Joëlle Emond.

«Le jeûne intermittent selon l’âge». Dans certaines situations, les nutritionnistes peuvent conseiller ou accompagner un patient dans un jeûne intermittent. Toutefois, il n’y a pas de données scientifiques qui suggèrent de baser le type de jeûne intermittent selon l’âge, indique Joelle Emond.

Prendre plusieurs suppléments et vitamines pour être en meilleure santé. Une saine alimentation devrait combler tous les besoins en vitamines et minéraux, assure Joëlle Emond. À moins d’une réelle carence diagnostiquée, pas besoin d’ajouter des suppléments. «Le fait de prendre trop de suppléments, c’est une cause d’hospitalisation qu’on peut voir année après année», rappelle également Benoit Arsenault.

Mme Emond voit passer «des milliers» de mythes et de rumeurs populaires circuler au sujet de la nutrition. La présidente de l’ODNQ fait appel à la vigilance devant la panoplie de produits naturels, d’amaigrissants et de régimes sur le marché. En cas de doute, elle recommande à la population de se tourner vers la plateforme Apparences trompeuses de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), qui permet d’y voir plus clair.

Quelques résolutions à considérer

Le premier conseil de Benoit Arsenault pour le nouvel an est d’arrêter de culpabiliser par rapport à son alimentation. «On a le droit d’avoir fait des excès dans le temps des Fêtes, c’est normal», promet le professeur.

L’expert suggère également d’axer ses résolutions sur les saines habitudes de vie plutôt que sur le chiffre sur la balance ou le tour de taille. «Adopter un mode de vie plus actif, manger plus de fruits et légumes, manger plus de fibres, plus de produits à grains entiers. C’est des résolutions, si on est capable de les appliquer de façon durable, qui vont avoir des bénéfices sur la santé.»

Dans le même ordre d’idées, Joëlle Emond propose de ne pas se restreindre au nouvel an pour adopter de saines habitudes d’alimentation. Pour que les bonnes habitudes perdurent toute l’année, il vaut mieux se concentrer sur de petits changements réalistes à implanter dans son quotidien que d’entreprendre des changements drastiques.

Finalement, chaque personne est unique et les besoins nutritionnels varient d’une personne à l’autre. Avant d’acheter des suppléments ou d’entreprendre une perte de poids, il vaut mieux se tourner vers un professionnel de la santé régi par un ordre professionnel qui pourra évaluer adéquatement les besoins uniques de chaque personne, s’entendent Mme Emond et M. Arsenault.