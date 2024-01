Un outil pour propulser le développement durable au Cégep de Saint-Félicien

«Lorsque nous avons adopté le nouveau plan stratégique 2023-2028, il y avait un élément transversal dans toute la planification stratégique et c’est le développement durable», a expliqué d’emblée la directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, Sylvie Prescott, lors de la présentation de l’outil, lundi matin, devant près de 150 membres du personnel du cégep.

Pour être en mesure d’intégrer le développement durable dans toutes les sphères du cégep, plusieurs intervenants du cégep ont travaillé à la création de l’outil dénommé NOMAAD-DD, un acronyme pour «notre outil maison adaptatif afin d’amorcer une démarche de développement durable», a précisé Guillaume Maziade, le conseiller en développement durable.

«C’est l’aboutissement de trois années de travail», a-t-il remarqué en parlant notamment du vaste travail de consultation mené auprès de la communauté étudiante.

Près de 150 personnes ont assisté à la présentation de l'outil NOMAAD-DD. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Fort des données recueillies, le cégep a créé un outil d’autonomisation et de démocratisation du développement durable au cégep. Concrètement, cet outil prend la forme d’une application gérée à travers des fichiers Excel, où les utilisateurs doivent répondre à une multitude de questions en lien avec les six axes de développement durable identifiés par l’institution d’enseignement, soit la bienveillance, la diversité, l’économie, l’écologie, le dialogue et la démocratie et finalement la transition.

Dans le cadre de la présentation de l’outil, Sylvie Prescott a fait une démonstration en exposant comment elle s’y était pris pour analyser un projet de délocalisation de programmes d’enseignement. « Je voulais démontrer qu’une personne comme moi, qui n’a pas nécessairement de grandes connaissances en développement durable est capable de l’appliquer de bien le comprendre », a-t-elle mentionné.

Sylvie Prescott, la directrice générale, accompagnée d'Annie Perron et de Guillaume Maziade. (Cégep de Saint-Félicien)

À travers l’outil, l’utilisateur doit définir comment le projet correspond aux différents axes de développement durable en donnant une note entre 5 et -3, explique Guillaume Maziade. «Ça oblige les utilisateurs à réfléchir dans le but de s’améliorer», dit-il, ajoutant que l’outil propose aussi des pistes de bonification pour améliorer le projet.

Peu importe si le projet obtient une bonne note lors de l’évaluation, car l’important n’est pas de faire des points, mais plutôt d’améliorer chaque projet pour améliorer le monde dans lequel on vit, note ce dernier. «Ça aide à penser le projet en dehors de la boîte», ajoute-t-il.

Selon les projets à évaluer, il est possible de prendre la version de courte, moyenne ou longue durée, variant d’une, deux ou trois heures, pour remplir les formulaires.

Un outil pour faire rêver

C’est bien beau de créer un outil de développement durable, mais il fallait aussi faire en sorte que la communauté collégiale veule l’utiliser.

«On voulait créer un outil qui nous fait rêver, qui est beau, qui est à notre image, et qu’on ait envie de l’utiliser, soutient Jessica, enseignante en philosophie qui a participé de près à l’élaboration de NOMAAD-DD. L’aspect artistique et l’aspect esthétique sont au cœur de la démarche».

C’est pourquoi le cégep a travaillé avec Annie Perron, designer graphique et propriétaire de LUM design, pour développer l’image et l’esthétisme de l’outil. Misant sur le street art, le graffiti, des techniques japonaises comme le gyataku, en passant par le steampunk, elle a développé une signature visuelle marquante.

Par exemple, le logo de l’outil est un cerveau, signe de l’intelligence collective, où l’on voit des traces de la co-création, ainsi qu’un gribouillis, représentant un geste imparfait, faisant allusion à l’aspect créatif, la sensibilité et l’émotion.

(Cégep de Saint-Félicien)

«L’image a été construite pour que ça devienne un exemple pour d’autres cégeps, a commenté Annie Perron. Il faut que ça soit tellement fort que ça résonne partout.»

Une démarche évolutive

La démarche de développement durable n’est pas une finalité, car elle sera constamment en évolution, estime Guillaume Maziade.

«C’est un espace d’information et de dialogue pour moduler le comportement humain», dit-il, ajoutant qu’il rêve d’intégrer la recherche au projet pour créer un laboratoire vivant.

«Toutes les données produites dans l’outil seront colligées, ajoute Sylvie Prescott. On pourra prendre des photos de chacune des dimensions et trouver des pistes d’amélioration». Cette dernière souhaiterait lancer une chaire de recherche en développement durable, avec une spécialité sur la modulation du comportement humain.