Le retour en classe en cinq questions

Priscilla Boyer est professeure au Département des sciences de l’éducation et directrice de comité de programme de cycles supérieurs à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Geneviève Hamann est gestionnaire de projets à la Table régionale de l’éducation de la Mauricie.

1. Quel impact la grève aura-t-elle sur les élèves en général?

Priscilla Boyer: «Moins il y a eu de journées de grève, moins les impacts sont importants sur les élèves. Neuf journées, ce n’est pas si mal. Ceux qui en ont manqué plus, il risque d’y avoir un peu plus de retards. Mais on a vu pendant la pandémie que les élèves ont une certaine résilience.»

Geneviève Hamann: «Tout arrêt peut avoir un impact sur tous les jeunes. Cela dit, les élèves qui n’avaient pas de problématiques particulières avant la grève vont récupérer plus vite. Mais ça peut aussi jouer sur la motivation, surtout chez les plus vieux.»

2. À quelles conséquences peut-on s’attendre sur les élèves qui ont des besoins particuliers?

Priscilla Boyer: «Pour les élèves qui ont des difficultés, c’est documenté que dès qu’il y a une pause, non seulement il n’y a pas de nouveaux apprentissages, mais ils oublient ceux qui ont été faits. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour ces élèves. Mais ce n’est pas insurmontable.»

Geneviève Hamann: «S’ils ont pu être accompagnés à la maison, par les organismes communautaires qui ont fait des activités pour les enfants pendant la grève et avec les mesures annoncées, notamment le tutorat, le retard pourra être rattrapé relativement rapidement. Mais sachant qu’on sent encore les impacts de la pandémie, il faut être à l’affût et continuer à accompagner ces élèves-là.»

3. Que pensez-vous du plan de rattrapage annoncé par le ministre de l’Éducation?

Priscilla Boyer: «En termes de flexibilité, on peut saluer ça. De laisser les milieux gérer eux-mêmes selon les besoins et selon la fatigue du personnel enseignant, ça peut juste être positif. De revenir à des examens selon la pondération qui prévalait pendant la pandémie, ça peut aussi vraiment être une bonne mesure pour atténuer les effets des retards.»

Geneviève Hamann: «On manque encore d’information sur la manière dont ça va se ventiler dans la région, mais on est content d’entendre parler de tutorat, parce que c’est démontré que c’est une pratique positive. La possibilité de rassembler des jeunes aux profils similaires pour avoir de l’accompagnement, c’est positif aussi. Je suis confiante, surtout avec la flexibilité annoncée: ce n’est pas coulé dans le béton, on s’adapte à la réalité des milieux sur le terrain.»

4. Quels sont les principaux défis auxquels les enseignants devront faire face?

Priscilla Boyer: «Les défis qu’ils auront sont énormes. Le seul point positif, c’est qu’ils ont gagné sur certains fronts, ils ne sont pas forcés de rentrer au travail à cause d’une loi spéciale. Ils peuvent au moins avoir la satisfaction d’avoir été un peu entendus.

C’est sûr que leur première réflexion va être de réorganiser le calendrier et de cibler les apprentissages essentiels. C’est le même travail qu’ils ont dû faire pendant la pandémie, alors ils vont pouvoir se reposer sur la réflexion qui a déjà été faite à ce moment-là.»

Geneviève Hamann: «Leur premier défi, ça va être de cibler les jeunes qui ont des enjeux particuliers, ou qui sont un peut-être un peu plus sur la ligne, pour qu’ils puissent bénéficier de mesures de rattrapage. Il y a aussi le fait que ce sont eux qui vont avoir un rôle de tutorat. Par contre, pour ce rôle, la TREM a un rôle de relayeur en éducation, alors on peut peut-être faciliter. On soutient différents projets, du tutorat avec des élèves du cégep et du maillage avec d’autres élèves, de l’aide aux devoirs, etc. Il y a différentes façons dont la communauté peut aider les enseignants et on va jouer notre rôle.»

5. Est-ce que le moment choisi de la grève du Front commun peut amoindrir les impacts sur les élèves?

Priscilla Boyer: «Une grève en début d’année, c’est difficile parce qu’on n’a pas encore installé un fonctionnement de classe, c’est mal partir. En fin d’année, il y a le stress des examens, ça peut être ardu. Là, juste avant les Fêtes, c’est un bon moment. Il y a souvent des activités plus ludiques; il y a toujours des apprentissages, mais ils se font autrement. Et pour les enseignantes de la Mauricie, puisqu’elles font partie du Front commun, le rattrapage a déjà pu se vivre un peu, contrairement à celles avec la FAE.»

Geneviève Hamann: «N’importe quel arrêt peut entraîner des problèmes, peu importe le moment choisi. C’est sûr qu’en Mauricie, c’est huit jours, alors qu’à Montréal et Laval, le défi est plus grand. L’arrêt est d’autant plus long que c’est collé sur la période des Fêtes, et ce temps d’arrêt peut avoir un impact autant sur les acquis que sur la motivation.»