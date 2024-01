La prison pour un entrepreneur frauduleux de Longueuil

Simon Lévesque, 59 ans, devra aussi payer des amendes d’une valeur de plus de 350 000 $. Air Pur Québec offre la vente et l’installation de systèmes de chauffage et de systèmes de climatisation.

L’entrepreneur a reçu sa peine le 17 novembre dernier au palais de justice de Longueuil. Parmi ses crimes, l’accusé s’est soustrait au paiement d’un impôt de 193 359 $ en omettant de déclarer ses revenus.

Il a aussi volontairement omis remettre une somme de 121 741 $ relativement aux taxes TPS et TVQ perçues sur les produits offerts par son entreprise.

«Au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, la société Air Pur Québec a facturé et perçu la TPS et la TVQ sur les produits et services qu’elle a fournis, mais elle ne les a pas remises aux autorités fiscales», note Revenu Québec dans un communiqué.

L’enquête a aussi permis de démontrer que Simon Lévesque a remis une fausse facture à 110 clients afin qu’ils puissent demander un crédit d’impôt ÉcoRenov, LogiRénov ou RénoVert plus important que celui auquel ils avaient droit.

Toutefois, pour qu’un contribuable ait droit à ces crédits d’impôt, les travaux d’installation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié, détenteur d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec en vertu de la Loi sur le bâtiment. «Air Pur Québec et Simon Lévesque ne détenaient pas une telle licence au cours de la période où les infractions ont été commises», souligne Revenu Québec.

«La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C’est une question d’équité à l’égard de la grande majorité des citoyens et citoyennes ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d’impôts», ajoute la société d’État.

Autre infraction

En avril 2021, Simon Lévesque a aussi été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur. Il a écopé d’une amende de 1112 $.

L’Office de la protection du consommateur lui reprochait «d’avoir utilisé des arguments trompeurs lors de la vente d’une thermopompe», en garantissant à une cliente qu’elle pourrait bénéficier d’une subvention gouvernementale, ce qui s’est révélé faux. L’infraction a été commise en juillet 2018 à Montréal.

Au moment des infractions, l’adresse de l’entreprise était le 1401, chemin de Chambly, bureau 21066, à Longueuil.