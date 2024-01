Cohabitation avec le train: la santé publique prend le pouls à Farnham et au Granit

On connaît l’onde de choc de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic survenue en 2013, alors que des dizaines de wagons de pétrole ont déraillé pour ensuite exploser en plein coeur du centre-ville. Sonder les citoyens durement éprouvés était donc incontournable.

«Pour le Granit, ça fait 10 ans que l’on parle de réaménager le milieu de vie avec le déplacement de la voie ferrée. On veut donc avoir un état de santé de la population et des détails de sa relation avec la voie ferrée, de ses craintes par rapport à l’eau, l’air, le sol, le bruit et les vibrations. C’est aussi important de savoir comment se porte le tissu social», a indiqué en entrevue la directrice de santé publique de l’Estrie, Dre Isabelle Samson.

Et pourquoi avoir choisi Farnham pour cette étude? «On veut voir si l’information qui sort du Granit est semblable à celle d’une communauté comme Farnham. On l’a choisie parce qu’elle a des similitudes avec Lac-Mégantic. La taille de la population, la proportion des gens qui vivent à proximité du chemin de fer, a mis en relief la Dre Samson. Les deux municipalités ont aussi des activités industrielles sur leur territoire. Et à Farnham, ça fait partie du paysage de vivre avec la voie ferrée.»

La directrice de santé publique met toutefois un bémol. «Farnham n’est pas qu’un groupe de contrôle. Il y aura de la comparaison avec Lac-Mégantic. Mais on veut surtout aller chercher des assises. Farnham pourrait peut-être nous inspirer pour des hypothèses à la grandeur du territoire estrien.»

Enjeux

La cohabitation avec un réseau de transport ferroviaire a plusieurs ramifications. «Il y a des préoccupations au niveau industriel, de la sécurité et pour l’aménagement du territoire. Les gens ne peuvent pas nécessairement marcher comme ils veulent à différents endroits. C’est ce qu’on veut commencer à documenter», a mentionné Isabelle Samson.

La directrice de la santé publique en Estrie, Dre Isabelle Samson. (Archives La Tribune)

Concrètement, les gens seront sondés pour l’étude de l’INSPQ via une lettre, qui sera envoyée dans la semaine du 15 janvier à l’ensemble des citoyens des deux communautés ciblées. Les gens ont jusqu’au 27 février pour retourner les documents.

Selon la Dre Samson, les citoyens devraient être en mesure de répondre au questionnaire en une vingtaine de minutes.

Le rapport final sera dévoilé en 2025. Des données préliminaires seront toutefois disponibles au fur et à mesure qu’elles seront recensées.

Retombées

Avec cette étude, la santé publique espère notamment avoir des indicateurs fiables au sujet des différentes nuisances causées par la proximité d’une voie de transport ferroviaire. «Le sentiment de sécurité change-t-il selon le fait que la voie ferrée soit plus près des résidences? Si on veut faire de nouveaux quartiers [près des chemins de fer], quelle est la zone tampon? Il n’y a pas consensus en la matière. Les informations recueillies pourraient nous guider à ce sujet», a fait valoir la directrice de santé publique.

L’investigation pourrait aussi «nous outiller pour mieux accompagner les populations lorsqu’il y a des enjeux d’aménagement près des voies ferrées», a souligné la Dre Samson. «C’est le cas des promoteurs qui connaîtront davantage les types de préoccupations qu’aura la population dans ces milieux», a-t-elle dit.

«Cette dimension de santé environnementale et sociale autour de la voie ferrée, c’est une première que l’on explore, a dit la spécialiste. C’est le début d’un savoir.»