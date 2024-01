Une nouvelle vie grâce à un rein donné par un inconnu

Frédéric Marchand (à gauche) et Emmanuel Deyrieux. (Courtoisie Frédéric Marchand)

Ce donneur, c’est Emmanuel Deyrieux, résident de Matane. Un pur inconnu pour M. Marchand, du moins jusqu’à leur premier échange par messagerie, en mars 2023.

«J’ai fait une publication suite à ma néphrectomie (ablation d’un rein), pour donner de mes nouvelles et dire que l’opération a bien été. Je l’ai partagée sur ma page personnelle, mais aussi sur un groupe de soutien pour les personnes dialysées», raconte-t-il.

Or, M. Deyrieux est lui aussi sur ce groupe, puisqu’il planifiait donner un de ses reins à une amie. Mais avant que la batterie de tests requis pour la greffe soit complétée, elle a pu recevoir un rein d’un donneur décédé.

«J’avais un peu le sentiment d’avoir commencé quelque chose et de ne pas l’avoir fini. Le processus m’a aussi appris un peu ce que c’est que l’insuffisance rénale. Quand on ne connaît personne de proche qui a ce problème, on ne s’en rend pas compte», explique-t-il.

Frédéric Marchand a reçu son nouveau rein le 11 décembre dernier. (Courtoisie Frédéric Marchand)

C’est pourquoi lorsqu’il lit le message publié par Frédéric Marchand, il n’hésite guère avant de le contacter.

«Ça m’a touché. Je me souviens en avoir parlé avec mon amie, elle m’a dit: ‘’Tu n’es vraiment pas obligé'’. Mais j’avais le goût de le faire et j’ai contacté Frédéric», raconte M. Deyrieux.

Frédéric Marchand a naturellement accepté la généreuse offre du Matanais, et les deux hommes ont entamé – ou poursuivi, dans le cas de M. Deyrieux – les tests pour s’assurer que donneur et receveur étaient bien compatibles.

«Ce n’est pas comme un donneur de la même famille, mais on a une super bonne compatibilité. Parce qu’au-delà du groupe sanguin, il fallait vérifier qu’on a des gènes communs et s’assurer que je n’aie pas d’anticorps qui rejetteraient ses cellules», résume M. Marchand.

C’est à la fin août que les deux hommes ont eu le feu vert de leur équipe médicale respective pour procéder à la greffe. Prévue en octobre, elle a finalement été repoussée à décembre en raison d’ennuis de santé du côté de M. Marchand. Mais ce dernier assure que peu importe l’attente, elle en valait la peine.

«Je ne suis pas encore à 100 % parce que j’ai encore des cicatrices qui me font mal. Je ne suis pas encore tout à fait mobile, mais je suis quand même fonctionnel. Et je sens mon énergie revenir, ça n’a rien à voir avec avant. Je suis revenu à la fonction rénale que j’avais il y a 15 ou 20 ans.» — Frédéric Marchand

Il était important aussi pour M. Marchand de garder le contact avec son donneur, ce qui a donné naissance, selon lui, à une belle amitié.

«On va dîner ensemble au restaurant à Québec quand on s’y rend tous les deux. On a aussi prévu un voyage commun aux Îles-de-la-Madeleine, l’été prochain», indique-t-il.

«On vit très bien avec un seul»

De son côté, M. Deyrieux dit également se sentir très bien, trois semaines après l’opération.

«Ce matin, j’ai marché une heure avec mes chiens, je remarche ce midi une autre heure. Il faut se dire aussi que les chirurgies ont bien changé. On n’a plus les grosses cicatrices comme avant», raconte-t-il.

Surtout, il se réjouit de savoir que grâce à son don d’organe, une autre personne a pu retrouver une vie normale. Il reconnaît que s’il avait été approché au départ par un inconnu et non une amie, il n’est pas certain qu’il aurait accepté de se départir de son rein. Mais en discutant avec des professionnels de la santé, il a réalisé la différence que les dons vivants peuvent faire.

«Quand une personne se fait greffer un organe d’une personne décédée, ça doit se faire très vite, dans les 24 à 48 heures. Avec un donneur vivant, ça donne plus de temps et la qualité du greffon est meilleure. Ça donne un meilleur taux de réussite, et ça permet de libérer une place sur la liste d’attente, parce qu’il y a beaucoup de personnes qui attendent un rein en ce moment», illustre-t-il.