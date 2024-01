Luck Mervil prévoit plaider non coupable à une accusation d’agression sexuelle

C’est l’intention qu’a fait connaître son avocate par visioconférence au palais de justice de Rimouski, lundi. Me Anne-Marie Drouin représentait l’artiste qui était absent de la cour.

L’enregistrement du plaidoyer a été reporté au 26 février pour l’étape d’orientation et de déclaration. La procureure de Larochelle Avocats de Montréal a indiqué au juge Yves Desaulniers que la preuve lui avait été transmise.

La procureure de la Direction des poursuites criminelles et pénales, Me Annie-Claude Breton, a aussi fait savoir au tribunal qu’elle disposait d’une preuve complémentaire qui serait acheminée par messagerie à la défense. D’ici à la prochaine étape, l’avocate du chanteur devrait avoir suffisamment de temps pour prendre position quant à la nécessité ou non de tenir une enquête préliminaire.

L’homme de 56 ans a été arrêté le 29 novembre par la division des enquêtes sur le crime contre la personne de la Sûreté du Québec. Lors de sa comparution le jour même, le juge de la Cour du Québec a prononcé une ordonnance de non-publication sur tous les détails permettant d’identifier la plaignante.

Antécédents à caractère sexuel

Mervil possède déjà un casier judiciaire après avoir reconnu sa culpabilité, le 14 mai 2018, à un chef d’accusation d’exploitation sexuelle sur une victime de 17 ans. Les gestes avaient été commis en 1996, alors qu’il était âgé de 28 ans. Il avait écopé d’une peine d’incarcération de 6 mois dans la collectivité et a été inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.

En mai, il a déposé une demande afin d’être radié de ce registre, prétendant que son inscription affectait le développement de sa carrière, en plus de l’empêcher de voyager et de faire des rencontres. En septembre, la Couronne a indiqué que la requête serait contestée. L’audition qui en déterminera le sort se tiendra en décembre.

Né le 20 octobre 1967 à Port-au-Prince, en Haïti, l’auteur-compositeur-interprète, dont le vrai nom est Lucknerson Mervil, a connu le succès après la parution de sept albums, dont trois avec le groupe Rudeluck. Il s’est aussi fait connaître par son rôle dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.