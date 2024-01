Des constats COVID jusqu’en 2027?

Depuis le mois de juin 2022, aucune règle n’est en place. Pas de masque, pas de limite de personnes, pas de passeport vaccinal.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales bénéficie toutefois d’un an pour intenter une poursuite pénale, s’il juge qu’il y a eu une infraction. La période de 12 mois débute dès que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a été informé de l’infraction.

Donc, si l’infraction a été commise au mois de mai 2022, mais que le DPCP en a appris l’existence au mois de janvier, le constat peut être signifié jusqu’au mois de janvier 2025.

Rassurez-vous, la loi a bien une limite. Une infraction ne peut être punie plus de cinq ans après la perpétration.

Techniquement, des constats COVID pourraient être signifiés… jusqu’en mai 2027. Cinq ans après le dernier mois où il y avait des consignes sanitaires au Québec.

Il s’agit de l’article 140 sur les dispositions pénales, qui concerne «quiconque fait une fausse déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur le ministre, le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom.»

On peut penser aux fausses preuves vaccinales, notamment. Cet article de loi ne concerne pas le port du masque ou le non-respect du couvre-feu, par exemple.

Depuis le 1er juin 2022, 2766 personnes ont eu une mauvaise surprise par la poste, avec un constat d’infraction.

Dans le dernier mois de l’année, en décembre, quelque six constats ont été signifiés dans la province. Il y a bien évidemment de moins en moins de poursuites pénales intentées, comme le DPCP réduit grandement le nombre de dossier en analyse. La machine continue de rouler.

À l’inverse, le ministère de la Justice encaissera de plus en plus d’amendes dans les prochains mois.

Dette

Le montant total des amendes s’élève à 67 652 522 $, une enveloppe ira directement dans les coffres de l’État.

En date du 31 décembre 2023, une somme de 21,8 M$ avait été récupérée par le ministère de la Justice.

«Toutefois, suivant le processus judiciaire, plusieurs amendes ne sont pas encore exigibles. Soulignons également que le montant de 67,7 M$ est la valeur potentielle des constats d’infractions ayant été signifiés», note un porte-parole du Ministère.

Certains constats peuvent faire l’objet d’un retrait, d’un arrêt des procédures ou d’un acquittement.

Une grande quantité des contrevenants se trouvent encore devant les tribunaux, comme 83,2 % des personnes contestent ou ignorent les constats. Certains tentent de justifier leurs actions par toutes sortes de raison devant un juge, ce qui retarde le paiement de l’amende. Seulement 16,7 % des contrevenants paient leur amende sans feux d’artifice.

Le taux de condamnation des dossiers entendus à la Cour du Québec est toujours d’environ 96 %, signale le ministère de la Justice. Peu de contrevenants réussissent donc à faire annuler son constat, et éviter le paiement de l’amende par le fait même.

À titre informatif, le district judiciaire de Montréal est responsable de la plus grande partie de cette dette, près du tiers. Évidemment, les plus grandes villes qui bénéficient d’un corps de police municipal comptent plus de constats. Il faut aussi noter que les grandes villes servaient de rassemblements pour les manifestations illégales, par exemple.

Les régions plus éloignées dont la sécurité est assurée par la Sûreté du Québec se trouvent au bas de la liste, avec peu de contrevenants sur leur territoire. Toutefois, les amendes demeurent salées.