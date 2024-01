De l’emprisonnement dans la collectivité 11 ans après l’agression

L’accusé avait reconnu sa culpabilité précédemment à une accusation de voies de fait causant les lésions alors que la Cour d’appel avait ordonné un nouveau procès après avoir cassé le verdict d’acquittement sur le chef initial de voies de fait graves.

Le 20 octobre 2012, la victime et l’accusé étaient dans un bar, mais ils ne se connaissaient pas. Au cours de la soirée, alors qu’ils se retrouvent à l’extérieur pour fumer, Denis Dufour aurait frappé la victime qui a été grièvement blessé après que sa tête ait heurté le sol. Le frère de la victime avait alors agrippé l’accusé au cou pour le maîtriser. Denis Dufour aurait ensuite asséné un coup de pied à la victime alors qu’elle était toujours au sol. La victime a été hospitalisée pendant cinq jours, dont deux jours dans le coma.

La victime, maintenant âgée de 45 ans, et des membres de sa famille se sont fait entendre dans le cadre des observations sur la peine. La juge Pascale Tremblay est d’ailleurs revenue sur certains passages.

La victime a vécu une séparation, une faillite et doit conjuguer avec plus d’agressivité et d’impulsivité. Il a encore aujourd’hui des pertes de mémoire, une perte de motivation pour certains passe-temps qu’il aimait et il prend toujours de la médication pour dormir et pour la douleur. Il parle même d’un mal de vivre constant.

«Il croit même que tout aurait été plus facile s’il était décédé le jour de l’événement et il ne vit maintenant que pour ses enfants», souligne la juge.

L’accusé et sa conjointe se sont également exprimés devant le tribunal au stade des observations sur la peine. L’homme, sans antécédent judiciaire, avait affirmé ne pas avoir de problème de violence ni d’agressivité. Il avait également affirmé qu’il pensait à cet événement tous les jours depuis 11 ans et avoir des regrets.

«Le Tribunal est bien conscient qu’aucune peine ne replacerait la famille et la victime dans l’état qu’ils se trouvaient avant l’agression et comprend bien la douleur de la victime et de ses proches», a souligné la juge Pascale Tremblay.

La Couronne avait demandé une peine ferme de pénitencier pour remplir les objectifs de dissuasion et de dénonciation alors que la défense avait, pour sa part, plaidé qu’une sentence de deux ans moins un jour dans la collectivité serait juste et appropriée.

Au terme de son analyse, la juge s’est rangée du côté de la défense. Elle a par ailleurs noté le caractère particulier du dossier qui s’est étalé sur une période de 11 ans. Un long délai qui n’est pas attribuable, selon elle, à l’une ou l’autre des parties, mais bien au déroulement des procédures judiciaires. La juge a rappelé qu’il y avait eu un premier procès, une demande d’appel, un nouveau procès ordonné, un plaidoyer de culpabilité, une demande de rapport présentenciel et des observations sur la peine.

Le tribunal a retenu plusieurs facteurs aggravants, entre autres, la gravité de l’infraction, le geste de violence gratuite, les blessures physiques et psychologiques de la victime et le rapport présentenciel «peu élogieux».

Des circonstances atténuantes ont également été prises en compte; l’absence d’antécédents judiciaires, l’accusé est un actif pour la société, les remords, le plaidoyer de culpabilité «bien que tardif» et il n’a fait l’objet d’aucune autre infraction depuis 11 ans.

Après la période d’emprisonnement, l’accusé devra se soumettre à une probation de deux ans. Il devra également fournir un échantillon d’ADN aux autorités.