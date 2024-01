Après avoir saccagé deux prisons, un détenu se retrouve à Roberval

Le personnel de la prison régionale a dû déployer plusieurs effectifs pour mener Isaac Moffat-Swasson dans la salle de visioconférence pour sa comparution un peu avant midi. Quatre gardiens et un chef d’équipe l’ont escorté à partir de la zone à haute sécurité et l’homme originaire de la communauté Mic-Mac de Listuguj a comparu les mains menottées derrière le dos, le temps que son avocat de l’Aide juridique, Me Jean-Pierre Gagnon, prenne possession de la preuve contenue sur cinq CD et remette son enquête sur cautionnement pour la forme au 1er février, afin d’en prendre connaissance.

Isaac Moffat-Swasson en 2017 (GRC)

L’individu de 33 ans est accusé d’avoir intimidé le personnel de la prison de Roberval et de l’avoir menacé afin d’obtenir des faveurs, soit d’être envoyé ailleurs. Manifestement pas content d’avoir été transféré à Roberval où on l’a isolé dans une section à haute sécurité, il aurait dit au personnel qu’il s’était fait livrer une arme par drone et que si on ne le sortait pas, il allait régler ses comptes avec eux. Des propos qui auraient été filmés.

Ces menaces ne sont pas prises à la légère, car Swasson est persona non grata dans deux établissements de détention: New Carlisle et Montréal, d’où son arrivée à Roberval il y a quelques semaines.

Le 6 octobre, il avait séquestré un codétenu à la prison de Bordeaux pendant près de quatre heures, avant de finalement se rendre aux autorités sans faire de blessés. La Presse rapportait dans son édition du jour que la Sûreté du Québec avait été appelée pour intervenir et que cela avait donné lieu à un important déploiement policier.

Swasson était à Bordeaux, car la prison de New Carlisle n’en voulait plus après un saccage le 30 avril 2019. Ce jour-là, 16 cellules ont été saccagées et la moitié a pu être remise en état rapidement. Huit autres étaient toujours inutilisables, trois ans plus tard. Des éléments de mobilier, des appareils électroniques et un dégât d’eau suivant le bris de pièces de plomberie avaient notamment caractérisé le saccage de la prison. Les agents de détention avaient dû utiliser du poivre de Cayenne pour maîtriser l’auteur présumé de ces bris.

Le poivre de Cayenne s’étant infiltré dans le système de ventilation de l’établissement carcéral, qui se situe sous le même toit que le palais de justice de New Carlisle et le poste de la Sûreté du Québec, tout le bâtiment avait dû être évacué. Les détenus de New Carlisle avaient été momentanément transférés dans d’autres établissements.

Lors de sa comparution, lundi matin, Moffat-Swasson, dont l’aspect est un peu différent en raison d’une mince chevelure, semblait calme. L’homme qui s’exprime en anglais a émis un commentaire inaudible lorsque Me Gagnon a demandé que son dossier soit reporté au 1er février.