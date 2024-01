Procès pour violence conjugale: où est la plaignante?

Le témoignage de la présumée victime s’avère essentiel pour la tenue de ce procès. Carbonneau, 36 ans, est détenu depuis son arrestation au mois d’août 2023.

La plaignante avait 18 ans lors des gestes reprochés. L’agression sexuelle et les voies de fait auraient été commises dans un contexte de violence conjugale. La jeune femme est aujourd’hui âgée de 19 ans et son identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Au moment de l’ouverture du dossier l’été dernier, la collaboration de la présumée victime était «excellente», tant avec la police qu’avec la procureure de la poursuite. Les parents de la jeune femme étaient même impliqués dans les procédures judiciaires.

Toutefois, la communication s’est effritée dans les dernières semaines. Le 3 janvier, toutes les parties étaient sans nouvelle de la jeune femme depuis plusieurs semaines.

Mercredi avant-midi, après réflexion, le juge Charles-Oliviers Gosselin a accordé la remise du procès, devant les arguments fournis. Cette décision laisse du temps à la poursuite pour entrer à contact avec la plaignante et pour s’assurer de sa sécurité.

«Avant le 11 décembre, il n’y avait pas de raison de croire qu’elle ne participerait pas. Dans l’intérêt de la justice, il est nécessaire d’accorder la remise. Si je refusais, ça entrainerait un acquittement d’une accusation sérieuse. Ça mérite d’être jugé au fond», souligne le magistrat.

Le juge Gosselin a considéré le jeune âge de la témoin et les antécédents judiciaires de l’accusé dans sa décision. Il n’a noté aucun élément de négligence dans l’attitude de la poursuite.

Contre sa volonté

L’enquêteuse de la police de Québec a discuté avec la victime au téléphone pour la dernière fois le 26 septembre, a-t-on appris mercredi. Elle comprenait alors très bien le processus judiciaire et savait ce qui était attendu d’elle, soit un témoignage devant un juge.

Le procès de Jean-Serge Carbonneau a ensuite été fixé au mois d’octobre. Il devait durer un peu plus d’une journée, les 3 et 4 janvier.

Le 11 décembre, la police et la procureure ont voulu confirmer les dates de cour avec la plaignante. Les tentatives pour la rejoindre se sont avérées infructueuses.

D’ultimes messages ont été envoyés les 21 et 29 décembre sur l’application Messenger de Facebook. La plaignante n’aurait pas lu ni ouvert lesdits messages.

«Depuis un mois, on a aucun retour par téléphone, Messenger [Facebook] ou par texto. Même sa mère a des difficultés de contact avec elle. Elle serait encore au pays, mais on ne sait pas où exactement», a plaidé Me Laura Plamondon-Dufour, mercredi.

Elle a donc demandé une remise de procès. Elle soutient que les techniques pour entrer en contact avec la plaignante se multiplieront dans les prochaines semaines.

«On a des doutes sur le fait que ce n’est pas sa volonté de ne pas répondre à ces messages-là. La situation de madame est très particulière» — Me Laura Plamondon-Dufour

«Elle voulait aller jusqu’au bout [du processus judiciaire]», se souvient l’avocate, se rappelant leurs premières rencontres.

Selon la police de Québec, la plaignante pourrait se trouver dans l’Ouest canadien. C’est du moins ce que croit sa mère. Le SPVQ entend donc poursuivre les vérifications et obtenir la collaboration d’autres corps de police.

Antécédents

Jean-Serge Carbonneau a une longue feuille de route judiciaire.

Depuis 2008, l’homme de 36 ans a fait face à des accusations de méfaits, vols, menaces, trafic de stupéfiants et voies de fait. Il compte aussi 14 accusations pour non-respect de conditions.

En 2013, il a été condamné à purger une peine de deux ans et 36 jours pour des voies de fait causant des lésions dans un contexte de violence conjugale. Même scénario en 2020, où il s’est vu infliger une peine de 90 jours de prison avec des heures de travaux communautaires, pour des menaces faites à une ex-conjointe. Chaque fois, il s’agit d’une plaignante différente.

Témoignage central

Lors d’un procès concernant des accusations en matière de violence conjugale, le témoignage de la plaignante s’avère «central», explique Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

«Parfois il y a d’autres éléments de preuve, comme des textos ou des enregistrements vocaux qui viennent soutenir les accusations. D’autres fois, la preuve est essentiellement composée du témoignage de la victime», note la procureure.

Surtout dans le cas d’une agression sexuelle, il est plutôt rare qu’il y ait d’autres témoins oculaires.

Dans tous les dossiers de violence conjugale, plusieurs personnes encadrent la plaignante, pas seulement l’avocate. Les enquêteurs et des membres du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont mobilisés pour la rassurer et l’épauler.

«Dans un cas où on ne peut pas la joindre, le réseau de contacts se met en branle pour savoir ce que sont ses intentions. Ça peut être plein de scénarios : l’ambivalence, la peur pour sa sécurité, elle est malade? On va vouloir savoir ce qui en est pour déterminer la suite.»

Si la plaignante n’est pas prête à tenir le procès, la poursuite doit bien justifier la demande de remise.

«Le juge est là pour que la justice suive son cours. Il doit aussi regarder les intérêts de l’accusé, son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, l’intérêt public et l’importance de la preuve. C’est un peu de mettre ça en équilibre.»

«S’il n’y a pas eu de démarches sérieuses du côté de la poursuite, comme du laxisme, c’est difficile d’obtenir une remise.» — Audrey Roy-Cloutier

Si la plaignante est apeurée par la tenue de son témoignage, plusieurs options sont possibles pour la rassurer. On peut lui montrer la salle de cour à l’avance ou la faire témoigner à distance, par exemple.

«Évidemment, on ne forcera jamais quelqu’un à venir témoigner. On ne met pas de pression supplémentaire sur cette personne-là. La violence conjugale, c’est expressément ça que quelqu’un fait, exercer de la pression.»

La porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Audrey Roy-Cloutier. (Archives La Presse canadienne/Archives La Presse canadienne)

Acquittement possible?

Si la plaignante dans un dossier de violence conjugale est toujours introuvable après de multiples techniques de recherche ou si elle se désiste, le procureur de la poursuite doit entamer une réflexion.

«On doit se positionner à savoir s’il reste assez de preuves pour maintenir les chefs d’accusation. Est-ce qu’on a une perspective raisonnable de condamnation? Si on n’a pas d’espoir de revoir la présumée victime, et si toutes les options sont épuisées et on n’est pas capable de faire la preuve, les accusations peuvent être abandonnées», souligne la porte-parole du DPCP.

Plusieurs options juridiques sont possibles, comme un arrêt des procédures qui permet de rouvrir le dossier dans un délai de 12 mois, ou un acquittement qui conduit à la libération de l’accusé dans l’immédiat.

«Ça fait partie des choses qui arrivent, c’est pour ça qu’il y a des mesures pour rester en contact avec les plaignantes. Peu importe le dénouement judiciaire, ce qui nous préoccupe, c’est sa sécurité. On doit établir une relation de confiance», termine Me Roy-Cloutier.