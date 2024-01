Végétalien et local: tout un défi!

Le changement n’était pas si draconien au départ. Mon alimentation est majoritairement végétarienne et locale, à la maison. Les produits laitiers, le chocolat, les clémentines et le café sont toutefois des aliments que je consomme chaque jour.

Dès le départ, j’ai dû me poser une question de base sur mon régime local pour le sel. Bien que trois entreprises québécoises en produisent, soit le Sel Saint-Laurent, Alcyon et tout récemment la Fleur de sel gaspésienne, ce sont des produits assez chers, à utiliser uniquement en finition d’un plat. Heureusement, on produit du sel casher au Canada, pour la cuisine.

Risotto d'orge et de champignons sauvages qui sera rehaussé de Sel Saint-Laurent en finition. (Etienne Ranger)

Ensuite, comme la clémentine est mon fruit préféré, j’ai décidé que je ne pouvais pas m’en passer, surtout au moment où elle est à son paroxysme, en hiver. Je l’ai donc mise dans la liste des exceptions.

Quelques habitudes qui me sont chères ont cependant pris le bord, en commençant par la tartine grillée au miel et au beurre d’amande qui fait son apparition à ma table tous les matins de la semaine. Elle sera remplacée par du gruau et des céréales maison. Les producteurs de noix sont encore assez rares au Québec et aucun beurre de noix n’est commercialisé.

Monde pas acclimaté aux véganes

Avant de commencer, je vais chercher des conseils chez l’une des figures de proue du mouvement végétalien au Québec, Caroline Huard, alias Loounie.

Elle tient tout d’abord à préciser la différence entre le véganisme et le végétalisme. Le dernier ne concerne que la nourriture, en excluant tous les aliments provenant ou étant produits par un animal. Le véganisme est un mode de vie qui élimine tout ce qui touche aux animaux comme commodité, en plus de la nourriture. Le végane ne portera pas de vêtements en fourrure par exemple.

Loounie tient son blogue où elle y présente uniquement des recettes végétaliennes. (Sylvie Li/Sylvie Li)

Selon ses observations, la principale source de motivation des gens lorsqu’ils adhèrent au régime végétalien est leur conscience environnementale. Après vient le souci de la santé et du bien-être animal. Donc elle apprécie mes questions sur la provenance des aliments.

«On ne vit pas dans un monde adapté pour les végétaliens.» — Caroline Huard, alias Loounie

Les légumes et les légumineuses sont l’épine dorsale de l’alimentation végétalienne, note-t-elle. Ceci inclut le tofu et le tempeh, produits du soja. Ça tombe bien, on en produit au Canada !

Pour apporter du goût aux plats qu’on cuisine, elle suggère d’ajouter plus d’huile, même en finition, pour remplacer la crème et le beurre. Les champignons séchés, le miso et la sauce soja donnent de « l’umami » aux plats, un goût profond souvent transmis par les protéines. Le miso Massawippi, produit dans les Cantons de l’est, est utilisé à profusion dans sa cuisine. Il faudra par contre laisser tomber la sauce soja, que je n’ai jamais trouvée en version locale.

Risotto d'orge aux champignons sauvages et miso, poireaux glacés au thym (Etienne Ranger)

Même si elle trouve le défi que je me suis lancé intéressant et pertinent -- et elle est optimiste au sujet du résultat -- Loounie ne recommande pas de devenir végétalien du jour au lendemain, comme le font plusieurs durant le Veganuary, en janvier.

«Je conseille d’intégrer de nouveaux aliments au lieu de couper, comme d’incorporer une recette de tofu avant d’éliminer le poulet, explique-t-elle. Après, il reste moins de place pour autre chose et le changement se fait naturellement.»

«Une grande quantité de légumineuses peut également être difficile à digérer pour une personne qui n’en mange pas beaucoup», ajoute-t-elle.

Je confirme les flatulences incessantes!

Vivre au rythme des saisons

L’ancienne fermière et traiteure Mariève Savaria a pratiqué le végétalisme pendant 12 ans, en utilisant principalement des aliments locaux. Ce régime, note-t-elle, demande toutefois de la recherche et de la préparation. Avec trois jeunes enfants, c’est compliqué. Elle fait des exceptions.

«Ma petite aime les clémentines, donc on en achète, dit-elle. On consomme quand même du cacao et du café.»

Pour elle, l’alimentation locale est un moteur de création, en encadrant plus strictement le terrain de jeu des cuisiniers. «J’entends souvent, dans mon entourage, des gens dire que l’alimentation locale crée des carences. Au contraire, ça simplifie la vie. Avec trop de choix, on se perd.»

(Sylvie Li/KO Éditions)

Elle cuisine de manière intuitive, en ne consultant que rarement des livres de recettes. Elle partage ses astuces d’utilisation des aliments locaux dans son livre La saison des légumes, que j’ai consulté à l’occasion lors de ce défi.

Sans devenir «obsessive» sur le sujet, son intérêt pour l’alimentation est très vaste et touche de nombreux aspects. Elle critique autant le Guide alimentaire canadien que la manière dont les sols où on cultive nos végétaux sont traités.

«L’alimentation ratisse très large pour moi et je souhaite qu’un plus grand nombre de citoyens aient une conscience environnementale par rapport à ce qu’ils mangent.» — Mariève Savaria

Dernier appel avant de débuter mon projet: une nutritionniste. Isabelle Coiteux-Boudreau m’explique qu’un régime végétalien demande de faire particulièrement attention à son alimentation, car il ouvre la porte à un plus grand nombre de carences, notamment de vitamine B12, présente dans les aliments d’origine animale. Une grande quantité de céréales est également nécessaire pour un apport en protéines suffisant, soutient celle qui vient en aide aux personnes souffrant de trouble alimentaire.

Isabelle Coiteux-Boudreau, nutritionniste à la clinique IMAVI de Gatineau (Courtoisie/Courtoisie)

Première visite à l’épicerie: je prends tofu, tempeh, lait d’avoine, pâtes alimentaires (seules les Catelli sont entièrement canadiennes), légumineuses et céréales. Soucieux depuis toujours de consommer des aliments locaux, j’ai l’habitude de vérifier leur provenance. Je n’ai toutefois jamais autant scruté mes achats !

Alors que je crois avoir enfin trouvé des haricots rouges locaux, je lis chaque détail sur l’étiquette. «Produit du Québec ou de la Chine», écrit-on. Il va falloir en trouver d’autres!

Préparation et… préparation

J’ai toujours eu l’habitude de cuisiner pratiquement tous mes plats. Pourtant, il reste des moments, lors de déplacements imprévus, ou quand une fringale se manifeste, où je n’ai pas le choix de me procurer des aliments déjà préparés. Or durant mon mois végane-locale, j’ai réalisé qu’il m’était impossible de trouver mon compte ailleurs que dans ma propre cuisine. J’ai dû déroger à mon plan à quelques reprises, alors que j’avais très faim, sans collation sous la main. Pour suivre mon plan à la lettre, je devais préparer moi-même, sans exception, tout ce que je mangeais.

Sandwich à la tartinade de haricots blancs, champignons sautés, micropousses, oignons rouges marinés (Charles Fontaine/Le Droit)

Un weekend, je décide de partir à Québec avec des amis. Je me prépare en conséquence: deux portions de salade de betteraves et de riz pour les déplacements. Le premier soir, nous optons pour un souper à l’appartement. Je concocte des pâtes aux champignons, sauce béchamel à l’huile et au lait d’avoine. Je propose de cuisiner pour le groupe. Mais il est difficile de convaincre cinq gars dans la vingtaine d’adhérer à mon régime, ne serait-ce que le temps d’un repas. Ce sera du steak pour les boys !

Je n’ai pas réussi à garder mon alimentation totalement locale durant ce passage à Québec, mais j’ai réussi à rester végétalien, même en fréquentant toutes sortes de restaurants.

Une des grandes difficultés de ce défi s’est avéré l’approvisionnement en dessert de la bibitte à sucre que je suis. Mon colocataire m’a surpris en train de boire du sirop d’érable à quelques reprises, en manque de sucre. Les options sont limitées, mais j’ai tout de même cuisiné un pain à la citrouille et deux croustades aux fruits, en remplaçant le beurre par de l’huile, et le sucre par beaucoup de sirop d’érable. Je n’ai d’ailleurs jamais consommé autant de l’or liquide en un mois.

Pour aller au bout de la conviction environnementale, notre journaliste Charles Fontaine s’est lancé le défi de suivre un régime végétalien, en se procurant uniquement des produits canadiens pendant un mois. (Etienne Ranger)

En mangeant moins, je me suis rendu compte que je manquais d’énergie par moment. On m’a dit de consommer plus de fer. Privé de noix et de viande, je me suis tourné vers les légumes verts. Je ne pourrais pas dire, cependant, si les légumes m’ont redonné de l’énergie, car j’ai craqué et repris ma consommation de café au même moment.

Retrouver ce petit plaisir a complètement changé mon humeur. Outre la caféine qui donne un sentiment d’énergie, c’est davantage le goût du café qui sécrète de la sérotonine, l’hormone du bonheur.

Si le plaisir se perd dans l’alimentation, il se peut qu’on développe des carences, indique la nutritionniste Isabelle Coiteux-Boudreau. Les recherches montrent que les personnes atteinte de COVID longue qui ont perdu le goût et l’odorat perdent aussi du poids, par manque de plaisir à manger.

Fraise de serre ou de champ?

L’impact écologique des aliments dépend de leur transport, mais ce sont surtout les méthodes de production qui sont responsables de leur trace écologique, bien plus que leur déplacement, explique Elliot Muller, chercheur au Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG) à Montréal. La production représente 58% de l’empreinte écologique d’un aliment, contre seulement 5% pour le transport, comme le mentionne le livre Vivre avec une seule planète de la journaliste Camille Dauphinais-Pelletier.

Choux de Bruxelles, poireaux et bok choy rôtis, graines de tournesol, sauce miso et érable, tempeh caramélisé à l'érable. (Charles Fontaine/Le Droit)

Ainsi, une alimentation 100% locale mais omnivore, aura un plus grand impact environnemental qu’un régime végétalien avec des aliments importés. Le bœuf, par exemple, est au sommet des émetteurs de gaz à effet de serre. Les produits laitiers ont également une plus grande empreinte que d’autres viandes comme la volaille, le porc et le poisson.

Pour la première fois en hiver, je remarque des fraises de serres du Québec sur les étals de l’épicerie. Je me gâte et je retrouve quasiment le soleil de juillet.

Est-ce que je fais un choix environnemental en optant pour des fraises de serres d’ici plutôt que des fraises de la Californie?

«Nos données ne sont pas tout à fait à jour, mais j’aurais tendance à opter pour une fraise importée, tranche M. Muller. Les serres qui sont chauffées à l’énergie fossile ont un plus grand impact que le transport de la Californie vers le Québec. Il y a toutefois d’autres facteurs à prendre en considération, comme l’utilisation de pesticides et l’emballage.»

Pour être sûr de son coup, l’important est de consommer des aliments locaux et de saison, précise-t-il.

«Par contre, si l’on prend la voiture pour se rendre au marché et acheter nos produits locaux, cette émission de GES peut être équivalente à celle de la production de l’aliment, en raison des faibles rendements au Québec», ajoute-t-il.

Pour l’instant, je vais me contenter de substituer le lait à une boisson d’avoine, habitude que j’ai acquise avec ce défi, et de réduire ma consommation de fromage.

Je ne cacherai toutefois pas le bonheur que m’a apporté mon premier repas suivant ce défi: une pizza au porc effiloché.

Les produits animaliers demeureront toutefois pour le restaurant et les occasions spéciales. On vit avec une seule planète après tout.