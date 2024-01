Une nouvelle vie telle «une bénédiction» pour une famille de Gatineau

En se procurant à tout hasard un billet pour la Loterie Rêve d’une vie du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) jeudi, tout dernier jour d’éligibilité pour le concours, Tanya Lalonde était bien loin de se douter qu’on allait lui annoncer peu de temps plus tard que sa vie allait changer en un claquement de doigts.

Elle a remporté le forfait d’une valeur de plus de trois millions de dollars comprenant notamment une maison flambant neuve entièrement meublée construite à Manotick, en banlieue d’Ottawa, de même qu’un véhicule électrique et une somme de 100 000$ en argent.

Originaire d’une communauté crie en Alberta, la Gatinoise est présentement en congé sabbatique de son emploi de coordonnatrice du Programme autochtone à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, parce qu’elle fait un retour aux études à la maîtrise en travail social à l’Université McGill.

«Plusieurs de mes étudiants sont des résidents en médecine à CHEO et à d’autres endroits en Ontario, alors je soutiens le travail de cet hôpital. Alors quand j’ai reçu un appel pour me demander si je voulais acheter un billet, au tout dernier instant, j’ai dit oui», raconte la gagnante.

Plusieurs appels, pas de réseau

Tout a ensuite rapidement déboulé pour la mère de famille de 41 ans, qui se trouvait alors au chalet avec les siens.

«Il y a eu plusieurs appels pour nous joindre, on se demandait ce qui se passait. Mais le réseau n’était pas bon, alors on a réussi à aller un endroit pour bien entendre. On a reçu un message vocal qui nous demandait de rappeler le plus tôt possible, explique-t-elle. Quand je l’ai fait, on m’a dit que j’étais la grande gagnante. Je n’y croyais pas, je pensais que c’était une blague. Je me suis mise à crier.»

Tanya et David Lalonde affirment que l'année 2024 ne pourrait pas mieux débuter. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Ironiquement, son mari David, elle et leurs enfants de 12, 16 et 18 ans venaient tout juste d’emménager dans une nouvelle demeure, dans le secteur Aylmer, il y a quatre mois à peine.

«On est encore dans les boîtes, s’exclame en riant son conjoint. Mais on voulait (un endroit) plus grand avec les ados et là, c’est arrivé. Ils sont très contents. C’est comme un rêve pour nous.»

L’homme, lui aussi employé à l’Université d’Ottawa, admet d’ailleurs qu’il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu’il n’était même pas au courant que son épouse s’était procuré un billet pour cette loterie caritative.

«Elle ne m’avait pas dit qu’elle avait acheté un tel billet, je ne savais pas qui se passait. Quand la personne au bout du fil a dit qu’on venait de remporter un grand prix, je me demandais de quoi elle parlait, explique David Lalonde. Mais j’ai vite compris que ce n’était pas une farce. On était quasiment en état de choc.»

«Un grand cadeau de la vie»

Pour Tanya Lalonde, c’est tout un message que la vie lui envoie et elle compte bien redonner au suivant.

«C’est juste incroyable, parce que je suis une personne autochtone et j’habite dans la région, j’étudie, mais j’ai grandi dans le système de la DPJ, j’ai habité avec plusieurs familles d’accueil. C’est inimaginable de gagner quelque chose comme ça, c’est une bénédiction pour notre famille. C’est un grand cadeau de la vie», raconte-t-elle.

«Pleine de gratitude», la gagnante affirme que comme l’une de ses valeurs est la générosité, elle a déjà contacté des membres de sa famille en Alberta pour leur partager une somme d’argent.

La Maison de rêve Minto et un véhicule électrique Ford, qui font partie du forfait de 3,2 millions de dollars de la Loterie Rêve d'une vie du CHEO 2023. (Courtoisie Courtoisie/Courtoisie: Fondation du CHEO)

Le grand prix comprend aussi, entre autres, 10 000$ en épicerie et en essence de même que des services à la fois juridiques et de déménagement, en plus d’entretien ménager.

La famille Lalonde est allée visiter vendredi la maison Minto, qu’elle a remportée, et est rapidement tombée sous le charme du bâtiment moderne construit dans un nouveau quartier. Malgré les grands changements que cela impose, dont le déménagement et le changement d’école, ils ont l’intention de s’y installer.

«Nous sommes tombés en amour (avec la maison). Il reste encore des questions à se poser, mais on va trouver des solutions. On aura les clefs le 20 janvier. [...] Avec l’inflation, on va être chanceux, on ne paiera plus d’hypothèque, soutient M. Lalonde. La vie coûte cher, mais on va désormais pouvoir prendre les choses un peu plus à la légère, se permettre des vacances plus souvent.»

Autre anecdote qui fait en sorte que c’est un heureux concours de circonstances: la veille de la bonne nouvelle, le Gatinois a eu un accident avec le véhicule familial, happant un chevreuil sur la route.

«On avait besoin d’une nouvelle voiture. L’année 2024 avait mal commencé», dit-il en riant.

Pour une bonne cause

Plusieurs autres prix ont été octroyés dont un lot de 1 286 000$ pour le tirage 50/50, remporté par une dame d’Ottawa, Joy Clark.

La Fondation du CHEO a vendu environ 104 000 billets de loterie cette année.

L’argent amassé sert à soutenir et améliorer les soins de pointe offerts au demi-million d’enfants et adolescents de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec, du Nunavut et du nord de l’Ontario qui fréquentent le CHEO chaque année. On y compte notamment 75 000 visites aux urgences et 180 000 consultations externes bon an mal an.