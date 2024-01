Lock-out de Vidéotron: «C’est inexplicable, 214 personnes dans la rue»

«Pour nous, c’est quand même assez injustifiable une situation comme celle que l’on vit, quand on regarde les bénéfices de Vidéotron, en sachant que 95% des revenus de Québecor émanent de Vidéotron, lance le président Nick Mingione, président du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815). On fait des tentatives, on a déposé quelques propositions de règlement (dans la semaine avant Noël), mais il y a une fin de non-recevoir, c’est non, non, non. Il n’y a même pas de retour.»

Devant cette dynamique, même s’il se dit optimiste que le lock-out se terminera tôt ou tard, M. Mingione estime que «force est de constater que M. Péladeau (président et chef de la direction de Québecor), a un seul objectif quand on regarde la situation: c’est d’humilier ses propres employés».

«Pendant que Vidéotron fait ces profits-là et que M. Péladeau se paie les journaux et la télé avec les Alouettes (de Montréal), nous on a 214 familles dans la rue, privées de leurs revenus. C’est inexplicable et inacceptable. Nous sommes ouverts, prêts à redémarrer la table de négociation mais dans un esprit de compromis, autant pour répondre aux besoins syndicaux que patronaux», s’exclame-t-il.

Nick Mingione, président du Syndicat des employé(e)s de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815). (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Rappelons que l’entreprise a décrété un lock-out à la fin octobre, à peine dix jours après que les travailleurs de l’Outaouais aient rejeté dans une proportion de 74% une offre qualifiée de «globale et finale» par la partie patronale. Vidéotron, qui plaide que ses demandes sont légitimes et nécessaires pour faire face aux changements majeurs de l’industrie et aux défis de recrutement de main-d’œuvre, réclame entre autres l’accès à davantage de sous-traitance, puisqu’elle dit compter environ 350 postes vacants dans ses centres d’appels.

La sous-traitance sans limites pointée du doigt

Or, déplore le syndicat, jamais les demandes de «sous-traitance illimitée» qu’il qualifie «d’exagérées» n’avaient été partagées aux employés avant qu’elles ne surgissent dans les discussions cet automne. À preuve, spécifie-t-on, un tel concept n’a jamais été soulevé dans les négociations avec les employés ailleurs en province, à Montréal, Québec et Saguenay.

«On se pose des questions. D’un coté, on parle d’une certaine souveraineté culturelle, mais d’un autre, ce qu’on fait, c’est qu’on veut envoyer des emplois de qualité outre-mer, dénonce M. Mingione. En agissant de la sorte, on ne manque pas uniquement de respect envers les employés, on manque aussi un peu de respect envers la société québécoise.»

Le leader syndical souhaite ainsi faire référence au fait que c’est notamment grâce à l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec que le conglomérat a pu mettre la main sur Vidéotron en 2000.

Les bureaux de Vidéotron, à Gatineau. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Le SEVL soutient qu’il met de l’eau dans son vin depuis le jour 1 parce qu’il pense à la fois au bien-être des membres et de l’entreprise.

«Parce que pas de compagnie, pas d’emplois. Nos propositions ont toujours un volet de préoccupation envers les demandes de l’employeur, mais l’inverse n’est pas vrai. Le peu de demandes de notre part est minime par rapport à celles de Vidéotron, décrit M. Mingione. On n’a pas les meilleures, mais on a de bonnes conditions de travail. L’enjeu numéro un, c’est le maintien des emplois en Outaouais, c’est l’essence même de cette négociation-là.»

La convention collective est échue depuis 2020.

«Ils croient en leur cause»

Sur le terrain, en bordure du boulevard Saint-Joseph, le moral des troupes est encore bon au quotidien malgré les aléas de la météo et la durée du conflit, clame ce dernier, parce que les travailleurs «voient les agissements de l’employeur de même que son manque de respect et de sérieux».

«Ils croient en leur cause, lance Nick Mingione, qui tient à rappeler que les membres n’ont jamais évoqué un vote de grève avant le lock-out parce qu’ils voulaient explorer d’autres options. [...] Tant et aussi longtemps qu’on se parle, il y une chance de trouver une solution, mais encore.»

Il rappelle avec déplaisir qu’il y a 21 ans, un lock-out décrété par Vidéotron avait duré près d’un an.

Alexandre Brazeau-Schnob, employé en lock-out. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Affirmant que le grand mouvement de grèves dans le secteur public cet automne a certes jeté «un peu d’ombre» sur ce lock-out parce que l’attention du public était majoritairement tournée vers ces enjeux en éducation et en santé qui avaient des impacts au quotidien, le SEVL espère que sa cause aura plus de lumière si le conflit se poursuit.

«J’espère que les médias vont maintenant pouvoir passer à autre chose, se concentrer plus sur notre sort. On défend des emplois et des conditions de travail. Et jusqu’aux dernières nouvelles, négocier de manière démocratique un fonds de pension, des assurances collectives et des salaires, ce n’est pas un crime au Québec», s’exclame-t-il.

Impacts sur les familles

Dans la rue, au jour 68 du lock-out, l’humeur semblait bonne, même si l’absence de salaire fait mal. Le SCFP offre un fonds de grève de 300$ par semaine de même qu’un autre fonds du syndicat local. Pour certains, cela représente l’équivalent d’à peine 50% des revenus habituels.

Alexandre Brazeau-Schnob, père monoparental de deux jeunes enfants et employé du service de rétention, admet que la situation n’est pas évidente sur le plan financier.

«C’était assez difficile, surtout dans les débuts parce qu’on avait un peu moins de revenus avec le syndicat. Plus ça avance, plus on a du soutien d’autres organismes, ce qui permet d’avoir de contributions un peu plus agréables, disons-le, résume-t-il. Il y a aussi eu un vote des autres centres d’appels (de Vidéotron ailleurs en province) pour une cotisation supplémentaire, c’est très apprécié de voir ce soutien.»

Ce dernier soutient qu’avec deux enfants, dont un à la garderie, et avec la situation qui prévalait dans le milieu scolaire dans les dernières semaines, ce n’était pas le bon moment de réfléchir à un second emploi étant donné la complexité que ça apporterait. Il a dû prendre certains arrangements avec son institution financière.

«C’est un emploi que j’aime, j’aime la clientèle. [...] C’est plate de voir que des gens qui travaillent pour maintenir une certaine réputation se font mettre en lock-out et se font dire: on vous met à la porte et on ne sait pas quand vous allez retravailler», s’attriste-t-il.

Corine Mariat, employée en lock-out. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Corine Mariat, étudiante universitaire à temps plein en plus d’être employée à temps partiel chez Vidéotron, soutient que les 20 heures de piquetage par semaine sont éreintantes compte tenu de son horaire mais croit qu’il faut se battre.

«Mais je suis parmi les chanceuses, en retournant aux études on avait économisé beaucoup de sous. Je ne suis pas trop affectée au niveau monétaire, ce qui est problématique pour moi c’est vraiment les heures additionnelles que je dois faire pour arriver au même niveau que mes collègues, parce qu’il faut être solidaires», lance-t-elle.

La Gatinoise déplore que l’entreprise semble «oublier» actuellement que sa popularité s’est forgée grâce à son personnel.

Déployer un plan C

Sébastien Derouin, employé chez Vidéotron depuis bientôt 17 ans, affirme qu’il préférerait de loin être à l’intérieur pour travailler plutôt que dans la rue. De plus, le hasard veut que sa conjointe soit enseignante (en grève générale illimitée durant un mois), si bien que depuis la fin novembre, aucun des deux salaires n’était versé.

«Au niveau financier, c’est sûr que le plan B qui était ma conjointe a un peu tombé à l’eau, alors on s’est rendu au plan C qui était d’aller piger dans les économies, explique-t-il. On s’en doutait (du débrayage des enseignants), alors on avait commencé à en mettre un peu plus de côté qu’à la normale, au cas où. On a coupé dans le gras au niveau des dépenses.»

Fini le restaurant une fois par semaine, entre autres.

«On ne s’est jamais vraiment privé si on voulait quelque chose, on l’achetait. Là, on ne prend que l’essentiel, c’est tout. [...] Si ça se prolonge encore longtemps, notre hypothèque vient à échéance en mai, alors avec les taux d’intérêt qui augmentent, peut-être qu’on va demander pour étirer dans le temps un peu», dit M. Derouin.

Les quelque 215 employés de Vidéotron sont en lock-out depuis le 30 octobre à Gatineau. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Plaidant que tout le monde a continué à faire son travail «consciencieusement» malgré les négociations qui étaient en cours depuis des mois, il affirme que l’employeur n’avait aucune raison d’agir de la sorte en octobre dernier et qu’un retour au travail tout en continuant les discussions serait avantageux pour tous.

Vidéotron a indiqué au début du lock-out que son offre finale contient des hausses salariales totalisant jusqu’à 45,5% sur sept ans, ce que juge faux le syndicat. L’entreprise prétend que la hausse proposée est de 14,5% sur sept ans, à laquelle s’ajoute le versement de montants forfaitaires équivalents à 3% du salaire, pour un grand total de 17,5% sur sept ans, en plus des 4% par année de progression salariale à laquelle plus de 70% des employés sont admissibles.