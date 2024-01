Les restes d’un curé exhumés à l’église de Sainte-Sophie : la transformation peut commencer

Le cadavre du curé qui avait fait bâtir l’église en pierre des champs, de 1901 à 1903, avait en effet été placé dans un mausolée de brique dans la crypte située au sous-sol de l’église quelques jours après son décès en mars 1911.

«Il avait un lien particulier d’attachement à l’église», mentionne le prêtre administrateur de la paroisse Saint-Jean-Paul II, Gilles Bédard, qui estime qu’il s’agissait d’une pratique qui était relativement courante à cette époque.

Or, la présence de la sépulture a retardé de près de quatre ans le changement de vocation de lieux. Une condition de l’acte de vente conclut en décembre 2019 avec la Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, exigeait en effet que la paroisse exhume à ses frais le corps du curé avant qu’elle puisse en prendre possession.

Le processus judiciaire a retardé la prise de possession des lieux par la Municipalité. (Union Structure)

Des délais qui ont été occasionnés par une décision de la Cour Supérieure qui a finalement consenti à la demande, le 16 octobre dernier, au palais de justice de Trois-Rivières. Pour obtenir l’autorisation de la juge France Bergeron, qui avait pris la cause en délibéré, la paroisse avait dû obtenir l’aval de l’évêque du diocèse de Nicolet et même du directeur national de la santé publique.

Une fois la décision obtenue, la Fabrique a entrepris des démarches auprès d’un salon funéraire pour obtenir de l’aide lors de cette délicate opération qui s’est tenue dans la plus grande discrétion, le 11 novembre dernier. Pour l’occasion, des membres Chevaliers de Colomb sont venus prêter main forte afin de transporter les restes qui ont été inhumés de nouveau dans le cimetière Sainte-Sophie, près de l’église.

«On ne savait pas ce qui nous attendait, mais en fin du compte, tout était décomposé, confesse l’abbé Gilles Bédard qui a assisté à l’exhumation. Sur le couvercle du cercueil, c’est comme s’ils avaient rajouté un métal. Je ne sais pas si c’était du plomb ou de l’étain, mais ç'a appesanti le couvercle et c’est comme si, avec le temps, il a écrasé tout le cercueil.»

«On n’a rien vu du corps. Tout était caché par le couvercle qui avait écrasé et on a réussi à glisser une planche en dessous de ça pour récupérer et ressortir tout ce qui restait du cercueil. Il n’y a personne qui a vu [l’exhumation] et on a fait bien attention pour que ça se fasse dans le plus grand respect.» — Gilles Bédard, prêtre administrateur de la paroisse Saint-Jean-Paul II

Si l’opération de sortir les restes du mausolée a été relativement simple, y a voir accès été une autre histoire. «Ç'a été quand même du travail pour défoncer la porte. Quelqu’un m’avait dit qu’il y aurait probablement deux murs de brique et il y avait vraiment deux murs de brique... Il y en a qui faisaient des petites blagues et qui disaient : ‘’ils ne voulaient vraiment pas qu’il sorte’'», raconte l’abbé Bédard qui estime qu’il a fallu environ deux heures pour compléter l’opération.

Les restes du cercueil du curé ont ensuite été enterrés dans le cimetière et le mausolée de brique est demeuré ouvert. La plaque en l’honneur du curé Prosper Brunel, qui était affichée dans l’église, a été retirée et elle doit être réutilisée sur sa pierre tombale.

Un projet en deux phases

Du côté de la Municipalité, un appel nouvel appel d’offres doit être lancé au cours des prochaines semaines pour commencer les travaux de transformation de l’église possiblement d’ici la fin du mois de mars.

C’est que la soumission reçue lors du dernier appel d’offres excède les estimations de la firme Union Structure qui est responsable des audits techniques, des études conceptuelles, des plans et devis et de la surveillance du chantier. Celle-ci estimait que les travaux devaient coûter 5 millions de dollars.

Comme la subvention couvre 83% du montant prévu, les fonctionnaires ont recommandé à la Municipalité de retourner en appel d’offres et de scinder le projet en deux phases pour obtenir une autre subvention.

De cette façon, ils pourront autoriser un montant servant à couvrir le dépassement des coûts qui était de l’ordre d’environ 1 million de dollars lors du dernier appel d’offres qui avait été lancé cet été, puis annulé en décembre. «Ils nous ont assuré que ce ne serait pas un problème, parce que pour eux autres, c’est le même projet», explique le maire de Sainte-Sophie-de-Lévrard, Jean-Guy Beaudet.

L'intérieur de l'église de Sainte-Sophie se distingue par ses colonnes de style corinthien et ses plafonds très décorés. (Répertoire du patrimoine culturel du Québec)

La première phase servira à la construction des deux annexes de chaque côté de l’église qui tiendront sur des fondations en pieux. Ces agrandissements serviront d’un côté pour les accès, avec la mise en place d’un hall d’entrée, et de l’autre pour les services, notamment pour la salle électrique et la cuisine.

L’ajout d’un bloc sanitaire et d’un débarcadère est aussi prévu, de même que la restauration des éléments principaux de l’église dont l’intérieur se distingue par ses colonnes de style corinthien et ses plafonds très décorés.

Les travaux devraient s’échelonner jusqu’à l’automne, et peut-être un peu plus dépendamment du déroulement du chantier. «On devrait l’avoir pour 2025. Ce sera le 150e de Sainte-Sophie et on devrait être bon pour inaugurer un bâtiment qui pourra être réutilisé pour au moins 100 ans», espère le maire.

Le centre communautaire servira notamment pour les enfants de l’école Marie-Sophie-Rayons de Soleil qui est située à quelques pas de l’église. «On veut installer un studio d’enregistrement, de la robotique et de l’informatique. Tout ce que les jeunes n’ont pas à l’école», indique Jean-Guy Beaudet.

«La grande salle, on va l’équiper encore plus pour les spectacles, continue-t-il. Pourquoi les jeunes ne pourraient-ils pas l’utiliser autant pour leur cours de danse ou pour leurs spectacles. Ils en font souvent, mais ils font ça dans le gymnase. Ça n’a pas la même ambiance. Tandis que d’être dans une salle comme ça, ce sera un plus.»

«Il n’y a pas beaucoup de culture dans l’école. Ils n’ont pas vraiment de local. Ils n’ont pas de place et pas d’équipements non plus. C’est ce qu’on veut leur offrir, et ça va servir à tout le monde de la communauté.»