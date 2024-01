Quoi faire de son sapin après Noël?

Donner aux animaux

Plusieurs fermes réutilisent les vieux sapins pour nourrir certains animaux ou pour en faire du compost.

Le refuge pour animaux sauvage SOS Miss Dolittle, à Saint-Henri-de-Lévis, s’en sert même pour construire des habitats naturels aux bêtes.

Renards, mouffettes, ratons-laveurs, coyotes et marmottes y trouvent notamment leur compte. Pour leur part, les castors préfèrent plutôt gruger les troncs d’arbres.

Réutiliser chaque partie de l’arbre

Les plus bricoleurs sauront trouver mille et un usages pour leur sapin de Noël. À l’aide d’une déchiqueteuse, il est possible de faire ses propres copeaux de bois pour le compost. Il est également possible de couper son arbre de Noël en tronçons pour en faire du bois de chauffage.

Les branches peuvent quant à elles être transformées en décorations ou en produits pour la maison. En effet, on peut fabriquer un pot-pourri à l’odeur de sapin, ou même un nettoyant tout-usage à base de sapin. L’entreprise de produits éco-responsables Dans le sac propose une recette.

Dans la cour arrière

Les amateurs de jardinages peuvent très bien donner une seconde vie à leur sapin. En coupant les branches et en les disposant sur les plates-bandes, les sapins servent d’isolant pour protéger les plantes de dégel hâtif.

«En recouvrant la plate-bande de branches de sapin, qui forment ainsi une couche d’isolation, on réussira à maintenir de la neige sur notre jardin le plus longtemps possible… et plus longtemps la neige dure sur un jardin, plus il sera beau l’été suivant», écrivait le jardinier Larry Hodgson dans les pages du Soleil en 1990, selon le blogue du Jardinier paresseux.

Il est également possible de planter les sapins dans la neige pour créer des abris pour les oiseaux et les animaux, ou simplement pour décorer son terrain.

Dépôts de la Ville

Finalement, les municipalités organisent des collectes ou des points de dépôt pour récupérer les sapins après les Fêtes et les composter. À Québec, les sapins doivent être envoyés à l’écocentre une fois dégarnis de leurs ornements.

À Lévis, une quinzaine de points de dépôts sont prévus jusqu’au 31 janvier. Après cette date, les arbres doivent être acheminés à l’écocentre.

Le 6 janvier, les scouts effectueront également une collecte à domicile dans plusieurs secteurs de Lévis.