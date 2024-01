L’industrie des foyers voit rouge

«Comme entreprise, ça nous limite», lâche au bout du fil Pierre Poulin, directeur général et administrateur des Foyers Don-Bar.

Sise rue Saint-Vallier Ouest depuis 23 ans, la petite entreprise embauche une vingtaine d’employés à Québec. Dans ses locaux, l’heure est à l’évaluation des conséquences financières. Avec une réglementation plus serrée sur le chauffage au bois à Québec, elle voit poindre une baisse de ses ventes dans un horizon rapproché.

Pour Les Foyers Don-Bar, l’adoption d’une modification au règlement sur le chauffage au bois, début décembre a eu l’effet d’une bombe, avivant inquiétude et incompréhension.

Plaidant la «santé», la Ville de Québec a récemment resserré son règlement portant sur l’installation et l’utilisation des appareils de chauffage à combustion solide sur son territoire.

De récents rapports portant sur la qualité de l’air ont mené l’administration Marchand à conclure que «le chauffage au bois et l’utilisation des foyers au bois décoratifs ou d’ambiance contribuent de façon importante à l’émission de particules fines nocives pour la santé». Ces appareils «émettent autant de particules fines qu’un foyer de maçonnerie ouvert», a-t-on justifié.

Ainsi, depuis le 1er janvier, Québec interdit d’installer un nouveau foyer au bois décoratif ou d’ambiance non certifié, sauf si la date d’achat remonte avant cette date. À l’horizon de l’automne 2030, il deviendra impossible d’utiliser ces appareils qualifiés par la Ville de «très polluants».

Chez Don-Bar, 100 % de la production est consacrée aux foyers d’ambiance.

«Je peux-tu vous dire que notre institution financière va commencer à se poser des questions? Il y a beaucoup d’interrogations sur la viabilité de l’entreprise», illustrait le 5 décembre M. Poulin, lors de la période de questions aux élus du conseil municipal.

«On est comme sous une tente à oxygène.» — Pierre Poulin, directeur général et administrateur des Foyers Don-Bar

«Ouverte» à apporter les correctifs nécessaires sur ses foyers, l’entreprise réclamait toutefois un délai plus important avant l’adoption du règlement. En plus de lui coûter entre 15 000 $ et 25 000 $ par foyer pour les homologations, les modifications pourraient nécessiter jusqu’à trois ans de travail. «On parle d’une vingtaine de foyers. Pour une petite entreprise qui fait environ 3 millions $ de chiffre d’affaires, investir un demi-million, et il n’y a pas de garantie, c’est énorme».

Industrie brûlée

Jointe par Le Soleil, la copropriétaire des Cheminées Gamelin n’avait que des mots bouillants pour parler de la plus récente décision de la Ville de Québec en matière de chauffage au bois. À plus forte raison que l’adoption du règlement précédent ne remonte qu’à 2021, sous la gouverne de Régis Labeaume.

«On était d’accord pour ne pas taper sur la tête des gens qui avaient des foyers d’ambiance, qui n’ont peu ou pas d’impact sur l’environnement», se souvient Célina Fontaine.

Armée de «chiffres discutables», critique-t-elle, l’administration Marchand en a néanmoins décidé autrement, bien qu’elle ne dispose pas de données sur le nombre de propriétaires faisant usage de ces appareils critiqués et leur contribution à la pollution totale.

«Monsieur et Madame-tout-le-monde qui allument leur foyer deux, trois fois par année, est-ce que c’est vraiment eux qui ont un impact sur l’environnement ?» questionne Mme Fontaine.

«L’industrie en général est écoeurée de se faire taper sur la tête.» — Célina Fontaine, copropriétaire des Cheminées Gamelin

Les Cheminées Gamelin, qui brûle d’envie de voir un recul dans ce dossier, s’attend elle aussi à une diminution de ses ventes dans la ville de Québec, avec le «message négatif» véhiculé sur le chauffage au bois.

Tout comme Les Foyers Don-Bar, Les Cheminées Gamelin déplore l’absence de consultation en amont. L’industrie avait pourtant eu son mot à dire avant l’entrée en vigueur de la réglementation de 2021, ont rappelé unanimement les intervenants contactés par Le Soleil.

Les commerces ont tous deux réclamé une rencontre avec le maire Bruno Marchand, «idéalement» en janvier. Au moment d’écrire ces lignes, leur demande était restée lettre morte.

L’Association des professionnels du chauffage (APC) demande également d’être invitée à la table.

«On voudrait clarifier des choses avec la Ville. On comprend que les foyers de maçonnerie émettent beaucoup de particules, mais il existe des foyers décoratifs et d’ambiance qui sont à faible émission depuis 2009. De les bannir tous, on vient en mettre des certifiés au rancart», défend la directrice générale, Marie-Claude Bouchard.

Même si elle est souvent «pointée du doigt», l’industrie a «à coeur l’environnement», jure-t-elle. «Avec des pannes électriques de plus en plus fréquentes, on peut être une solution, quand Hydro-Québec demande que gens réduisent leur consommation.»

Pour contrer le message ambiant «inquiétant», l’APC lancera bientôt une campagne destinée aux consommateurs pour les éclairer.

La santé publique d’abord

En conseil municipal, début décembre, le maire de Québec avait accueilli les récriminations des oppositions et des citoyens avec une certaine ouverture, s’engageant à les accompagner dans le changement, mais refusant de reculer sur les modifications proposées.

«Le but ce n’est pas d’écoeurer des gens», jurait-il, rejetant avoir légiféré sans penser aux entreprises locales. Mais «c’est vrai qu’on a mis la priorité sur ce que la santé publique dit».

«Un foyer ambiance qui fonctionne deux fois par semaine pendant cinq mois, si on en cumule 14 foyers comme ça, on a l’équivalent en rejets de l’incinérateur. Il y a un enjeu de santé», plaidait-il du même souffle.

«Si on voulait améliorer la qualité de l’air, c’est un élément important sur lequel on devait réglementer.» — Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif et responsable de l'environnement

«Ça n’existe pas, un foyer d’ambiance conforme, ajoutait à ses côtés la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Asselin. Les foyers d’ambiance dégagent encore plus de particules fines que n’importe quel poêle à bois. Pendant ces 7 années, on espère que l’industrie sera capable de s’ajuster [aux normes environnementales]».