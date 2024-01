Le vent dans les canons pour un fabricant de neige artificielle

En l'espace de trois à cinq jours, Snow Experts créé un parc à neige en milieu urbain pour le plus grand plaisir des mordus de glisse. On voiti ici le parc Robert Lebel à Chambly. (Fournie)

«Comparativement à de la neige naturelle qui est composée de particules d’eau et d’air, la neige artificielle est plus dense et plus longue à fondre puisque l’air y est absent. Nous utilisons des canons à neige perfectionnés qui permettent un enneigement dès que la température affiche moins 2 degrés Celsius», explique Pierre-Olivier Trudel, propriétaire de l’entreprise Snow Experts de Granby, en Estrie.

«Aujourd’hui, il faut avoir un équipement à la fine pointe de la technologie pour répondre à la demande. On peut démarrer un canon à neige simplement d’une application de téléphone cellulaire», illustre-t-il.

Pierre-Olivier Trudel, propriétaire de l’entreprise Snow Experts de Granby aux commandes d'une dameuse à neige. (Tirée de Facebook)

«Fabriquer de la neige est un art. Cela prend des connaissances.» — Pierre-Olivier Trudel propriétaire de Snow Experts

Snow Experts offre ses services de neige artificielle et de damage de la frontière ontarienne à la Gaspésie. «Chez nous, 95 % de mes clients sont des villes comme Granby, Chambly, Farnham ou Valcourt», donne en exemple M. Trudel.

Celui-ci mentionne que depuis une quinzaine d’années, les municipalités s’équipent de canons à neige. Malgré cette tendance, l’entreprise de M. Trudel ne manque pas d’ouvrage.

Parmi ses réalisations hivernales, Snow Experts compte l'aménagement de glissades au parc Terry-Fox de Granby en collaboration avec la municipalité et l'entreprise Snotech. (Archives La Voix de l'Est)

«Pendant l’hiver, je parcours environ 30 000 kilomètres. Nous avons signé des contrats avec une vingtaine de municipalités. J’évalue à environ 10 nouvelles municipalités par année comme contrats à venir», mentionne avec enthousiasme cet entrepreneur.

Pour fabriquer de la neige puis la souffler pour créer un environnement ludique blanc immaculé, les employés travaillent sans relâche. «Du mois de novembre à janvier, nous sommes sur le terrain 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Je dispose d’une équipe de jour et une seconde de nuit. En février et mars, nous faisons davantage d’entretien sur les différents sites», précise M. Trudel, qui a été opérateur de dameuses pendant 11 ans à la station de ski de Bromont.

Le parc d’équipements de Snow Experts se compose de huit canons à neige que M. Trudel compare à des turbines d’avion.

«Certains modèles de ventilateurs projettent la neige à plus de 200 pieds.» — Pierre-Olivier Trudel

Parc à neige de A à Z

Construire un parc à neige urbain incluant les incontournables glissades nécessite entre trois et cinq jours d’ouvrage.

Pour élaborer cette infrastructure saisonnière, Snow Experts travaille en collaboration avec Snotech, également installée à Granby. Cette entreprise se spécialise dans la conception, la construction et lʼentretien d’installations hivernales urbaines. «Nous soufflons puis nous disposons la neige artificielle en respectant un plan en 3D conçu par Snotech», indique M. Trudel.

Le futur parc à neige se dessine au parc Roch Bourbonnais à Farnham. (Fournie)

Fondée il y a huit ans, Snow Experts compte neuf employés. Selon son propriétaire, il y a uniquement trois entreprises spécialisées dans ce domaine au Québec.