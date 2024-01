Le CIUSSS MCQ «achète» des places en RPA pour désengorger les urgences

Dans une sorte de jeu de dominos, le CIUSSS de la Maurice-et-du-Centre-du-Québec veut transférer des patients dont l'état le permet en RPA, afin de libérer des lits sur les étages des hôpitaux et désengorger ses salles d'urgence. (Archives Le Droit, Patrick Woodbury)

Les autorités de la santé de la région invoquent une «situation d’urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause» pour déroger à la Loi sur les contrats des organismes publics et procéder à des ententes de gré à gré, tel qu’il est permis de le faire en pareille circonstance.

On précise que la mesure a «pour but d’endiguer les impacts à court terme des situations difficiles (fort achalandage) dans les urgences notamment en contexte de croissance des infections par virus respiratoires [...] en permettant aux usagers en attente d’avoir accès à un lit de courte durée nécessaire à leur condition de santé».

Quatre RPA de Trois-Rivières sont ainsi mises à contribution, tandis qu’une vingtaine de places y sont réservées. Deux autres lits ont été «achetés» dans une résidence de Nicolet. Le CIUSSS explique que la situation est temporaire et que la permission a été donnée par le ministère de la Santé de procéder de la sorte, en attendant un appel d’offres en bonne et due forme pour pérenniser une mesure similaire.

Les RPA sélectionnées doivent pouvoir accueillir une clientèle aux prises avec des pertes d’autonomie fonctionnelle – physique ou cognitive – de sévères à modérées. (Archives La Tribune, Maxime Picard)

Les autorités n’ont pas pu donner mercredi les détails sur la durée précise des ententes, mais dans le libellé d’un contrat que Le Nouvelliste a pu consulter, il était question d’une période de six mois. Il semblerait que 20 des 22 lits réservés aient déjà trouvé preneur, et que les deux derniers soient en préparation pour accueillir les patients avec les soins nécessaires à leur condition.

La clientèle susceptible d’être prise en charge dans les RPA sélectionnées présente «un profil ISO-SMAF entre 7 et 11 et qui correspond aussi à l’offre de services d’une RPA de catégorie 4», indique le libellé des contrats. En termes moins cliniques, il est question d’usagers et d’aînés aux prises avec des pertes d’autonomie fonctionnelle – physique ou cognitive – de sévères à modérées.

Notons que trois des cinq RPA retenues ne sont pas de catégorie 4, comme l’évoquent les contrats, mais bien de catégorie 3 [nécessitant une intensité de soins plus modérée]. Le CIUSSS MCQ assure cependant que le milieu sera adapté aux besoins de la clientèle prise en charge. «S’ils ont été sélectionnés, c’est parce qu’ils ont la capacité d’offrir les soins que nécessite la clientèle qui va être référée là», maintient Guillaume Cliche, agent de communication pour l’Établissement.

M. Cliche indique par ailleurs que le recours à un suivi post-hospitalier en ressources externes existe déjà dans la région. Des RPA avec qui nous nous sommes entretenus soulignent cependant qu’en général, les autorités payent pour des services rendus et que le milieu d’hébergement n’est pas dédommagé pour les périodes où un lit reste vacant. Dans le cas présent, des périodes entières ont été réservées au calendrier.

«Au moins, ils essayent quelque chose»

À la Table des RPA de la Mauricie et du Centre du Québec, le porte-parole Richard Maziade salue la tentative du CIUSSS de pallier la problématique de fluidité dans les salles d’urgence, avec le bien-être des aînés en tête. «La pire chose qu’on pourrait faire, c’est de retourner des aînés à la maison, pas guéris, et tout seul», soutient-il

Richard Maziade, porte-parole de la Table des résidences privées pour aînés de la Mauricie et du Centre-du-Québec, salue la mesure, mais espère du même souffle que la collaboration se fera dans un esprit de partenariat et de partage des ressources. (OLIVIER CROTEAU, ARCHIVES LE NOUVELLISTE)

M. Maziade note cependant que la solution mise de l’avant devra tenir compte des forces disponibles sur le terrain. Les RPA demeurent aux prises avec d’importants enjeux de main-d’œuvre, fait-il valoir. «Qui va superviser les soins, et est-ce que la ressource va être capable de le faire?» demande le porte-parole régional de la Table des RPA.

Richard Maziade reprend des récriminations déjà entendues, voulant que les ressources privées soient en compétition directe avec le secteur public (et ses généreux salaires et avantages sociaux) pour le recrutement d’employés qualifiés.

«Il faut que ce qu’ils proposent se fasse dans un partenariat de partage de services.» — Richard Maziade, porte-parole de la Table des RPA de la Mauricie-et-Centre-du-Québec

Le CIUSSS MCQ ne s’avance pas aussi loin et rappelle que les cinq RPA sélectionnées pour la présente mesure l’ont justement été parce qu’elles avaient les ressources suffisantes pour accueillir les usagers venant des hôpitaux. On souligne cependant qu’une certaine catégorie de soins, dispensés par des professionnels, reste offerte par le CIUSSS dans les milieux de vie.

L’achalandage demeure soutenu dans les urgences

Jeudi, en milieu de journée, l’hôpital de régional de Trois-Rivières affichait un taux d’occupation de 140%. Dans certaines régions, le taux dépassait les 200%, alors que l’ensemble des établissements du Québec fait face à un achalandage soutenu.

Mercredi, Le Nouvelliste rapportait que le quart des patients qui s’étaient présentés à l’urgence de Trois-Rivières le 1er janvier dernier avaient fini par rebrousser chemin sans avoir été vus en consultation par un médecin.