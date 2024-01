Chanter devant le pape, une expérience inoubliable

La délégation granbyenne a profité de ce voyage pour visiter plusieurs endroits mystiques. Sur la photo, Annabelle Champagne, Koralie Parent, Kelly Pimparé, Mélissandre Hamel et Émily Bouthillier prennent place à l'avant, de gauche à droite. Élisabeth Rainville, Maèva Lettre, Laurence Gervais, Nathalie Pepin, Marguerite Gagnon et Véronique Lachapelle apparaissent derrière. (Tirée de Facebook)

«Pendant la messe, on entendait le pape et on savait qu’il était là, mais on le voyait pas. C’est vraiment après, quand il est passé devant nous, qu’on a senti la fébrilité. Les gens étaient excités et voulaient se faire prendre en photo avec lui», a raconté Maèva Lettre, âgée de 18 ans.

Représentant le Canada en compagnie des Petits chanteurs de Beauport, la délégation granbyenne s’est mêlée a des ensembles provenant des quatre coins du globe, du Brésil à la Corée du Sud, en passant par la Pologne et le Rwanda.

Les chanteuses granbyennes ont revêtu l'aube pour la fameuse messe du Nouvel An. (Tirée de Facebook)

«Un homme près du peuple»

En fait, les choristes locales s’exécutaient devant le souverain pontife pour la deuxième fois, ayant d’abord assisté à une audience offerte par celui-ci le 30 décembre dans la salle Paul VI, située à cheval sur les territoires de l’Italie et du Vatican. François a alors présenté le chant comme un acte d’amour.

«Le pape, c’est le chef suprême de l’Église catholique romaine, donc de le voir et de l’écouter à une quinzaine de mètres, c’était vraiment émouvant. De plus, le pape François est un homme près du peuple et il fait de grands pas dans l’acceptation de choses qui n’étaient pas permises par l’Église. Il est ouvert aux humains d’aujourd’hui», a fait valoir Nathalie Pepin, présidente des Petits chanteurs de Granby.

C’est aussi dans la salle Paul VI que son clan a participé à la cérémonie d’ouverture du 44e congrès international des Puerti Cantores, un regroupement pour la promotion de la paix. Maèva Lettre a même eu l’occasion de prendre brièvement la parole devant une foule imposante. Mais en entrevue avec La Voix de l’Est, elle refusait de se mettre à l’avant-plan outre mesure.

«J’ai adoré tous les moments passés avec les différentes chorales, qui chantaient toutes en même temps. C’était assez impressionnant d’attendre autant de voix très variées. Ça nous a aussi permis de faire de rencontres et d’en apprendre sur les pratiques à travers le monde.»

En tout et partout, les membres de la délégation granbyenne ont pris part à une dizaine de concerts et autres prestations plus informelles, y compris à l’intérieur des basiliques Saint-Jean-de-Latran et Saint-François.

Ce voyage de dix jours leur aura aussi permis de visiter des endroits mythiques, comme le Colisée à Rome et la ville de Venise.

«Je crois que ce qui m’a le plus frappé, c’est l’architecture, qui est vraiment différente de chez nous. Les églises au Vatican, c’est rien qu’on n’avait vu avant, a expliqué Élisabeth Rainville, la plus jeune de son groupe à 13 ans.

«J’ai aussi beaucoup aimé Assise, une ville médiévale. Les rues étaient très étroites et les bâtiments faits en pierre. Tu avais l’impression de marcher à une autre époque.»

À l’entendre, on devinait que les frais de ce périple ont été amplement rentabilisés en souvenirs !