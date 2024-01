Un café communautaire pour briser l’isolement des nouveaux arrivants

L’idée derrière ce projet est de créer un lieu d’échange et d’ancrage culturel pour briser l’isolement et éviter au maximum les problèmes de santé mentale qui peuvent conduire à des gestes regrettables.

«On ressent le besoin de créer des liens. Pour les internationaux, il y a des moments dans l’hiver qui sont plus durs que d’autres, on ne connaît pas forcément le froid et la neige. Ça fait 11 ans que je suis là et je ne m’y suis toujours pas habituée», de mentionner Khadija Gning.

C’est d’ailleurs pour tâter le pouls et le besoin de la population qu’elle a organisé un premier réveillon interculturel, qui a attiré près de 135 personnes. Elle attendait de voir la réception du public pour ce premier événement afin de poursuivre son projet de café communautaire.

«L’idée, c’est qu’on arrive, on boit un thé ou un café, et on jase avec les personnes qu’on trouve là, pas forcément des amis, pour créer un réseautage et un vivre ensemble», indique l’intervenante sociale et communautaire de formation, qui précise qu’elle est pour l’instant en pourparlers avec la propriétaire du Baobab. Si tout se passe comme prévu, des rénovations devront être faites, et le café pourrait être prêt au printemps prochain.

En plus de devenir un lieu d’échange, le café permettrait d’avoir accès à des ateliers d’information, en collaboration avec le réseau des Éclaireurs, afin de savoir où trouver les ressources nécessaires quand on a un problème. Des jeux de société issus de l’immigration seront également disponibles, ainsi que des événements, une fois par mois, pour promouvoir les artistes venus d’ailleurs.

Initialement, le café communautaire La Teranga devait naître dans la Maison Price, tout comme la maison d'accueil des nouveaux arrivants à Saguenay. (Rocket Lavoie,Le Quotidien)

Khadija Gning envisage également d’employer des personnes avec une déficience intellectuelle légère pour travailler dans son café. «Je les regarde et je vois qu’ils aiment ça, interagir avec le monde, et ça leur fait connaître aussi autre chose. Ils ont beaucoup d’amour à donner.»

Initialement, le projet devait voir le jour dans la Maison Price, de même pour la maison d’accueil des nouveaux arrivants à Saguenay, mais après des négociations avec le propriétaire des lieux, Khadija Gning a convenu que le loyer fixé était trop cher pour un organisme communautaire, même si les locaux présentaient beaucoup d’avantages, notamment de quoi faire des chambres de transitions pour les internationaux le temps qu’ils trouvent un logement.

«Ça arrivait des fois que j’en accueille certains chez moi parce que leurs propriétaires avaient loué le logement qu’ils étaient censés occuper. Donc, ça aurait bien fait ces petites chambres de transition», raconte-t-elle.

Maison d’accueil

La maison d’accueil des nouveaux arrivants à Saguenay, qui devait ouvrir en 2021 dans la Maison Price, mais qui avait été mise sur pause en août 2023 parce que la première mouture du projet ne répondait pas de façon optimale aux services et besoins des arrivants, est toujours dans les cartons de la Ville.

«Le travail se poursuit toujours avec les parties prenantes pour mettre en place la meilleure façon de livrer des services aux nouveaux arrivants», de préciser le conseiller aux relations médias et numériques, Dominic Arseneau., qui ajoute que la date de mise en fonction, sa forme (lieu physique ou non) et autres seront annoncées lorsque le projet sera ficelé.