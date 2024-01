Incendie dans une ferme de Louiseville: «On recevait les poussins mardi prochain»

Peu avant 18 h, soit près de quatre heures après le début de l’incendie, l’incompréhension était encore totale quant à ce qui a causé cette catastrophe.

«On a eu des alarmes de température. En l’espace de cinq minutes, le feu sortait par les ventilateurs. On venait de sortir, on venait de finir de le préparer (le poulailler). On recevait les poussins mardi prochain», raconte Jonathan Sylvestre, gérant de la ferme.

C’est d’ailleurs la seule consolation pour lui: aucun animal n’a péri et personne n’a été blessé dans cet incendie. Selon nos informations, ce sont 9000 poussins qui devaient être accueillis dans le bâtiment.

(Facebook)

M. Sylvestre avait du mal à estimer la valeur du bâtiment, mais elle s’élèverait facilement à plusieurs centaines de milliers de dollars, croit-il. Le poulailler avait, dit-on, une quarantaine d’années.

Jonathan Sylvestre, gérant de la Ferme Avi Nord. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«Mais on venait de le rénover, il y avait une toiture neuve dessus. C’est ben décevant, c’est ben triste, mais heureusement, il n’y a pas de blessés, il n’y avait personne dedans», conclut M. Sylvestre.

Une trentaine de pompiers de Louiseville, mais aussi de Yamachiche et de Maskinongé, appelés en renfort, ont convergé sur les lieux pour combattre l’incendie. Il n’y avait toutefois rien à faire pour sauver le bâtiment, explique Alain Béland, directeur du service de sécurité incendie de Louiseville

«On ne pouvait pas rentrer dedans vu l’ampleur de l’incendie. La colonne de fumée devait être visible de loin», affirme-t-il.

M. Béland ajoute que malgré le froid mordant, le travail des pompiers a été simplifié par la direction du vent.

Alain Béland, directeur du service de sécurité incendie de Louiseville. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«On a deux bâtiments à proximité, un du côté est et un du côté nord. Si le vent avait été à l’inverse, il aurait fallu protéger deux autres bâtiments.»

Une pelle mécanique a servi à achever de mettre à terre le poulailler dévasté par le feu. En début de soirée, un jet de flammes était toujours visible, en raison de la rupture d’une conduite de gaz. Il n’y avait toutefois pas lieu de s’en inquiéter, selon les pompiers.

Le directeur Béland a préféré ne pas s’avancer sur les causes possibles d’un tel incendie. Une fois que l’incendie sera complètement éteint, une équipe sera envoyée pour enquêter.