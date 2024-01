Une résolution qui a bien meilleur goût

Une invitation lancée par Éduc’alcool après un instant marqué par les réunions de famille, les sorties et les fêtes de bureau.

«En ce début d’année, les gens prennent conscience et souhaitent partir du bon pied! Un moment idéal afin d’entamer une réflexion à propos de sa relation avec l’alcool», affirme Geneviève Desautels, directrice générale de l’organisme québécois.

Mme Desautels souligne que la relation avec l’alcool varie selon les individus. Pour certains, la consommation amène de la joie et permet d’oublier momentanément les tracas. Le risque de développer des habitudes «plus ou moins saines» est toutefois bien présent.

Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool (Tirée d'Internet)

«De l’autre côté, nous avons des personnes qui, après les célébrations et les sorties, prennent conscience. Ils jugent qu’ils ont trop bu et décident de contrôler leur consommation ou d’arrêter», ajoute cette dernière.

Certains apprécient les défis sans alcool, notamment celui de la Fondation Jean-Lapointe, tenu au mois de février. Mais ces moments thématiques ne doivent pas devenir un prétexte pour mettre une croix définitive ou temporaire sur l’alcool. Nul besoin d’attendre au mois prochain, insiste la porte-parole. Et rien n’empêche une personne «de se lancer un défi personnalisé» au moment souhaité.

Trois questions

Une série de questions accompagne la prise de conscience en lien avec l’alcool. D’une part, elles concernent les raisons entourant la consommation lors d’un événement social ou lors d’une période de réjouissance.

«Est-ce que j’ai bu pour passer au travers des Fêtes? Puisqu’il s’agit peut-être d’une période que je n’apprécie pas, qui est anxiogène. Ou j’ai bu, au contraire, pour célébrer, car c’est agréable de retrouver la famille? Vous voyez, nous ne sommes pas du tout dans le même type de motivation», lance Geneviève Desautels.

Pour certains, la consommation d'alcool permet d’oublier les tracas et d'atténuer l'anxiété. Mais une personne peut être à risque de développer des habitudes «plus ou moins saines», voire une dépendance. (Archives Le Nouvelliste)

Puis, il y a le contexte de la consommation.

«À quel moment avons-nous bu? Avant et après? Pendant? Est-ce que j’ai pris le volant, même si j’ai bu, en pensant que mon alcoolémie se trouvait au-dessous de la limite? Est-ce que j’ai organisé mon raccompagnement? Des réflexions intéressantes.»

Ces questionnements entourant le contexte concerne également des activités, des habitudes qui peuvent mener vers une autre dépendance. Notamment les jeux vidéo, les jeux de hasard et le commerce en ligne. La prise d’alcool peut encourager ce que la directrice générale appelle la «pluriconsommation».

Enfin, la dernière piste concerne les effets de la consommation sur la santé mentale, physique et sociale.

«La personne peut prendre de l’alcool le soir, se sentir bien, et vivre tout le contraire le lendemain matin. Elle se trouve plongée dans un cercle vicieux. Au niveau social, la consommation peut mener à poser certaines actions que l’on regrette par la suite. Et au niveau physique, il y a la fatigue, l’impatience, le mal de tête, entre autres».

Une réflexion que l’on peut faire si bon nous semble, selon Geneviève Desautels.

Connaissances et comportements

Les habitudes de consommation et les comportements sociaux changent avec les années, le contexte économique et les générations. De plus en plus de gens «choisissent leurs moments de consommation», plutôt que d’en faire «une banalité du mardi soir».

Selon la directrice générale d'Éduc'alcool, Geneviève Desautels, les comportements sociaux liés à la consommation d'alcool changent avec les époques. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Selon la porte-parole, dans les restaurants, les gens choisissent plus fréquemment le verre aux dépens de la bouteille. Et l’offre de boisson sans alcool est de plus en plus généreuse. La directrice générale confirme que les parts de marché pour ce type de produit augmentent constamment.

Chez les jeunes, Éduc’alcool observe que la consommation d’alcool diminue, mais on craint toutefois des enjeux grandissants de «pluriconsommation». Moins d’alcool, mais plus de cannabis ou d’autres substances, d’après la directrice générale.

«À l’aube de nos 35 ans, nous souhaitons parler de l’alcool, des autres substances et des comportements possiblement nocifs. Le tout, pour s’adapter aux comportements sociaux qui évoluent. D’en parler sans dramatiser ou banaliser.» — Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool

Les arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies sont encore trop fréquentes. À ce niveau, Éduc’alcool observe un meilleur comportement chez les jeunes conducteurs, notamment en termes de covoiturage et d’organisation du transport.

«C’est peut-être, ou sûrement, l’effet de la tolérance zéro lors des premières années de conduite. Ils s’organisent, payent les mocktails à l’accompagnateur. Une situation bien différente si l’on compare aux époques et aux générations précédentes», juge la directrice générale.

Outils

Mentionnons que des outils sont à la disposition des consommateurs sur le site web d’Éduc’alcool. On y retrouve notamment le «calcoolateur», permettant de suivre l’évolution de son alcoolémie au cours d’une période donnée, mais aussi de la calculer à l’avance en fonction de la quantité d’alcool que l’on prévoit consommer.

En outre, on y retrouve des guides pour l’organisation d’événements festifs, «pour accompagner autant l’hôte que les convives». Une référence utile à l’année pour les rassemblements.

«Tout ce que l’on veut, c’est que les gens puissent faire des choix éclairés», conclut Geneviève Desautels.