Des Fêtes sans réjouissance quand un proche manque à l’appel

18. C’est le nombre de personnes encore portées disparues en 2023. C’est du moins ce qui est affiché sur le site de la Sûreté du Québec. Mais il y en a beaucoup plus, selon le président de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec (MDIQ), Stephane Luce.

«Ce sont donc plusieurs familles québécoises qui ont passé un Noël particulièrement difficile. Les trois ou quatre prochains Noël le seront certainement aussi.»

Le président de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec, Stephane Luce. Il a donné un coup de main pour les recherches de Jessy Duchesneau. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Stephane Luce parle d’expérience. Sa mère a été assassinée en avril 1981. La pilule a été difficile à avaler. Ce ne fut pas son plus beau temps des Fêtes. Il savait que sa maman ne reviendrait pas. Il n’y avait toujours pas de coupable. Des questions lui trottaient en tête. Qui aurait pu faire une telle atrocité? Pourquoi?

«Dans le cas d’une disparition, il y a encore plus de questionnements. On a droit à beaucoup de scénarios. Il y a aussi des rumeurs qui courent. C’est difficile de se réjouir lorsque quelqu’un manque à l’appel. Surtout quand on ignore pourquoi», affirme M. Luce.

Jessy Duchesneau a été vu la dernière fois le 4 novembre dans le quartier Saint-Roch. Toujours pas de nouvelles du Gaspésien de 19 ans. La famille est encore dans le néant. Elle a contacté la police de Québec à quelques reprises durant les Fêtes, mais rien ne s’est avéré concluant.

«Ils ne peuvent pas lâcher le morceau. Ils ne peuvent pas faire une pause pendant Noël pour les réjouissances et reprendre les recherches par la suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une disparition est omniprésente», mentionne le président de MDIQ, qui a donné un coup de main pour retrouver le jeune homme.

Le père de Jessy a d’ailleurs fait la route entre la Gaspésie et Québec pendant les Fêtes afin de fouiller les coins encore inexplorés. «Tu es à l’autre bout du Québec et tu te mets à penser à tout ce que tu n’as pas vérifié ou validé. C’est difficile d’abandonner les recherches. Tu veux aller voir partout où tu n’es pas encore allé», ajoute Stephane Luce.

Ce dernier veut survoler prochainement les abords du fleuve avec un drone pour repérer un corps. La température clémente doit toutefois se poursuivre pour y arriver. Il aimerait voler au-dessus de la baie de Beauport et des rives de l’île d’Orléans.

«Ce serait une erreur de seulement vérifier les rues et de ne pas rechercher les eaux. C’est bon de garder espoir, mais il faut se rendre à l’évidence que plus le temps avance, moins la personne a de chances d’être en vie. On croise tout de même les doigts», dit M. Luce.

Méfiance envers tout le monde

Il y a eu sept meurtres sur le territoire de Québec en 2023. Certains coupables courent toujours. Ce qui rend le deuil encore plus douloureux et difficile pour les familles.

«Avoir un coupable pour le meurtre d’un proche permet de diriger sa colère vers quelqu’un, vers un évènement ou vers une raison. Quand c’est irrésolu, on se demande sans cesse qui est le coupable», avance Stephane Luce.

Quand il a passé son premier Noël après l’assassinat de sa mère, il a dévisagé toute sa famille. «Tu rencontres des gens que tu connais et tu te demandes s’ils seraient capables de le faire. J’ai appris à faire confiance à ceux qui ne connaissaient pas ma mère parce que ça pourrait être ton voisin, ton ami ou ta famille.»

M. Luce croit qu’il est important que la police encadre la famille lorsqu’arrive un meurtre ou une disparition pour éviter de lancer la machine à scénario. «Ma fille a-t-elle eu mal? Sa mort était-elle rapide? Les scénarios font très mal. On pense toujours au pire.»

Il admet toutefois que ce n’est pas nécessairement plus facile quand le crime est résolu. Le rouage de la justice débute. C’est un long et douloureux processus.

Tendre l’oreille

Afin de passer à travers ces sombres moments, les familles endeuillées doivent être bien entourées. Mais comment apporter son soutien à ces gens qui vivent l’enfer? D’autant que les personnes n’ayant pas vécu une telle situation ne pourront jamais comprendre le sentiment.

«Les gens ne savent pas quoi dire. Une famille qui vit un deuil ne peut être consolée. Ce que tu peux faire par contre, c’est d’être là s’ils ont besoin de parler à quelqu’un. Ça ne veut pas dire que la personne va le faire, mais au moins elle peut compter sur toi», explique Stéphane Luce.

Il faut toutefois éviter de se reposer seulement sur les membres de la famille proche, car chaque personne vit son deuil différemment. Ça peut créer des frictions à l’intérieur du cercle familial.

«Certains voudront l’oublier. D’autres le pleureront longtemps. On est tous différents. On a tous des mécanismes de réactions différents. Et ça peut faire des petites chicanes. La meilleure solution est donc de s’entourer de bons amis», conclut M. Luce.