Le «gentleman» du tennis granbyen s’est éteint

Charlotte Robillard-Millette et Félix Auger-Aliassime, entourés de Serge Bouchard, à gauche, et d'Alain Faucher, à droite. Les deux athlètes québécois avaient atteint les quarts de finale en 2015. Félix reste encore aujourd'hui le plus jeune joueur (14 ans) à s'être rendu aussi loin dans la compétition à Granby. (Sarah-Jäde Champagne/Fournie)