«Ce n’est pas pour rien que je t’ai amenée ici, Amélie», lance la chroniqueuse du Nouvelliste, dans le quartier Sainte-Cécile, au centre-ville de Trois-Rivières.

Elle rappelle la saga des trottoirs survenue il y a quelques semaines à peine, tandis que la Ville avait décidé de n’en déneiger que 50%, soit un côté de la rue, même dans les premiers quartiers. Plusieurs personnes ont verbalisé que ç’a n’avait pas de bon sens que des gens se retrouvent à devoir enjamber un banc de neige qui arriverait souvent très près de leur porte ou de leur escalier, en plus de leur faire traverser la rue, ou marcher dedans, un peu partout.

«On a porté cette voix-là. On a porté l’indignation populaire, et ça a donné des résultats, parce que la Ville a entendu, et elle est revenue sur sa décision.»

Une marche avec Paule Vermot-Desroches de la FPJQ (Amélie St-Yves)

Pour elle, il est clair que les médias ont le pouvoir de faire changer les choses et c’en est un exemple concret. La chroniqueuse au Nouvelliste considère aussi que les médias sont là pour aider les communautés à se prendre en main.

Elle donne aussi en exemple la coordonnatrice générale de l’organisme COMSEP Sylvie Tardif qui avait lancé un cri du coeur parce qu’une cinquantaine d’enfants des premiers quartiers n’avaient pas d’habits d’hiver.

«C’était dans tous les médias, et le lendemain, tout le monde s’était mobilisé pour ramasser des habits d’hiver. Ces enfants-là ont tous passé l’hiver au chaud grâce à la mobilisation sociale qu’a amenée ce message-là. Mais si ce message-là, il n’y a personne pour le faire résonner, il n’y en a pas de mobilisation.»

La dernière année a été particulièrement difficile pour les médias. Blocage des nouvelles canadiennes par META sur Facebook notamment, fin du journal Metro, 547 coupures à TVA, 800 à CBC/Radio-Canada, une centaine de départs volontaires aux Coops de l’information, dont Le Nouvelliste fait partie...

Géant du web

Pour la prochaine année, Paule Vermot-Desroches souhaite la clairvoyance de la population, mais aussi des géants du web. Elle martèle que la loi C-18 n’est pas là pour rien et que les GAFAM doivent payer des redevances.

«Tu ne peux pas demander à un livreur de pizza de livrer ta pizza, et de garder 100% des profits. Il faut qu’il y ait des profits qui reviennent au restaurant. Il faut qu’il y ait des profits qui reviennent au cuisinier. C’est la même chose pour les géants du web.»