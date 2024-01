I — UN PEU D’ACTUALITÉ

Québec — 1) 1896, année euphorique

Chaque semaine ou presque, on annonce une invention. Ou une découverte. Les rayons X. La photographie en couleurs. L’escalier roulant. Le télégraphe sans fil. Le tensiomètre, pour mesurer la pression artérielle.

Même le bon vieux gramophone se réinvente. Place au «graphophone», un appareil capable d’enregistrer! Il y aura même une séance de présentation, à l’hôtel de ville...

En décembre, un certain Svante Arrhenius fait une autre découverte étonnante : l’effet de serre. Le Suédois prédit que les émissions de dioxyde de carbone produites par l’activité humaine entraîneront un réchauffement des températures planétaires.

Sauf que M. Arrhenius estime qu’il s’agit d’une très bonne nouvelle! (1)

2) «L’électrique», c’est pour quand?

Depuis 1865, la ville de Québec est desservie par un tramway… tiré par des chevaux. Mais l’arrivée de l’électricité change tout. À partir de 1880, les grandes villes remplacent le tramway «hippomobile» par le tramway «électrique». Montréal possède le sien dès 1892.

À quand le tour de Québec? La capitale tarde à emboîter le pas. Elle tergiverse. Finalement, les travaux de ce que l’on surnomme «l’électrique» commencent en août 1896. Les premiers wagons vont circuler un an plus tard.

En attendant le grand départ, les travaux bouleversent le paysage. Des citoyens bougonnent. Le 29 novembre, le conseil municipal annonce la démolition de la porte Saint-Jean, dont les deux arches sont trop étroites pour laisser passer «l’électrique».*

Autre sujet d’inquiétude. Le tram circulera à 12 km/h. Une vitesse que plusieurs jugent déjà «vertigineuse». (2)

3) Où est l’Église? L’Église est partout!

Le 24 novembre, le curé de Saint-Sauveur dénonce la prolifération des buvettes illégales et des maisons closes dans la basse-ville. (3) En plus, les lieux de «perdition» sont facilement identifiables. En général, ils accrochent un «fanal rouge» au-dessus de la porte.

À la fin de l’année, l’Église interdit la lecture du journal Le Soleil (voir la section III «À ne pas manquer»). Au même moment, elle s’attaque à la littérature et aux gravures «immorales» venues de France. Les douaniers brûlent un grand nombre de photographies. Ils confisquent aussi plusieurs journaux français jugés peu recommandables!

Malgré tout, le monde et les temps changent. Aux États-Unis, les femmes viennent d’obtenir le droit de vote dans le Colorado, l’Utah et le Wyoming. Rien que d’y penser, plusieurs évêques doivent faire des cauchemars…

4) Le fantôme de Saint-Roch!

Durant l’été, des curieux se rassemblent tous les soirs devant une épicerie du quartier Saint-Roch. À la tombée de la nuit, un fantôme apparaît derrière une fenêtre du premier étage. Chaque fois, des gens terrifiés se mettent à hurler. D’autres s’évanouissent.

À la fin septembre, le prodige se dégonfle. On découvre qu’il s’agit du simple reflet d’une lampe électrique! L’électricité constitue une chose nouvelle. Avec des effets méconnus… (4)

II — TOUT LE MONDE EN PARLE

1) L’âge de la vitesse

Grâce à l’amélioration des moteurs à vapeur, la traversée de l’Atlantique n’a jamais été aussi rapide. En l’espace de quelques mois, on retranche 30 heures au voyage.

Le «vapeur» Le Canada vogue à 17 nœuds, soit 31 km/h! Dans des conditions idéales, il effectue le trajet Liverpool-Québec en moins de six jours! Rien à voir avec les traversées au temps de Champlain, qui pouvaient durer trois mois!

Les trains circulent aussi plus vite. Près de Chicago, un convoi atteint la vitesse de... 80 km/h. Du coup, des optimistes rêvent de trains qui parcourraient la distance entre Québec et Montréal en trois heures. (5)

Chut! Surtout, n’allez pas révéler qu’en 2023, les trains de passagers mettent encore trois heures et demie pour faire le trajet.

2) Le pont, encore le pont!

L’impression de déjà-vu n’est pas attribuable au hasard. En 1896, les gens de Québec parlent beaucoup de tramway et d’un futur pont entre Québec et Lévis…

En 1896, le coût de la construction du pont de Québec est évalué entre quatre et cinq millions $. Le 7 novembre, L’Électeur publie une première image de la future merveille. (6)

Le 28 octobre, lors d’un grand banquet au Château Frontenac, le premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, donne finalement son appui au projet. Cette fois, on peut dire que le projet est en marche!

3) L’automobile, c’est quoi au juste?

Depuis des années, il est question de l’automobile, une voiture qui circule sans être tirée par un cheval. Un vrai prodige. Sauf qu’en dehors d’une poignée de voyageurs, personne ne l’a aperçue.

Il faudra attendre l’été 1897 pour qu’une première voiture circule dans les rues de Québec. Une gracieuseté du dentiste Henri-Edmond Casgrain, qui l’a fait venir d’Europe en pièces détachées. (7)

Automobile ou pas, Québec veut limiter la vitesse dans les rues. En décembre, un conducteur de calèche est mis à l’amende parce qu’il roule trop vite. Le premier excès de vitesse de l’histoire!

4) Le voleur qui s’excuse!

Le 19 novembre, à la nuit tombée, un citoyen se fait attaquer sur la rue de la Couronne. «La bourse ou la vie!» hurle le voleur, en lui pointant un revolver sous le nez. Imperturbable, le citoyen empoigne le bras du voleur et il lui fait lâcher son arme.

Sitôt désarmé, l’assaillant se confond en excuses. Il prétend qu’il ne voulait pas effrayer. Ni faire du mal. En fait, il précise qu’il n’a même pas besoin d’argent.

Le voleur s’enfuit sans demander son reste...

III — À NE PAS MANQUER

1) La première séance de cinéma, surnommé le «cinématographe», le 30 septembre, à 15h, sur la rue Saint-Joseph (aujourd’hui un restaurant Ashton).

Dès que le projecteur s’allume, vous sentez le choc. La fin d’une époque. Le commencement d’une autre. Le public est ébahi. Sidéré. Imaginez un peu. Il voit des images qui bougent pour la première fois! (8)

Des gens s’écartent lorsque l’écran présente un train qui entre en gare. D’autres ont un mouvement de recul en voyant approcher des chevaux au galop. Après la représentation, certains regardent derrière l’écran pour voir la magie qui peut s’y cacher.

Durant des semaines, la foule se précipite. On multiplie les représentations. On organise des séances pour les écoliers. Peine perdue. Il faut souvent refuser du monde! Et ça ne fait que commencer…

2) La première édition du journal Le Soleil, le 28 décembre.

Le 27 décembre, l’Église sort l’artillerie lourde. Elle interdit la lecture du journal L’Électeur sous peine «de faute grave». La censure s’applique même aux prêtres!

Un peu sonné, le propriétaire Ernest Pacaud contourne l’interdiction en changeant le nom du journal. Du jour au lendemain, L’Électeur devient Le Soleil. Dès le 28 décembre, il paraît avec la même mise en page et les mêmes journalistes.

Bien sûr, l’Église n’est pas dupe. Mais seul l’évêque de Chicoutimi interdit la nouvelle publication. Le journal tire à 12 000 exemplaires dans une ville de 70 000 habitants. Il ne faut pas le provoquer outre mesure. (9)

3) L’arrivée du père Noël, au légendaire magasin Pruneau & Kirouac, sur la côte de la Fabrique, le 15 décembre.

À l’époque, le père Noël s’appelle Santa Claus. L’Église se méfie encore de ce personnage venu d’ailleurs. Elle conseille aux parents de dire que c’est l’Enfant Jésus qui apporte les cadeaux. Beaucoup de familles distribuent les cadeaux le Premier de l’an, et non pas le 25 décembre. Pour réconcilier tout le monde, on raconte que le père Noël passe deux fois. «Je suis très fatigué, mais je vais y arriver,» confie-t-il dans certaines publicités. (10)

IV—CONSEILS PRATIQUES

1) Suggestions de sorties

— Le 5 octobre, il faut assister à la séance d’hypnose donnée par le «Prof Carpenter» à l’Académie, la salle de spectacle de la rue Saint-Louis. Certains spectateurs se mettent à «braire comme des ânes»! D’autres miaulent comme des chats! De plus, les administrateurs de l’Académie font savoir qu’ils viennent d’installer un meilleur chauffage. Finis les spectacles passés à grelotter, avec les dents qui claquent...

— Le 22 octobre, à 21h15, allez faire un tour à la «mascarade costumée» du Patinoir (sic) à roulettes Bergeron, situé au coin des rues Dorchester et Notre-Dame-des-Anges. Plus de 2000 patineurs sont présents. Alerte au divulgâcheur! Les prix pour les plus beaux costumes sont attribués à une marquise de Pompadour et à un Louis XIV, alias le Roi-Soleil.

— Le 24 novembre, ne manquez pas un grand bal au Château Frontenac. On dénombre 170 convives. Par contre, mieux vaut pratiquer vos pas de danse. Le programme contient cinq valses et deux épisodes de polka. Et les couche-tôt feraient bien de s’abstenir. La danse se poursuit jusqu’aux petites heures du matin...

2) Où se loger?

Le Château Frontenac constitue un incontournable. En 1896, l’hôtel est encore neuf. Il a été inauguré trois ans plus tôt. Sa silhouette se révèle très différente de celle d’aujourd’hui. La tour centrale ne sera érigée qu’en 1923.

Les plus curieux se rendront à l’Hôtel Québec, situé sur la rue des Jardins, en face du nouvel hôtel de ville, inauguré en septembre. Le propriétaire, Pierre Déry, a réussi à apprivoiser un chevreuil. L’animal va et vient dans l’établissement, pour la plus grande joie des clients. (11)

3) Quoi faire avec les enfants?

Le 5 novembre, la pêche à l’éperlan est particulièrement fructueuse, sur tous les quais de Québec. Ce soir-là, plusieurs phoques viennent ajouter à l’ambiance.

V — CHOSES À SAVOIR

— Le téléphone est peu répandu. On dénombre seulement quelques centaines d’appareils dans la région. Le 3 décembre, un premier appel est effectué entre Québec et Lévis, grâce à un câble qui vient d’être installé sous le fleuve. (12)

— Les jours de grands vents, l’eau potable puisée dans le lac Saint-Charles est trouble. Les citoyens réclament qu’elle soit filtrée.

— La nuit, la plupart des rues ne sont pas éclairées. À Québec, on dit que les lampadaires sont aussi rares que la crotte de girafe. On en trouve moins de 200 à travers la ville.

— Un ouvrier travaille pour aussi peu qu’un dollar par jour. Un apprenti boulanger gagne deux dollars... par semaine! Les accidents sont nombreux. Le 22 octobre, un jeune homme a le pouce arraché dans une manufacture de chaussures de la basse-ville. Un exemple parmi tant d’autres.

— Méfiez-vous des fiacres, les taxis de l’époque. Ils ont tendance à multiplier les détours, pour allonger la facture.

— Le racisme est très présent. À la fin septembre, les autorités portuaires interdisent à quatre Chinois de débarquer à Québec, «à cause de leur trop grande pauvreté». Les quatre doivent poursuivre leur chemin jusqu’à Montréal.

— Beaucoup de gens s’inquiètent parce que la dette du Québec atteint 31,2 millions $ [1,1 milliard $ en argent de 2023]. Environ 16 $ par habitant...

— Le matin du 20 novembre, évitez la côte de la Fabrique. Une charrette remplie de charbon va dévaler la pente, avant de s’écraser sur la rue Saint-Jean.

— La société de 1896 raffole des énigmes. En voici un spécimen :

Qui suis-je?

Enlevez-moi ma première lettre,

Enlevez-moi ma deuxième lettre,

Enlevez-moi toutes mes lettres,

Et je serai toujours le même.

Réponse : le facteur. (13)

VI — COMBIEN ÇA COÛTE?

— Un repas complet au chic restaurant du «Chien d’Or», dans l’actuel Passage du Chien-d’Or : 0,35 $ [12,82 $ en argent de 2023] (14)

— Un exemplaire de la première édition du Soleil, le 28 décembre 1896 : 0,01 $ [0,37 $ en argent de 2023]

— Une livre de beurre : 0,19 $ [6,96 $ en argent de 2023]

— Une chambre pour une nuit au Château Frontenac : 1,75 $ [64,10 $ en argent de 2023]

— Un billet pour le futur tramway électrique : 0,05 $ [1,83 $ en argent de 2023]

— Un aller simple Québec-Londres dans une cabine privée, à bord d’un bateau à vapeur : 59,50 $ [2201,50 $ en argent de 2023, soit 37 fois plus qu’il y a 127 ans!]

— Une maison sur la rue des Remparts : 4000 $ [146 510 $ en argent de 2023]

— Un billet pour assister à la première séance du «cinématographe» : 0,10 $ [3,70 $ en argent de 2023]

* La porte sera reconstruite en 1938.

POUR CONSULTER LA RÉPLIQUE INTÉGRALE DE LA DERNIÈRE ÉDITION PAPIER DU SOLEIL

