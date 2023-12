Une famille immigrante risque l’expulsion en raison de la grève

La grève illimitée de la FAE est venue déjouer les plans de Thomas et Jessica Seradelle. À cause des débrayages, cette petite famille française risque l'expulsion. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Thomas et Jessica Seradelle ont tout quitté. Ils ont vendu leur maison à Perpignan — une commune dans le sud de la France — pour s’installer au Canada. Ils ont acheté une demeure dans l’arrondissement Charlesbourg.

Le premier hiver à Québec n’a pas été de tout repos. La tempête de décembre 2022 a privé la petite famille d’électricité pendant plus de dix jours durant les Fêtes. Ils devaient dormir avec leurs deux enfants pour se réchauffer. La plus jeune n’avait qu’un an.

Ils n’auraient jamais pensé que le deuxième hiver serait encore plus stressant.

La famille est venue au Canada avec le permis d’études de Jessica. Le permis de travail ouvert de Thomas est rattaché à celui de Jessica. Les enfants ont quant à eux un permis visiteur.

Thomas et Jessica Seradelle ont quitté la France avec leurs deux enfants pour s'installer à Charlesbourg. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Ils sont présentement dans le processus pour obtenir la résidence permanente. Ça peut prendre jusqu’à deux ans.

La démarche a été accélérée parce que Thomas est passé par un programme pilote en intelligence artificielle. Il est technologue en électronique. Il peut réparer les appareils médicaux. Une expertise en demande au Québec.

«On a fait les démarches et tout fonctionnait parce que nos permis s’échouent en mars. On était censé faire une demande d’un permis postdiplôme en décembre pour combler le temps avant d’obtenir la résidence permanente», explique Thomas Seradelle.

Tout était planifié à la lettre. Mais la grève illimitée de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) en a décidé autrement. Elle a gâché les plans. Et même pire... le débrayage a mis leur statut d’immigrant en péril.

Impossible de faire son stage

Jessica Seradelle étudie au Centre de formation professionnelle de Neufchâtel. Un établissement sous le contrôle du Centre de service scolaire de la Capitale, dont les enseignants sont représentés par la FAE.

Elle devait avoir conclu son diplôme d’étude professionnelle en secrétariat avant les Fêtes. Elle avait trouvé son stage en entreprise. Elle était sur le point de le débuter lorsque la grève illimitée s’est déclenchée.

«J’avais déjà mon relevé de notes. Il ne manquait plus que le stage. Mais je ne peux pas avoir mon diplôme sans avoir fait mon stage et je ne peux faire mon stage à cause de la grève», souligne Jessica.

Effectivement, bien que son stage soit en entreprise, elle ne peut le commencer parce que la professeure titulaire qui l’encadre est en grève. Elle ne peut même pas répondre à ses courriels pour rassurer les étudiants.

Et tant que Jessica n’a pas son relevé de notes et son diplôme, elle ne peut demander un permis de travail postdiplôme. Ce qui laissera la famille sans véritable permis pour être au pays.

«On va avoir un statut implicite pendant quelques mois. Il se pourrait qu’on soit expulsé du Canada.» — Thomas Seradelle

La grève est maintenant terminée. Jessica pourra faire son stage au début janvier. Ça ne règle toutefois pas le problème.

«Même si l’école recommence, on aura tout de même un statut implicite. On pourra seulement faire la demande pour le permis postdiplôme au début février, mais sachant qu’il y a un délai de 120 jours, notre permis actuel se terminant en mars, nous aurons un statut implicite dans tous les cas», se désole la mère de famille.

«Le “normalement” est chiant»

La famille — ne sachant vers qui se tourner — a contacté le député fédéral de Charlesbourg Pierre Paul-Hus. Son équipe a pris le temps de leur expliquer la démarche à suivre pour remplir correctement toute la documentation nécessaire. Elle leur a également dit qu’ils allaient bel et bien avoir un statut implicite, mais que «normalement», tout devrait être correct.

«C’est le “normalement” qui est chiant. On n’a aucune garantie de rester au Canada. Les démarches sont déjà hyper compliquées et là, on se retrouve le bec à l’eau. On est motivé de rester ici. On veut faire notre vie ici», lance Thomas Seradelle.

Ce dernier ne blâme toutefois pas les grévistes. Il comprend les revendications. Mais il admet que la grève est très mal tombée.

«On est bloqué. On ne peut rien faire. On voudrait au moins être rassuré de ne pas être déportés. J’espère réellement qu’on ne se fera pas expulser. Ça serait bête», ajoute M. Seradelle. Son employeur serait également triste de le voir partir alors que celui-ci grimpe les échelons depuis son arrivée au pays.

La famille croise toujours les doigts que les délais soient moins longs que prévu. De cette manière, il pourrait peut-être obtenir un nouveau permis avant que la période de grâce de 90 jours du permis d’études de Jessica soit écoulée. Mais rien n’est garanti.