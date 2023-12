Une étude sur l’impact de la villégiature sur les municipalités

La MRC de Brome-Missisquoi a récemment participé à une étude économique sur la villégiature. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Réalisée en collaboration avec l’agence Raymond Chabot Grant Thornton, l’étude vise à présenter le rôle que jouent les résidents secondaires et la place qu’elles occupent au sein des municipalités. Elle sert à démontrer que cette population «devrait être prise en compte dans l’évaluation des besoins et des services». En effet, les conclusions confirment que ces résidents doivent faire partie du compte de la population totale dans des programmes de soutien gouvernementaux. Ce qui n’est pas le cas actuellement, d’après les sondeurs.

Participants à l’étude, les MRC de Brome-Missisquoi, de Memphrémagog, d’Argenteuil, des Pays-d’en-Haut et des Laurentides comptent une proportion significative de villégiateurs sur leurs territoires.

«Nous avons obtenu le rapport final en novembre dernier, mais les démarches ont débuté à l’automne 2022. Il s’agit d’une première étude du genre pour la MRC de Brome-Missisquoi. Ça faisait plusieurs années, déjà, qu’on observait une iniquité pour les municipalités ayant un bon bassin de population saisonnière, qui comptent sur beaucoup de villégiature», explique Robert Desmarais, directeur général de la MRC de Brome-Missisquoi.

Les villégiateurs ont été sondés par la firme Léger. Voici les grands constats de l’étude, dévoilés récemment par la MRC de Brome-Missisquoi.

Contexte

Selon l’étude, la pandémie a eu un effet important sur les modes de vie avec, notamment, la normalisation du télétravail et l’installation permanente de certains résidents vers leur milieu secondaire. Les chercheurs ont observé, au cours des dernières années, un phénomène de «villégiaturbanisation» ayant marqué entre autres les Laurentides et l’Estrie.

«Ce phénomène affecte donc la demande pour les biens et les services, impactant les coûts des services publics et municipaux. L’étude permet de connaître l’impact de ces évolutions sur les municipalités, d’établir un portrait de la situation actuelle et de prendre en considération les pistes de réflexion», indique notamment la MRC de Brome-Missisquoi, par voie de communiqué.

Démographie

Parmi les grands constats, on retrouve la croissance de la population permanente. Dans les MRC visées, elle se situe entre 8% et 16% pour la période 2011-2021. Une moyenne supérieure à la province, qui a connu une hausse de 8% pour cette même décennie.

À titre d’exemple, la population permanente de la MRC de Brome-Missisquoi est passée de 55 621 à 64 786, entre 2011 et 2021. Une augmentation de 16%, soit le double de la moyenne provinciale.

Et la croissance de la population devait se poursuivre dans les prochaines années. Les cinq MRC sont concernées par des hausses prévisionnelles de 15 à 26% d’ici 2041. La MRC de Brome-Missisquoi trône au sommet de la liste, avec une hausse anticipée de 26%.

«C’est pour cette raison que le conseil de la MRC a revu, cette année, sa planification stratégique. Il faut se questionner sur la croissance de la population en région. Croissance de l’économie, du tourisme et de la richesse foncière. Et nous sommes dans une région qui vit des croissances importantes. Il faut voir à bien gérer cette situation», commente Robert Desmarais.

En outre, la hausse de la proportion de personnes âgées devrait s’accentuer d’ici 2041. Dans la MRC de Brome-Missisquoi, elle devrait passer de 26% en 2021 à 33% en 2041.

Emploi et revenus

Dans les régions visées par l’étude, on constate «une surreprésentation de certains secteurs d’emploi, dont la construction, la fabrication, le tourisme, la restauration, l’hébergement, l’art, la culture et l’information». Ainsi, selon les chercheurs, les emplois soutenus par le secteur de la villégiature sont souvent précaires de «par leur saisonnalité ou le fait qu’ils disposent de salaires parfois plus faibles que d’autres types d’emplois».

Dans Brome-Missisquoi, les secteurs de la construction et de la fabrication occupent 24% du marché de l’emploi. Suivis par l’enseignement, la santé et les services sociaux, à 18%.

Autre constat: les ménages habitant à l’année dans les MRC ont «un revenu inférieur à celui des résidents secondaires». D’après la firme de recherche, les MRC visées bénéficient d’un bon indice de vitalité économique, qui se base uniquement sur la population permanente. «Cet indice serait plus positif s’il incluait les résidents secondaires», mentionne-t-on dans le rapport final d’étude.

Logement, habitation et immobilier

L’augmentation du nombre de logements moyens dans les cinq MRC à l’étude suit la moyenne québécoise de 10% entre 2011 et 2021. Toutefois, l’étude mentionne que la MRC de Brome-Missisquoi se démarque avec une hausse de 17% sur cette même période.

«Effectivement, dans les dernières années, il y a eu la construction de beaucoup de nouveaux logements, notamment à Farnham et à Cowansville. Nous aurions pu croître la construction afin de réduire la pénurie, puisque nous sommes au même point malgré cette hausse du nombre de logements moyens. On pense que la population à la recherche de logement se déplace, elle est mobile. Beaucoup de gens venus de l’extérieur se sont installés à cause de la construction des nouveaux logements», affirme M. Desmarais.

D’autre part, l’étude montre que les MRC «dépendent de la valeur foncière résidentielle et disposent d’une forte part de la Richesse foncière uniformisée (RFU) associée à la villégiature».

«La MRC des Pays-d’en-Haut est celle qui affiche la plus haute proportion de RFU résidentielle (83%), alors que pour la MRC de Brome-Missisquoi représente 71% de la RFU totale, ce qui en fait la MRC ayant la plus faible proportion de RFU résidentielle parmi les cinq territoires».

En outre, les chercheurs confirment que le taux de ménage propriétaire est supérieur dans les régions à l’étude par rapport à l’ensemble du Québec. Alors qu’en province, le taux de ménages propriétaires est de 60 % en 2021, pour les MRC visées, il varie de 69 % à 76 %. La MRC Brome-Missisquoi est celle où se retrouve «la plus faible proportion» de ménages propriétaires, avec un total de 69 %.

Les MRC ne sont pas épargnées par la pression sur le logement selon les résultats de l’étude.

«À l’image de la province, le marché immobilier a connu une hausse temporaire des ventes durant la pandémie. Le volume des ventes a diminué 2022, mais pas les prix», explique-t-on dans le rapport final.

Mentionnons que l’Estrie et les Laurentides totalisent 16% des ventes au Québec en 2022.

Conclusion

D’après l’étude, les régions de villégiature attirent un grand nombre de touristes. Un phénomène qui contribue au développement économique.

Les chercheurs mentionnent que les MRC doivent faire face à deux grands défis. D’une part, ils soulignent la présence d’une population «vieillissante» qui doit composer avec des salaires «inférieurs à la moyenne québécoise». Ils ajoutent que les territoires doivent répondre aussi bien aux demandes des résidents permanents que secondaires, ce qui, selon eux, «amplifie la pression sur les infrastructures et l’ensemble des services municipaux», notamment les routes, l’eau potable, les systèmes d’assainissement et les services de santé.

«La non-prise en compte des résidents secondaires dans certains programmes de soutien du gouvernement du Québec désavantage ces municipalités et impacte donc le calcul de certaines aides financières, notamment le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, le régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables et le programme RénoRégion», mentionne-t-on dans le rapport.

Au terme de l’étude, les experts proposent aux ministères et organismes québécois de «revoir les formules utilisées afin d’établir les contributions financières attribuées aux municipalités dans le cadre des différents programmes». Le tout afin d’intégrer «un facteur relatif au nombre total de résidents».

D’après le rapport, la contribution pourrait notamment inclure «le nombre de villégiateurs dans le calcul afin d’être plus équitable entre les municipalités». On conclut que certaines modalités d’octroi du financement pourraient aussi être «revues pour tenir compte de la réalité de certains territoires de villégiature».