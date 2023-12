Un séisme de magnitude 3,6 ressenti en Outaouais

Le séisme a été «légèrement ressenti» dans la région de Montpellier, à 4h24, selon Séismes Canada, une agence fédérale qui diffuse les avis liés aux événements sismiques au pays.

L’épicentre de la secousse a été localisé à Gracefield et à Kazabazua, plus précisément à 42 kilomètres au nord-est de Buckingham, à 58 kilomètres au nord-est de Gatineau, et à 68 kilomètres au nord-est d’Ottawa, indique l’agence.

Selon les experts, un séisme dont la magnitude est inférieure à 5 ne cause, en général, pas de dégâts.

L’Est du Canada est situé dans une région stable en ce qui concerne l’activité sismique, qui demeure donc «relativement faible», selon Séismes Canada.

Environ 450 tremblements de terre par année se produisent dans l’est du pays.

Dans l’ouest du Québec, la zone sismique constitue le territoire partant de la vallée de l’Outaouais jusqu’au Témiscamingue. Elle comprend les régions urbaines comme Montréal, Ottawa, Gatineau et Cornwall.

Le plus grand séisme enregistré dans cette région était de magnitude 5,8, et il est survenu… en 1661.

En 2013, un séisme de magnitude 5,2 y a aussi été ressenti.