Une femme de 51 ans arrêtée avec une arme à feu

La police de Québec, assistée du Groupe tactique d’intervention, a organisé une perquisition jeudi matin dans la résidence de la suspecte, dans le quartier Saint-Sauveur.

Elle a saisi un pistolet à air comprimé, un bâton télescopique et près de 40 000$ en argent canadien. Les policiers ont aussi mis la main sur plus de 3100 comprimés de méthamphétamine, plus de 80 grammes de cocaïne, environ 20 grammes de méthamphétamine en cristaux (crystal meth) et plus de 800 cigarettes de contrebande.

La femme a été arrêtée puis est restée détenue une partie de la journée. Elle a comparu jeudi après-midi au palais de justice de Québec.

L’enquête a été réalisée par l’équipe du projet MALSAIN, lancé en février 2019 afin de contrer une hausse de violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.