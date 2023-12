Une campagne pour rendre hommage à Samuel Montembeault à Sainte-Gertrude

«Chaque fois que mon garçon et moi on passe devant la pancarte avec Samuel, au parc municipal, on le voit dans son uniforme des Panthers, et on se dit que ce serait le temps de faire un ‘’refresh’'. J’ai lancé l’idée sur la page Facebook Quoi faire à Sainte-Gertrude et j’ai vu que je n’étais pas le seul à penser ça. Quand j’ai dit qu’il faudrait faire une campagne, on m’a répondu: pourquoi tu ne le fais pas, toi? Alors c’est ce que j’ai fait», explique l’instigateur du projet, Éric St-Louis.

En une semaine, la campagne sur GoFundMe avait déjà recueilli plus de 1900 $. Parmi les plus gros donateurs, on compte des entreprises de Bécancour et des environs. La Ville de Bécancour a également manifesté son désir de s’impliquer. M. St-Louis indique qu’il préfère que le projet demeure entre les mains des citoyens, mais a accepté que la Ville propose des emplacements pour l’éventuelle pancarte.

«On aimerait que ce soit un panneau à l’entrée de la ville, comme on le voit aux États-Unis: ‘’bienvenue dans la ville de untel’'. La Ville va nous proposer des emplacements, puisqu’il faut valider avec le ministère des Transports, puis on va pouvoir voter, puisqu’il y a trois entrées pour Sainte-Gertrude», précise-t-il.

L’intérêt pour le projet dépasse d’ailleurs les frontières de la région. M. St-Louis dit avoir reçu des messages de gens d’ailleurs au Québec qui souhaitent s’impliquer aussi.

La personnalité de Samuel Montembeault contribue à la fierté qu'éprouvent les Québécois pour lui, selon Éric St-Louis. (Erick Labbé/Le Soleil)

«On est toujours très fiers chaque fois qu’un Québécois fait partie de la Sainte-Flanelle. Mais je pense que sa personnalité (à Samuel) aide beaucoup. Tous ses amis sont à Sainte-Gertrude, c’est un petit gars très terre-à-terre et les gens le ressentent. C’est très différent de quelqu’un qui serait tout le temps sur la brosse ou sur la dérape, c’est vraiment un bon petit gars», insiste-t-il.

Le Nouvelliste n’a pas été en mesure de joindre la famille de Samuel Montembeault. Mais selon M. St-Louis, la mère du gardien a été surprise d’apprendre l’engouement autour du projet.

«Ça la gêne quasiment un peu, elle a dit qu’elle ne s’impliquera pas dans la campagne, mais qu’elle sera là pour la journée d’inauguration», rapporte-t-il.

La campagne GoFundMe se poursuit pour encore trois semaines et l’objectif fixé est de 8000 $. Le montant recueilli déterminera l’ampleur de l’hommage qui sera rendu à Samuel Montembeault.

«On peut avoir quelque chose de très de base ou avoir du rétroéclairage de nuit, recto et verso. L’implication de la population va justifier le résultat final. C’est notre bébelle, c’est nous qui allons décider ce qui arrive avec ça», souligne-t-il.

L’argent recueilli servira également à organiser une activité d’inauguration de la pancarte, potentiellement avec des camions de nourriture de rue, à Sainte-Gertrude. Cette journée se ferait probablement vers la mi-juin.

«On va donner la chance au Canadien de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Il faut vivre d’espoir», lance M. St-Louis.

En attendant le triomphe hypothétique de l’équipe – mais celui assuré, à Sainte-Gertrude, de Samuel Montembeault – les personnes qui souhaitent contribuer à la campagne de sociofinancement peuvent le faire sur le site web GoFundMe.