Fillette tombée dans la rivière Mistassibi : les recherches suspendues

Les habits que portaient la fillette au moment de l'accident. (Sûreté du Québec)

«Malheureusement, malgré les efforts soutenus et devant l’absence d’indice permettant de localiser la fillette, nous suspendons les recherches en cours. Les plongeurs de la Sûreté du Québec devraient se rendre sur les lieux lorsque le couvert de glace le permettra», indique la SQ, dans un communiqué envoyé aux médias vers 16h.

Si l’opération de recherche, qualifiée maintenant d’opération de localisation et de récupération, est suspendue pour une durée indéterminée, l’enquête qui vise à dévoiler ce qui a mené à cet accident se poursuit. « Le service des enquêtes de la MRC de Maria-Chapdelaine accompagne la famille depuis le premier jour et le lien demeurera jusqu’au dénouement », affirme la SQ.

L’aide du public est toujours demandée par les policiers, qui incite toute personne qui apercevrait ses vêtements, ou la jeune fille, à communiquer avec le 418-310-4141, ou en toute confidentialité en appelant la centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264. La Sûreté du Québec assure qu’elle est en mesure de déployer rapidement les équipes de recherche, si de nouveaux indices sont trouvés.

Mardi, alors que les recherches se poursuivaient pour une cinquième journée, une campagne de sociofinancement « GoFundMe » a été lancée dans le but d’amasser des sous pour faire « une belle cérémonie et une belle plaque commémorative ». Un objectif de 10 000$ a été fixé, qui a été atteint jeudi après-midi. Au total, 11 500 $ ont été donnés à la famille, au moment d’écrire ces lignes, vendredi vers 16h.

Il est possible d’accéder à la collecte ici.

Rappel des faits

Vendredi, les services d’urgence ont été appelés à se rendre à l’endroit où l’enfant glissait avec sa mère, à Dolbeau−Mistassini, lorsque le drame s’est produit vers 14 h 30, près d’un sentier pédestre situé à proximité de la route 169.

«Il y a eu des recherches terrestres toute la nuit avec des marcheurs qui ont fait les berges et ça se poursuit avec deux équipes de marcheurs», a précisé le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hughes Beaulieu, sur place samedi matin.

Des plongeurs de la Sûreté du Québec se sont joints aux recherches samedi matin, vers 9 h 45, au terme d’une opération délicate d’un point de vue de sécurité pour se rendre jusqu’au cours d’eau.

«Ça prend une grue pour prendre l’embarcation des plongeurs, la transporter par−dessus la rambarde et la déposer sur la rivière», a expliqué le sergent Beaulieu, en précisant que le contexte hivernal complexifiait les opérations.

C’est à cet endroit que l’enfant n’a pu arrêter sa course, pour passer en dessous du grillage d’un garde−fou installé le long de la berge.

«Ce que l’on comprend de l’évènement, c’est que la petite fille était avec sa mère et elle glissait aux abords de la rivière. Malgré la rambarde avec le grillage, elle a néanmoins passé à travers et s’est retrouvée à l’eau», a expliqué le porte−parole de la SQ.

Ce dernier n’a pas voulu s’avancer sur les chances de retrouver la fillette vivante.

«Présentement, nous sommes dans une température hivernale d’environ − 7 à −10 degrés. C’est pratiquement une température douce pour le moment, mais la rivière ici gèle très, très peu en hiver», a relaté le sergent Hugues Beaulieu qui connaît très bien le secteur.

La rambarde a cédé au moment où la jeune fille est entrée en contact avec celle-ci. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Le dénivelé est assez important entre la clôture et l'eau. La chute de la fillette l'a menée directement dans le courant. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Un centre de commandement est toujours installé sur place. Nombreux sont les véhicules de police aux abords du cours d’eau qui traverse Dolbeau-Mistassini. Les pompiers municipaux ont également pris part aux recherches.

Des plongeurs continuent leur travail. Les équipes terrestres, comme nautiques sont en action sur le terrain depuis plusieurs heures. Les recherches n'ont jamais été interrompues depuis le signalement. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Une scène atroce, des mères solidaires

Peu avant le dîner samedi, un petit groupe de résidantes de Dolbeau-Mistassini s’est présenté sur les lieux du drame afin d’offrir un peu de réconfort, dans un geste symbolique de solidarité. Des toutous ont ainsi été placés pour marquer le soutien à la famille dans cette épreuve.

«On demeure dans le coin et lorsqu’on a entendu la nouvelle, on a toutes été attristées. Cette rivière-là, elle ne pardonne pas. Étant nous-mêmes des mamans, on a ressenti une douleur vive, par compassion. C’est un peu pourquoi on a décidé de venir cet avant-midi partager un peu de solidarité», a raconté Maria Josée, l’une des mères du groupe.

Le coeur des mamans solidaires était gros samedi matin. Toutes ont partagé leur tristesse et leur empathie, «surtout à quelques heures de Noël».

Vendredi, alors que les recherches s’entamaient, une autre des mères du groupe, qui a souhaité demeurer anonyme, s’est sentie désemparée. «J’étais chez moi, j’essayais de dormir et j’entendais les hélicoptères survoler la zone. Je n’ai pas été capable de fermer l’oeil. C’est horrible ce que la famille vit en ce moment. Au-delà du jugement que certains pourraient poser, il faut montrer notre empathie. C’est atroce.»

Un secteur réputé pour être dangereux

L’heure est à la consternation. Bien des questions demeurent en suspens. «On se demande comment la rambarde a pu céder aussi facilement. On parle d’un enfant de 4 ans ici, pas d’un adulte. C’est à se demander si les installations étaient réellement sécuritaires», a lancé Mme Josée.

Une grue a dû être amenée aux abords du cours d'eau afin de mettre à l'eau l'embarcation de recherche. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Le lieu a déjà été le théâtre d’un pareil drame il y a de cela quelques années. L’important débit d’eau, qui se manifeste plus particulièrement dans les rapides qui prennent vie après le pont qui surplombe la rivière Mistassibi, ont toujours été synonymes de craintes chez certains des résidents du secteur.

«Il y a un camping d’installé juste sur le flanc de cette rivière-là. Il arrive que des gens décident de descendre là où les roches sont glissantes, tout près de l’eau. Beaucoup de photos de mariage se prennent là et pourtant les rapides font bel et bien l’objet d’un véritable danger. C’est préoccupant», a ajouté Maria Josée.

La Ville laisse l’enquête suivre son cours

Rejoint le 29 décembre en début de journée, André Guy, le maire de Dolbeau-Mistassini, a affirmé que la ville ne comptait pas étudier l’affaire dans l’immédiat. « Pour l’instant, on laisse les enquêteurs de la Sûreté du Québec et du Bureau du coroner faire leur travail. »

En ce qui a trait à la responsabilité de la municipalité quant à l’entretien de la clôture qui a cédé sous le poids de l’impact, le premier magistrat dolmissois n’a pas souhaité faire de commentaire. « C’est un dossier très fragile. On est tous très attristés par le drame qui est survenu. C’est d’une tristesse immense. Par contre, la ville ne souhaite pas se prononcer pour le moment », a-t-il conclu.