En attente de son statut de réfugié, il tente d’ouvrir un compte bancaire... sous une fausse identité

La juge Dominique Slater a accepté la sentence suggérée par la défense et la poursuite, soit une absolution conditionnelle, 20 mois de probation et 200 heures de travaux communautaires. (123rf)

Plus précisément, c’est le 3 mars que l’homme, qui demeure au pays depuis cinq ans, a été arrêté. Il avait tenté d’ouvrir un compte à la Banque CIBC, mais un conseiller financier de l’institution, soupçonnant qu’il utilisait une fausse identité, a avisé son supérieur, qui a à son tour alerté la police.

Les agents qui ont procédé à son arrestation ont trouvé sur lui plusieurs faux documents, notamment des passeports, l’identifiant sous différents noms et différentes nationalités. De fausses cartes bancaires se trouvaient également en sa possession.

L’individu a plaidé coupable à l’accusation d’avoir utilisé des documents qu’il savait contrefaits, jeudi, au palais de justice de Trois-Rivières. La juge Dominique Slater a ensuite accepté la peine suggérée conjointement par la poursuite et la défense, soit une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de 20 mois et l’obligation de réaliser 200 heures de travaux communautaires dans un délai de 15 mois. Il lui sera également interdit d’avoir en sa possession des documents bancaires, des chèques et des pièces d’identité qui ne sont pas à son nom.

La procureure de la Couronne, Me Catherine Goyette, a mentionné qu’elle considérait que le nombre de documents montrait que le geste n’était pas spontané, mais démontrait une planification. Elle a toutefois dit juger que l’imposition de travaux communautaires était assez dissuasive pour que la confiance du public envers le système de justice ne soit pas minée.

L’avocate de l’individu, qui réside à Montréal, Me Lydie Olga Ntap, a pour sa part insisté sur le fait que son client n’avait aucun antécédent judiciaire et qu’il bénéficie d’un statut précaire. Avoir un dossier criminel signifierait qu’il devrait alors quitter le Canada. Elle a également ajouté qu’il avait un emploi stable dans le service à la clientèle depuis le mois d’août, et qu’il est donc un actif pour la société.

«J’espère qu’on n’apprendra pas plus tard qu’il y a d’autres accusations contre vous. Car s’il y a répétition, vous aurez un casier judiciaire», a prévenu la juge Slater en acceptant la sentence suggérée par les deux parties.

«Et j’espère que vous comprenez bien que pour que l’absolution soit valide, vous devez respecter les conditions qui vous sont imposées», a ajouté la magistrate.