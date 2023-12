Le statut de Réserve mondiale du lac Saint-Pierre renouvelé pour 10 ans

La Réserve mondiale du lac Saint-Pierre s'étend sur 7394 km2 à cheval sur quatre régions administratives: la Mauricie, le Centre-du-Québec, Lanaudière et la Montérégie. (Olivier Croteau/Archives Le Nouvelliste)

«C’est une fierté, et pas juste pour notre organisation, je pense que cette fierté est ressentie dans l’ensemble de la région. Mais c’est aussi une responsabilité qui nous est confiée, de voir à ce que l’on prenne bien soin de notre territoire», dit d’emblée Henri-Paul Normandin, président du Comité ZIP du lac Saint-Pierre et porte-parole de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre.

Il y a en effet de quoi se réjouir, puisque le renouvellement de ce statut n’est pas qu’une simple formalité, assure M. Normandin. Celui-ci rappelle d’ailleurs que la Grande Barrière de corail de l’Australie a failli se retrouver sur la liste des sites du Patrimoine mondial en péril. Et comme la Grande Barrière, le lac Saint-Pierre fait face à des défis quant à la pérennité de sa biodiversité.

«Parmi les défis, il y a la qualité de l’eau dans le lac Saint-Pierre. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la qualité de l’eau. La végétation au fond du lac tend à disparaître à certains endroits.» — Henri-Paul Normandin, président du Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Et parmi les facteurs importants qui minent la qualité de l’eau, il y a l’agriculture. L’érosion y contribue, de même que les pesticides utilisés dans les champs, tant autour du lac Saint-Pierre que le long des cours d’eau qui s’y jettent.

La perchaude fait partie des espèces mises en danger par la qualité de l'eau du lac Saint-Pierre. (archives Le Nouvelliste)

«Ça mine la santé des écosystèmes. Ça a un impact sur l’habitat de certaines espèces, notamment la perchaude, qui a besoin de la végétation au fond de l’eau pour se reproduire. Ça nuit aussi à certains oiseaux aquatiques», précise le porte-parole de la Réserve mondiale.

Travail avec l’UPA

Le Comité ZIP travaille toutefois avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour tenter de trouver des solutions à la pollution de l’eau causée par les activités agricoles.

«On travaille pour changer certaines pratiques. Par exemple, il a été démontré que dans les zones inondables, la culture du foin est moins dommageable que celles du soya et du maïs. Il y a du travail à faire, mais c’est un exemple où nous travaillons avec nos partenaires. L’UPA fait aussi des expériences avec des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières, notamment pour voir comment modifier les pratiques pour qu’elles soient moins dommageables», mentionne M. Normandin.

La culture du maïs et du soya dans la zone inondable du lac Saint-Pierre est plus dommageable que celle du foin, affirme le Comité ZIP. (Michelle Boulay/Archives La Tribune)

Les déversements d’eaux usées de certaines municipalités sont également une source de préoccupation quant à la qualité de l’eau. M. Normandin rappelle que malheureusement, plusieurs ne sont pas aussi bien équipées qu’elles le devraient pour le traitement de leurs eaux.

Rappelons d’ailleurs que dans plusieurs municipalités, le réseau des eaux pluviales et celui des égouts se retrouvent dans les mêmes conduites. En cas de déversement, ce sont donc les deux types d’eau qui peuvent se retrouver, en théorie, dans les lacs, rivières et ruisseaux... et ultimement, dans le lac Saint-Pierre.

C’est sans compter les villes qui font des déversements de manière volontaire, lors de travaux sur leur réseau de gestion des eaux usées. C’est le cas de Trois-Rivières, qui l’a fait à plusieurs reprises dans les dernières années.

«Il y a aussi parfois les rejets de l’industrie. Ce sont toutes ces choses-là sur lesquelles il faut travailler», souligne M. Normandin, qui ajoute par ailleurs que le milieu municipal est un grand allié du Comité ZIP.

Pourquoi ce titre?

Pour le commun des mortels, il peut être difficile de réaliser les avantages de la désignation de l’UNESCO. Est-ce un simple titre ronflant, sans grande incidence sur la réalité quotidienne?

«C’est un levier, mais aussi un outil de mobilisation, tant des gens que des gouvernements. Ça nous permet d’obtenir du financement venant des différents paliers, fédéral et provincial. Ça nous permet d’obtenir du financement pour réaliser notre mission», résume M. Normandin.

Quant à cette mission, elle consiste à «assurer l’harmonie entre nos pratiques et nos écosystèmes», résume le porte-parole de la Réserve mondiale. Le Comité ZIP doit donc faire de la sensibilisation auprès de la population, du milieu des affaires et des élus. Cela comprend également des activités de mobilisation, et du travail sur le terrain.

«En ce moment, on fait du travail de caractérisation du terrain. On doit identifier des endroits qui pourraient bénéficier d’une meilleure protection», explique M. Normandin.

La Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre en bref: