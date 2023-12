Il transcende ses limites en chantant

Anne Joncas est très présente pour son père. Voir la maladie, une forme de démence, s’enraciner en lui depuis environ sept ans, prenant le contrôle de son corps, de sa tête, de ses sens, l’assaille au quotidien. La chanson est toutefois un véritable exutoire pour l’octogénaire.

«Mon père a toujours adoré chanter. C’est ce qui l’a gardé à l’école parce qu’il chantait la messe à la radio et dans la chorale. Frank Sinatra était son idole. Il a toujours buché pour atteindre ses buts. Avec une neuvième année de scolarisation, il est devenu président d’une compagnie d’ingénierie. C’est un fighter», confie-t-elle.

On voit ici Anne Joncas en compagnie de son père. (Fournie)

Il y a environ six mois, le rêve que caressait Jean-Marc Joncas de chanter en solo le Minuit Chrétien a ressurgi.

«Il avait 12 ou 13 ans à l’époque où il chantait dans la chorale de l’église et à l’école avec les frères. C’est un monsieur qui, année après année, avait le privilège de chanter le Minuit Chrétien lors de la messe de minuit et mon père s’était promis qu’un jour, que ce serait son tour», dit sa fille.

Par amour

Chanter alors que l’on a de grands problèmes de locution est un défi de taille, mais pas insurmontable, fait valoir Anne Joncas.

«Alors qu’il était un des plus ardents clients de la bibliothèque municipale, lisant deux à trois bouquins par semaine, il ne peut maintenant plus lire ou écrire son propre nom. Sa mémoire et sa capacité de s’exprimer verbalement s’estompent graduellement, rendant difficile pour lui d’accomplir quelque activité que ce soit de façon autonome. [...] Par chance, les paroles de plusieurs chansons sont imprégnées dans sa mémoire, dit celle qui a une formation en psychoéducation. Et il réussit parfois à les retrouver. C’est l’amour de la musique qui le nourrit, qui le rend si fier.»

Jean-Marc Joncas interprétant Minuit Chrétien. (Fournie)

Avec l’aide de Lucie Phaneuf, responsable de la chorale et organiste à l’église Saint-François-Xavier de Bromont, Jean-Marc Joncas a reconnecté avec ses techniques de chant il y a à peine deux mois. Avec la complicité du curé de la paroisse, Réal Lanoie, l’octogénaire a pu réaliser son rêve de jeunesse le 25 décembre.

Quelques heures avant sa prestation, il a démontré une volonté sans faille, surmontant le trac qui commençait à le paralyser.

«Mon père était vraiment nerveux. Il savait que le défi qui l’attendait était grand. Et il s’est redressé droit dans son lit et m’a dit «je n’ai pas le choix. Ça fait trop longtemps que je travaille là-dessus. Ce n’est pas vrai que je vais manquer cette opportunité. J’ai voulu ça toute ma vie.» Sa détermination est inébranlable, malgré la maladie.»

Le voir transcender ses limites fut un moment impérissable pour Anne Joncas, qui était accompagnée pour l’occasion de son frère et d’une de ses soeurs.

«C’était tellement émouvant. Je suis si fière de lui, confie-t-elle, des trémolos dans la voix. Il y a énormément de travail derrière ça. Il se bat contre une maladie qui gagne constamment du terrain. Mais, il ne baissera jamais les bras. [...] Sa persévérance et sa détermination sont pour moi une source d’inspiration et le plus bel exemple que, dans la vie, tout est possible quand on y croit, qu’on y consacre les efforts et qu’on fait preuve de persévérance.»