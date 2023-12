Une découverte incriminante vieille de deux siècles ébranle les historiens de l’Outaouais

Ils ont fait la pluie et le beau temps. De gauche à droite: le «roi des Shiners» Peter Aylen, l’homme le plus puissant de Wright’s Town [Hull en 1875], Ruggles Wright, et leur homme de main, Andrew Leamy. (Illustration d’Alexandre Deschênes. Infographie: Geneviève L Richard.)

L’histoire que nous allons vous raconter en est une de violence et d’abus de pouvoir. Ses protagonistes, des gens à qui l’Histoire a réservé un rôle honorable et dont les noms de famille font partie intégrante du paysage de la région, auraient dans les faits les mains tachées de sang. Le contenu des documents que nous avons récemment pu consulter pourrait grandement contribuer à corriger des perceptions enracinées dans la mémoire collective régionale depuis des générations.

Ces documents judiciaires ont été mystérieusement légués à Bibliothèque et archives nationales du Québec, à Gatineau, en 2019. Ce sont des affidavits, des témoignages et des dépositions colligés à Wright’s Town par le juge d’instruction Thomas Brigham. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Mis au fait de l’existence de ces documents, plusieurs historiens et archivistes consultés par Le Droit militent pour qu’un regard renouvelé, plus critique, soit maintenant jeté sur ces personnages notoires, sur les véritables liens qui les unissaient, et surtout sur leur rôle dans une scabreuse histoire de tentative de meurtre survenue en 1839 dans les rues de Wright’s Town [qui deviendra Hull en 1875]. Grâce au travail de recherche de l’historien Albert LeBeau, qui est à l’origine de ces découvertes, nous pourrons vous révéler tous les détails de cette sordide affaire dans une série de textes que nous publierons tout au long de la semaine.

Ces documents judiciaires ont été mystérieusement légués à Bibliothèque et archives nationales du Québec, à Gatineau, en 2019. Ce sont des affidavits, des témoignages et des dépositions colligés à Wright’s Town par le juge d’instruction Thomas Brigham. Ce sont tous des originaux, signés sous serment de la main des victimes et des témoins de cette tentative de meurtre de février 1839. Ils mettent en cause au moins deux des plus puissants individus de la région à l’époque.

D’abord, Andrew Leamy, dont le nom est aujourd’hui porté par un lac, un parc et un casino à Gatineau. Pendant longtemps, ses liens avec la famille Wright et le père oblat Louis Reboul lui ont réservé un rôle relativement honorable dans l’Histoire de la région. Leamy a toutefois été pendant un temps l’homme de confiance de Peter Aylen, le «roi des Shiners», cette bande de criminels irlandais qui a terrorisé Bytown dans les années 1830. Plusieurs historiens affirment sans détour que Leamy en est même devenu le chef après la fuite d’Aylen à Aylmer, en 1837.

Andrew Leamy, 1865 (Courtoisie Courtoisie/Ville de Gatineau)

La réputation de Leamy est toutefois entachée par des accusations de tentative de meurtre en février 1839, et plus tard de meurtre en 1845. Tout ce qu’on savait jusqu’à aujourd’hui, c’est que Leamy en était ressorti blanc comme neige, les deux fois. Les documents inédits que met en lumière M. LeBeau lui donnent l’assurance, presque deux siècles plus tard, que la non-culpabilité de Leamy doit être remise en question.

Les témoignages qu’ils renferment permettent de reconstituer les événements de février 1839 dans leurs plus fins détails. Selon l’historien, les différentes allégations permettent aussi d’identifier celui qui apparaît clairement comme le commanditaire de l’attaque: nul autre que Ruggles Wright, le fils de celui que l’Histoire identifie comme le fondateur de Hull, Philemon Wright.

La découverte de ces archives judiciaires est à l’origine d’un mouvement parmi les historiens de la région qui a pris de l’ampleur dans les derniers mois. Kathleen Durocher, Raymond Ouimet, Jean-Guy Ouimet, Michelle Guitard, Roger Blanchette, Pierre Louis Lapointe et Louise Dumoulin, entre autres, appellent à poursuivre les efforts de recherches afin que la vérité puisse être connue de tous. «Le travail de M. LeBeau est très soigné et rigoureux, affirme Mme Dumoulin. L’idée n’est pas de réécrire l’Histoire et de faire du révisionnisme, mais d’être lucide et honnête. La véritable histoire peut parfois déplaire à certains, mais il est important de la faire connaître.»

L'historien Albert LeBeau a déniché des documents inédits vieux de 184 ans. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

C’est ce à quoi s’appliquera Le Droit tout au long de la semaine, sans prétendre avoir le fin mot de l’Histoire. Nous camperons d’abord ces événements dans leur contexte. Les années 1830 ont été marquées par la Guerre des Shiners. Il s’agit probablement de la période la plus violente de l’Histoire de la région. Nous avons aussi fait appel au talent d’un artiste professionnel de la région, Alexandre Deschênes, dont les illustrations préparées exclusivement pour cette série accompagneront chacun des textes.

Des archives rescapées

Le voyage dans le temps fait par ces archives incriminantes est pour le moins stupéfiant, convient Albert LeBeau. Les documents judiciaires liés à cette tentative de meurtre de 1839 auraient d’abord été entreposés dans l’une des six voûtes du vieux palais de justice de Montréal, sur la rue Notre-Dame, où la cause a été entendue. Ils y seraient restés jusqu’en 1844, année où un incendie criminel a ravagé l’immeuble, après quoi ils auraient été transférés à la prison de Montréal. Ils auraient ensuite pris le chemin du nouveau palais de justice de Montréal en 1857 et y auraient accumulé la poussière jusqu’en 1909, année où ils auraient été déménagés dans les voûtes du nouveau palais de justice de Hull, un peu pêle-mêle, avec tous les autres documents judiciaires de l’Outaouais.

La chance aurait souri de nouveau à ces archives devenues inestimables en 1978, lorsqu’un incendie a ravagé à son tour le vieux palais de justice de Hull. Les documents auraient par la suite été déplacés d’un endroit à l’autre dans la région, jusqu’à l’ouverture de l’actuel palais de justice situé dans l’édifice Jos-Montferrand, sur la rue Laurier. Albert LeBeau croit que c’est probablement grâce à l’intervention in extremis de l’archiviste et historien spécialiste de l’Outaouais, Pierre Louis Lapointe, qu’elles ont été conservées et léguées aux archives nationales en 2019. C’est d’ailleurs dans le fonds de ce dernier que ces archives sont enregistrées.

Palais de justice de Hull, Archives, Ville de Gatineau (Palais de justice de Hull (1957)/Palais de justice de Hull (1957))

Contacté par Le Droit, Pierre Louis Lapointe affirme ne pas avoir le souvenir d’avoir manipulé ces archives concernant Andrew Leamy, mais il souligne toutefois avoir été en contact avec un nombre incalculable de documents historiques, tout au long de sa carrière, et d’avoir fait plusieurs dons aux archives nationales. «Je me souviens que beaucoup de documents avaient été carrément mis aux ordures lors du déménagement dans le nouveau palais de justice, après l’incendie, et comme j’ai tendance à être curieux, j’ai fouillé, raconte M. Lapointe. J’y ai trouvé toutes les archives de l’arpenteur Sydney Edward Farley qui dataient d’un siècle. Tous ses carnets étaient là. Je suis intervenu pour sauvegarder ces documents qui sont aujourd’hui aux archives. Peut-être que les documents dont parle M. LeBeau aujourd’hui faisaient partie de ces trouvailles. Je ne sais pas. L’important c’est que nous y avons accès aujourd’hui.»

