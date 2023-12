Ambulanciers et policiers donnent la vie en cadeau à un sexagénaire de Saguenay

Le groupe de héros des Fêtes était composé de deux policiers, Thomas Dufour et Raphaël Boily, de deux ambulanciers, Éric Bergeron et Josué Marcoux, et du superviseur de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) de Saguenay, Frédéric Boulianne.

Selon une publication Facebook de la CTAQ, un premier choc a été administré par les policiers. Par la suite, les ambulanciers se sont ajoutés à l’opération, qui s’est finalement avérée fructueuse. Frédéric Boulianne préparait l’évacuation au moment de la réanimation.

«Leur travail de pros a permis un retour de pouls et le patient a immédiatement été transféré en Hémodynamie. Merci messieurs ! Grâce à vous tous, cet homme passera les fêtes avec les siens !», déclare le CTAQ dans sa publication.