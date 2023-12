Alcool au volant: «Même le taxi le plus cher au monde ne te coûtera jamais 15 000$»

«Même le taxi le plus cher au monde ne te coûtera jamais 15 000$, la honte et le jugement des autres. C’est une expérience que personne ne veut vivre», lance d’entrée de jeu Natasha*, une femme dans la trentaine.

«Si je peux empêcher qu’une seule personne se retrouve dans le même bordel que moi, ce sera au moins ça», ajoute Bruno*.

Dans les plus récentes données fournies par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de toutes les infractions au Code criminel reliées à la conduite d’un véhicule routier, plus de 90% étaient en lien à la capacité de conduire affaiblie.

Annuellement, ce sont aux alentours de 13 500 suspensions immédiates qui sont imposées à la suite d’une infraction reliée à la capacité de conduire affaiblie. Le maximum, dans les statistiques recueillies entre 2012 et 2021 par la SAAQ, a été de 17 054 enregistré en 2012, et le minimum, de 9 293 en 2021. On avance que les statistiques très basses de 2020 et 2021 sont fort probablement liées aux mesures de santé publique liées à la COVID-19.

Sylvain* s’est fait prendre deux fois plutôt qu’une et il ne souhaite à personne de passer par là. Il avait consommé quelques bières après le travail lors de la première offense au début des années 2000. Il s’est fait prendre dans un barrage; les menottes, les procédures judiciaires, quelques milliers de dollars et un an sans conduire. Il s’est fait reprendre plus d’une douzaine d’années plus tard.

«Quand j’étais à Trois-Rivières, je prenais toujours un service de raccompagnement. Là, j’étais en région et j’avais besoin de mon auto. J’étais à côté, mais je me suis fait arrêter parce que mes lumières étaient fermées», raconte-t-il.

«À ce moment-là, je savais ce qui m’attendait, les menottes et tout ce qui vient. Ce n’était pas ma première fois, et je m’attendais même à faire de la prison», témoigne-t-il.

Il aura été près de quatre ans avec un antidémarreur éthylométrique dans son véhicule en plus d’avoir à affronter les tribunaux à nouveau.

Il calcule qu’au final, il aura déboursé aux alentours de 15 000$ pour cette deuxième offense, incluant les frais judiciaires, la participation aux évaluations, et les frais liés à l’antidémarreur éthylométrique. Même après, les montants déboursés pour les assurances augmentent de façon très importante.

Son casier judiciaire a eu des conséquences sur lui, mais également sur les gens qui l’entourent; cela a même créé des vagues chez l’assureur de sa conjointe.

«Je n’étais pas un voleur et je n’avais tué personne, mais on se sent comme un vrai criminel», témoigne-t-il.

Aujourd’hui, il a fait une demande de pardon, et la leçon a été bien apprise. À la première goutte d’alcool, il n’est plus question de conduire.

«Avant même une bière, j’ai mon plan B. C’est le taxi ou rien. Il n’y aura pas une troisième fois», promet-il.

Bruno* a près de 40 ans, son passage à la cour a eu l’effet d’une douche froide, encore plus que la facture salée. «Vous auriez pu tuer quelqu’un», lui a lancé le juge en plein visage.

«C’est une bonne claque dans la face. J’étais rongé par la honte», témoigne celui qui a tiré un trait sur l’alcool depuis ce jour.

Si l’on fait souvent le lien entre party et alcool au volant, ce n’est pas toujours le cas, note Natasha*. Cette soirée-là, elle était allée prêter main-forte à une amie avec ses enfants qui lui rendaient la vie dure. Elle avait consommé trois bières.

«On était loin du contexte de party. On n’était pas dans le gros plaisir. […] J’ai pris ma voiture vers 22h30. Pour moi, j’étais correcte. J’ai vu le barrage policier, mais dans ma tête c’était simplement trois bières. Je suis allée me faire arrêter avec toute ma confiance, raconte-t-elle. J’ai soufflé dans l’appareil avec toute ma confiance aussi. Je peux vous dire que j’ai perdu toute ma confiance quand ç'a pété. Quand je me suis assise dans le char de police, j’étais franchement découragée.»

«C’était un vrai cauchemar. Pour moi, ceux qu’on assoyait en arrière, c’était les sales, les criminels. Là, c’était moi. La première chose qui m’est venue en tête, c’est que je ne pourrais pas aller chercher mes enfants le lendemain. Je pensais à mes enfants et je pleurais. J’ai aussi eu peur de perdre mon travail», raconte la mère monoparentale qui a finalement fait son trajet à pied en partant du poste de police ce soir-là.

Selon la Sûreté du Québec, entre 2017 et 2021, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves. (Le Droit)

Puis s’enclenchent les démarches judiciaires, les frais d’avocats, le passage devant le tribunal et les conséquences.

«Je ne suis pas une victime et j’ai plaidé coupable à la première occasion. C’était la vérité. J’ai appelé ça mon chemin de croix», assure Natasha.

Les dossiers comme ceux qui ont accepté de témoigner sont nombreux devant les tribunaux.

«C’est sûrement l’infraction qu’on voit le plus fréquemment et qui touche de façon à peu près égale toutes les strates de la société. C’est peut-être entre 20 et 30% des infractions que l’on voit, c’est très fréquent», souligne l’avocat Me David Edmunds.

Il rappelle qu’au moment de l’arrestation, dans le cas d’une première offense, le permis de l’automobiliste sera suspendu automatiquement pour une période de 90 jours. Si le taux d’alcool est égal ou supérieur à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, le véhicule sera également saisi pour une durée de 30 jours.

«La conduite automobile est considérée comme un privilège et non un droit», note-t-il.

Me David Edmunds pratique en droit criminel et pénal principalement en Mauricie. (Audrey Tremblay/Le Nouvelliste)

Viendront ensuite les accusations criminelles et une peine advenant un verdict de culpabilité.

Toujours dans le cas d’une première offense, l’accusé aura un casier judiciaire, une amende minimale de 1000 $ et 2000$ selon le taux d’alcoolémie et une interdiction de conduire pendant au moins un an.

La peine pourrait être plus lourde lors d’une récidive ou s’il y a des circonstances aggravantes, comme un accident ou avec des victimes. À cela s’ajoutent la suramende et les frais de cour.

«C’est lourd de conséquences […] Ce ne sont pas tous les réseaux de transports qui sont comme à Montréal ou à Québec, la perte du permis de conduire peut faire très mal», insiste l’avocat qui pratique à Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque.

«Les gens se sentent mal, ils ont des regrets, ils ne sont pas fiers. Ils vivent aussi beaucoup de gêne», ajoute-t-il.

Ce dernier met d’ailleurs en garde contre les détecteurs d’alcool en vente libre qui comportent leur lot de risques d’erreur et ne mesurent pas votre capacité de conduire.

«Ce n’est pas un moyen de défense valide. […] On élimine l’alcool beaucoup moins vite que ce que l’on peut penser», note-t-il.

Il faudra également prévoir du temps, de la patience et de l’argent pour une demande de pardon.

De toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, s’il y a un conseil qui ressort, surtout en ce moment où les occasions de prendre un verre se multiplient, c’est de ne pas prendre le volant. «Si tu te poses la question, c’est que la réponse est non. Est-ce que je suis correct? Ne prends pas de risque», lance Natasha.

La SAAQ rappelle que l’alcool diminue les facultés dès le premier verre. L’alcool peut d’ailleurs avoir plusieurs effets sur la conduite; l’augmentation de la prise de risque, un faux sentiment de confiance et de contrôle, temps de réaction plus lent, gestes brusques, somnolence, mauvaise coordination, etc.

La SAAQ propose d’ailleurs une section de son site web aux mythes et réalités sur l’alcool.

Des outils pour une consommation responsable

La consommation d’alcool est pour plusieurs au cœur des célébrations des Fêtes, mais elle doit rester modérée, rappelle Éduc’alcool. Avoir un comportement festif et responsable, c’est possible selon Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool.

«Il faut prévoir le raccompagnement avant, pas après. Comment je vais au party, quelle robe je vais mettre, quel cadeau j’apporte… comment j’y vais et comment je reviens, c’est aussi important. Il faut se poser la question quand notre jugement n’est pas altéré par l’alcool. Ça évite de s’obstiner en fin de soirée», souligne-t-elle.

On suggère fortement aux hôtes d’intégrer les boissons sans alcool au même titre que les autres.

«Il ne faut pas que la personne qui choisit de prendre un verre sans alcool doive le chuchoter. Il faut normaliser la non-consommation d’alcool. Ce que l’on aime, c’est avoir un verre à la main. On peut alterner dans la soirée aussi», note Mme Desautels.

Éduc’alcool propose d’ailleurs de nombreux outils afin de faciliter la vie aux personnes qui souhaitent voir plus clair dans leur consommation, entre autres, un calcoolateur, pour suivre l’évolution de votre alcoolémie lors d’un événement ou encore plus d’une centaine de recettes de mocktail.

La période des Fêtes, c’est également l’occasion de réfléchir à sa relation avec l’alcool, selon l’organisme. Je bois quand, avec qui, pendant combien de temps… Il faut également évaluer les effets et conséquences suivant la consommation.

«Est-ce que ça pourrait amener des enjeux de santé mentale, physique ou sociale? Il y a beaucoup de questions à se poser quand on veut réfléchir à sa consommation», souligne Mme Desaultels.

Éduc’alcool propose d’ailleurs un guide sur son site web pour un événement rassembleur, responsable et réussi.

*noms fictifs