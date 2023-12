Cinq nouveaux sites pour pratiquer le ski hors-piste

La Fédération québécoise de montagne et d’escalade (FQME), qui supervise le développement du ski de montagne (aussi appelé ski hors-piste), a travaillé avec différents organismes pour développer cinq nouveaux secteurs. «C’est l’année des grandes premières, car on lance trois sites dans de nouvelles régions du Québec, soit les Laurentides, Lanaudière et en Outaouais», souligne Maxime Bolduc, le directeur général de la FQME - ski. Avec ces nouveaux développements, on compte maintenant 21 sites affiliés à la FQME dans les différentes régions du Québec.

Sainte-Rose-du-Nord Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des skieurs bénévoles de Sainte-Rose-du-Nord ont commencé à penser au développement d’un secteur de ski hors-piste en 2020. «Un comité citoyen travaille à développer des projets diversifiés sur les terres publiques intramunicipales», explique Julia Leguerrier, une des instigatrices du projet. Depuis 2020, le groupe a ouvert trois pistes dans un secteur offrant un dénivelé de 100 à 150 mètres.

Ce secteur se trouve à près de dix kilomètres du village et aucune approche n’est nécessaire. En plus des trois pistes de descente, on retrouve un sentier de cinq kilomètres vers le lac de la Roche et un autre de sept kilomètres vers la montagne du Chapeau, note Julia Leguerrier.

«Ça nous fait un beau site de ski de randonnée», dit-elle, ajoutant que l’aménagement permet de profiter au maximum de la topographie du secteur.

Le bois coupé pour créer les pistes a par ailleurs été récupéré pour être scié, dans le but de construire un refuge au cours des prochaines années.

Des bénévoles ont développé un secteur de ski hors-piste à Sainte-Rose-du-Nord. (Courtoisie)

Tyroparc, Laurentides

Le Tyroparc, une entreprise située au mont Sainte-Catherine, à Sainte-Agathe-des-Monts, se diversifie. Après le service de tyrolienne et de via ferrata, le site offrira désormais le ski de montagne. Pour la première année, on y retrouvera trois couloirs avec un dénivelé atteignant près de 200 mètres, offrant différentes options pour les skieurs débutants, intermédiaires et avancés. En plus du coût d’adhésion à la FQME de 65$ pour la saison, il est possible d’obtenir un billet de saison pour le hors-piste pour 95$.

La carte des sentiers du Tyroparc. (Courtoisie)

Parc régional de la Forêt Ouareau, Lanaudière

Situé à un peu plus d’une heure de Montréal, le Parc régional de la forêt Ouareau a développé deux pistes dans le secteur de la Grande-Ourse. C’est le premier site de ski hors-piste développé en partenariat avec la FQME dans Lanaudière. On y retrouve deux larges sous-bois pour skieurs avancés d’un dénivelé d’environ 150 mètres qui représentent bien les forêts de l’ouest du Québec, souligne Maxime Bolduc, qui ajoute que d’autres beaux développements sont à prévoir dans ce secteur. Le sentier d’approche pour se rendre au sommet s’échelonne sur 1,5 kilomètre et il faut compter une vingtaine de minutes pour s’y rendre.

La carte de ski hors-piste de la forêt Ouareau. (Courtoisie)

Air-Eau-Bois, Outaouais

Cet hiver, la FQME lance également un premier site en Outaouais, en partenariat avec Air-Eau-Bois, une entreprise située à Denholm, à environ une heure de Gatineau, tout près du Parc régional du Poisson blanc. Sur un dénivelé variant de 100 à 150 mètres, on retrouve des pistes pour les skieurs débutants, intermédiaires et avancés. «Tout le monde peut y trouver son compte, assure Maxime Bolduc. C’est une première phase de développement et ça deviendra un atout majeur pour les gens de la région de l’Ouataouais.»La FQME travaillait depuis trois ans à lancer un projet de ski hors-piste dans cette région.

Mont Ste-Cécile, Estrie

C’est à la pointe du parc Frontenac, en Estrie, tout près du lac Saint-François, qu’un nouveau site de ski hors-piste voit le jour. «C’est un projet développé avec un entrepreneur privé qui souhaite ouvrir un site montagne/vélo de montagne en développant une offre quatre saisons», explique Maxime Bolduc.

Dans le cadre de la première phase de développement, deux couloirs d’un dénivelé allant jusqu’à 275 mètres ont été ouverts en forêt publique. «Il y a un super potentiel de développement et ça va grossir au cours des prochaines années», estime Maxime Bolduc. Fait à noter, le sommet se trouve à 895 mètres d’altitude avec un dénivelé de 420 mètres.

La Bas-Saguenay : un nouveau pôle de ski hors-piste

Après la Gaspésie, le Bas-Saguenay se positionne pour devenir un autre pôle majeur de développement du ski hors-piste, avance Maxime Bolduc.

En plus des secteurs développés au Mont-Édouard et de l’offre de Ski Saguenay, de nouveaux aménagements ont été faits sur le site de la FQME Les sommets du Fjord, à Petit-Saguenay. Avec le secteur de hors-piste au Mont Lac-Vert et le mont des Allemands, dans la ZEC des Passes, la région a tout ce qu’il faut pour séduire les amateurs, estime ce dernier.

On retrouve maintenant 26 hectares de zones de glisse répartis dans trois secteurs sur Les sommets du Fjord. (Courtoisie)

«L’année dernière, on a réussi à amasser 10 000$ en trois semaines avec une campagne de sociofinancement pour le site de Petit-Saguenay», souligne Maxime Bolduc. Avec une autre subvention gouvernementale, le site a été bonifié et la zone de glisse couvre maintenant 26 hectares répartis dans trois secteurs.

Chaque secteur offre des expériences différentes. Le plus récent, ouvert pendant l’été, propose de longues descentes dans une érablière ouverte. La FQME a notamment réalisé un épisode de l’émission Nos traces à Petit-Saguenay.

On retrouve 26 hectares de terrain skiable aux sommets du Fjord. (Courtoisie)

Ski Saguenay en croissance

À L’Anse-Saint-Jean, Ski Saguenay, un site de ski hors-piste privé, est aussi en pleine croissance. «On a ouvert une nouvelle ligne pour aller chercher un nouveau sommet, ce qui va nous permettre de skier un dénivelé total de 490 mètres», souligne le propriétaire Philippe Pichon, ajoutant que d’autres lignes de glisse ont aussi été ouvertes dans différents secteurs.

Philippe Pichon, le propriétaire de Ski Saguenay. (Courtoisie)

À sa troisième année d’activité, la clientèle est au rendez-vous. Après avoir reçu 28 clients à l’an 1, il en a reçu 110 l’an dernier. Avant même que la saison ne commence, il a déjà 160 réservations pour cet hiver. «Les gens qui sont venus dans le passé réservent à l’avance pour avoir leurs dates», note Philippe Pichon, ajoutant qu’il ne reste que quelques dates disponibles en semaine pendant le mois de mars.

Le site accueille quotidiennement seulement un groupe de 2 à 10 personnes, pour assurer la qualité de la neige. Selon le nombre de participants, le prix varie entre 135 et 220$ par personne.

Il reste encore beaucoup de potentiel skiable à développer, souligne Philippe Pichon, qui aimerait ajouter trois petits chalets locatifs au bas des pentes. Un lodge est aussi dans les cartons à plus long terme.

Ski Saguenay fait également de la prospection dans les montagnes avoisinantes pour développer des forfaits de motoneige électrique combinés au ski hors-piste, avec Saguenay Aventures.

De nouvelles lignes ont été développées à Ski Saguenay (Courtoisie)

Des petits films en attendant la neige

Le gros épisode de pluie vécu la semaine dernière a refroidi les ardeurs des amateurs de ski hors-piste, car il faudra encore beaucoup de neige avant d’aller skier les terrains naturels. En attendant, il est possible de visionner des petits films québécois sur le sujet.

Lucas Garceau-Bédard, un guide de ski hors-piste pour RAC City en Gaspésie, a réalisé un documentaire au Kirghizistan, dénommé Passage en terre nomade (disponible gratuitement sur YouTube). Ce séjour a transformé sa façon d’aborder le voyage et l’aventure.

«On était partie avec des objectifs bien précis pour que notre voyage soit complet», indique celui qui prévoyait faire de gros sommets et de grosses descentes. Un accident, une avalanche qui déferle quelques minutes après leur passage et de multiples péripéties ont forcé l’aventurier et ses comparses à revoir leurs priorités.

«On a ralenti en prenant le temps de vivre au rythme de la culture locale, précise-t-il. C’était vraiment gagnant, parce qu’on était moins stressés, qu’on a pu mieux vivre le voyage.» Le cinéaste et skieur a été tellement marqué par l’expérience qu’il vit maintenant dans une yourte dans la vallée de la Rivière-à-Claude, en Gaspésie!

La sécurité d’abord

Le ski hors-piste comporte des risques importants, car il n’y a pas de secouristes à l’affût si un pépin survient. L’auteur de ses lignes en sait quelque chose, car un ami a été emporté par une avalanche sous mes yeux en 2005.

Yanick Limary, un photographe et cinéaste basé à L’Anse-Saint-Jean, a pour sa part subi un cas de colonne dans le secteur hors-piste du mont Édouard.

Pour bien réagir, lors de telles situations, il faut d’abord suivre des formations en terrains avalancheux et en premiers soins. Pour conscientiser les skieurs à cette réalité, la FQME a réalisé le film La dernière descente, également disponible gratuitement sur YouTube.