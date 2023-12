Quand le plan B monétaire prend le dessus sur le piquetage

Enseignante orthopédagogue et mère de deux filles de deux et cinq ans, la Gatinoise est en grève générale illimitée avec la Fédération autonome de l’autonome de l’enseignement (FAE), comme des dizaines de milliers d’autres de ses collègues à travers en Outaouais et au Québec, depuis un mois. Au total, à la veille de Noël, ce sont jusqu’à maintenant 22 jours de paie qui ont été biffés de ses revenus.

Si son conjoint et elle ont bien tenté de se serrer la ceinture, le recours à un plan B s’est rapidement imposé comme une avenue obligatoire pour eux, avec deux jeunes enfants et les factures qui continuent d’entrer.

À cela s’ajoute l’impossibilité pour son conjoint de faire des heures supplémentaires puisqu’il a un emploi avec un salaire sur une base annuelle. De plus, comme son emploi l’amène parfois à travailler jusqu’à tard en soirée et que sa fille de cinq ans est elle-même à la maison parce qu’affectée par le débrayage, l’option pour elle de se trouver un deuxième emploi était d’emblée exclue.

Mélissa Desjardins-Manning a établi un plan B temporaire pour continuer d'avoir une certaine rémunération pendant la grève des enseignants. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Comme plusieurs autres enseignants en grève – leur nombre se serait accentué au fil des semaines en raison de la durée du conflit, certains offrant leurs services pour du tutorat –, Mme Desjardins-Manning a alors décidé d’ouvrir les portes de sa demeure pour accueillir jusqu’à cinq enfants par jour pour faire à la fois des activités d’apprentissage et offrir un service de garde. Avec un tarif de 50$ par jour, elle peut engranger des revenus qui sont les bienvenus en ces temps troubles, sans fonds de grève.

«Avec la grève qui a débuté le 23 novembre et des paies très réduites pour les deux prochaines semaines (les enseignants vont obtenir le versement d’une paie de vacances à la fin décembre mais le CSSPO avait au préalable annoncé qu’aucune paie nette ne serait déposée jusqu’en janvier), je ne pouvais pas me permettre de continuer ainsi. C’est ce qui m’a poussé vers un plan B», explique la principale intéressée.

Les enseignants affiliés à la FAE – y compris environ 10 000 en Outaouais – sont en grève générale illimitée depuis un peu plus de quatre semaines. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Dans la dernière semaine avant Noël, elle a fait le choix de délaisser la ligne de piquetage pour se consacrer à cet emploi temporaire. Un choix quelque peu déchirant puisqu’elle continue d’appuyer les revendications, mais, dit-elle, c’était un point tournant pour le portefeuille de son ménage. Mais ses collègues l’ont appuyée et elle n’est surtout pas sentie jugée.

«Ils comprennent très bien mon contexte. Aussi, je suis à l’échelon 9, alors je ne fais pas un si gros salaire que ça (65 000$), alors c’est difficile de mettre de l’argent de côté avec les taux d’intérêt élevés et un récent renouvellement de l’hypothèque, les rénovations que nous avons fait, les enfants, etc. Il y a plusieurs dépenses. La plus jeune est encore aux couches», explique l’enseignante orthopédagogue.

Loin d’être un cas unique

Elle serait loin d’être la seule à avoir trouvé des solutions pour que de l’argent continue à entrer dans le compte bancaire en ces temps difficiles. Une sorte de limite a été franchie voire dépassée dans plusieurs cas.

«C’est sûr qu’il y en a en réflexion. Une de mes collègues s’est trouvée un deuxième emploi et ajuste son temps de piquetage. Elle travaille dans un commerce de Gatineau pour avoir un salaire. D’autres se questionnent, une autre a mis une publication pour faire du tutorat, une autre en faisait déjà, raconte-t-elle. Le salaire en début de carrière n’est pas élevé. Il faut suivre le coût de la vie: 2% par année (comme hausse), ce n’est plus possible.»

Même sans la grève, la mère de famille dit s’être déjà questionnée sur la possibilité d’avoir un second emploi en guise d’à-côté, une réflexion qui, déplore-t-elle, «n’a pas d’allure» sachant la voie professionnelle qu’elle a empruntée.

«Quand j’ai eu mon diplôme, jamais je n’aurais cru avoir à faire ça. À l’époque, j’avais déjà trois jobs pour payer mes études et là on est peut-être rendu au point où je dois me trouver un autre petit revenu. [...] J’aime vraiment ce que je fais, je suis vraiment passionnée. Je ne me vois pas faire autre chose, mais on est plusieurs à se questionner. Il faut que les conditions, le salaire changent.

Nonobstant la pause des Fêtes, elle compte offrir ce service à six reprises d’ici le 8 janvier, date potentielle de réouverture des écoles et de retour au travail. Si ce n’est pas le cas, comme elle ne peut se permettre de n’avoir aucun revenu, elle poursuivra sur la même lancée avec ce projet.

Mélissa Desjardins-Manning enseignant à la maison et faisant la lecture d'une histoire. (Patrick Woodbury/Le Droit)

La routine manquant cruellement à de nombreux enfants depuis des semaines, elle prévoit un plan de travail chaque jour pour les enfants à qui elle ouvre sa porte. Au menu, notamment: français, mathématiques, lecture d’histoires, jeux collectifs, bricolage, ateliers de cuisine en groupe – par exemple des muffins et des biscuits au pain d’épice –, marche et jeux extérieurs.

«Ce matin, par exemple, on a fait de la compréhension de lecture et des mathématiques. Mais il y a toujours du temps de jeu, car je me rends compte que ça faisait longtemps que les enfants n’avaient pas travaillé, alors ils sont rouillés. J’ai imprimé des documents selon leur niveau (scolaire), je m’arrange avec ce que j’ai, décrit la jeune femme. En faisant des muffins, je peux aussi questionner les plus grands sur les fractions avec les tasses à mesurer. On essaie de travailler des notions à travers tout ça.»

Rapidement, sa publication sur les médias sociaux pour l’offre de ce service de dépannage s’est propagée grâce au bouche à oreille. Elle a accueilli à la maison des voisines et ses nièces, entre autres.

«Ça varie selon les jours, les besoins des parents», dit-elle.

Faire sa part

Mélissa Desjardins-Manning tient à dire qu’elle ne délaisse pas la grande bataille dans laquelle les enseignants sont engagés depuis novembre. Bien au contraire. Elle compte faire sa part, mais à sa façon.

«Mon objectif, c’est que quand la température le permet, je pars avec les enfants et je vais voir les enseignants sur le piquet de grève à l’école de ma fille (près de la maison). J’essaie de rester dans le mouvement mais différemment. Juste cela, ça les encourage, leur fait du bien», plaide-t-elle.

Mélissa Desjardins-Manning. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Pour elle, le retour en janvier est plus que souhaitable, non seulement en raison de sa volonté que ses collègues et elle signent une entente satisfaisante, mais également pour le bien-être et l’apprentissage des élèves.

«Comme enseignante orthopédagogue, je travaille avec des enfants en difficulté et ce n’est déjà pas facile. Ça leur prend plus de temps pour acquérir un concept, des savoirs, et en plus je suis en milieu défavorisé. C’est certain que ce sera à recommencer en janvier. Au retour, on ne chômera pas», affirme-t-elle.

Épuisement

Or, réitère-t-elle, ce moyen de pression ultime était la meilleure option compte tenu de l’état du réseau d’éducation.

«On dirait que les gens mettent ça sur notre dos car on a voté pour la grève générale illimitée, mais c’est juste que nous n’étions plus capables. Les gens sont épuisés dès le premier bulletin. Du temps pour nous, pour la planification, on n’en a pas. On récupère un peu à la relâche en mars, à Noël, durant les vacances, mais les (journées) pédagogiques ne sont pas des congés», dit-elle.

Rappelons qu’une majorité d’élèves de l’Outaouais est en congé forcé depuis le 21 novembre en raison des divers mouvements de grève du personnel scolaire et que le retour à la normale en janvier n’est pas encore coulé dans le béton. Jusqu’ici, 24 jours du calendrier scolaire ont été affectés, soit 13%.