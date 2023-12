La grippe aviaire décime 165 000 volailles au Québec

Des données obtenues auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dressent un portrait précis et alarmant de la situation sur une période de trois mois.

Chronologiquement, le 23 octobre, 16 000 canards ont été affectés par la grippe aviaire dans une ferme d’élevage située à Saint-Christophe-d’Arthabaska, dans la région du Centre-du-Québec.

Le 14 novembre, en Montérégie, 20 452 dindons ont été touchés par ce virus mortel à Saint-Paul-d’Abbotsford. Puis quatre jours plus tard, une autre ferme d’élevage située sur le territoire de la même municipalité a fait état de 16 594 dindons victimes de l’influenza hautement pathogène.

Le 4 décembre, coup de tonnerre dans le milieu de la volaille au Québec. Cette fois, c’est 112 000 animaux morts qui doivent être compostés (poulets et dindons) à la Ferme Faterra, située à Saint-Pie en Montérégie.

Tous ces volatiles sont décédés après avoir contracté la grippe aviaire ou ont été euthanasiés, puisque les mesures sanitaires exigent la destruction du troupeau dès qu’un cas positif est identifié sur une exploitation agricole.

«Le message clé reste la biosécurité. Particulièrement dans un contexte où les oiseaux migrateurs sont partis, mais ont contaminé leur environnement. Le virus aime le froid et l’humidité», indique Manon Racicot, vétérinaire épidémiologiste principale à l’Agence canadienne d’Inspection des aliments, en entrevue à La Voix de l’Est.

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène survit longtemps au froid et à l'humidité. (Fournie)

Les dindons et les canards sont deux espèces très sensibles au virus, d’où leur mortalité très rapide comme ce fut le cas à la Ferme Faterra dans laquelle 3000 dindons sont morts en l’espace de 24 h dans un bâtiment qui regroupait 3500 volatiles. L’ACIA continue d’investiguer sur cette exploitation agricole pour savoir comment le virus a pénétré dans les installations.

La grippe aviaire touche les fermes d’élevage via les flux migratoires des oiseaux sauvages, principalement des oies et des canards.

Manon Racicot, vétérinaire épidémiologiste principale à l’Agence canadienne d’Inspection des aliments. (Jean-Luc Lorry/Archives La Voix de l'Est)

«Tout ce qui est attractif sur une ferme est une source de contamination. Actuellement, il n’existe pas de vaccin approuvé au Canada pour immuniser les volailles contre la grippe aviaire», précise Manon Racicot.

En France, face au fléau, le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis en application un plan de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), et ce, depuis le mois d’octobre. La vaccination obligatoire des canards d’élevage s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Pandémie mondiale

La Dre Manon Racicot est la personne désignée par l’ACIA pour rapporter les cas de grippe aviaire à l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), basée à Paris. «Nous sommes actuellement en situation de pandémie. Seule l’Australie n’a pas été touchée ces derniers mois par la grippe aviaire», mentionne la vétérinaire.

Un avis partagé par Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. «Actuellement, 76 pays sont atteints. C’est une pandémie mondiale. Il y a 273 espèces d’oiseaux atteints par la grippe aviaire et une quarantaine de mammifères comme des phoques, des renards, des moufettes et des visons. En mai dernier, j’ai participé à une consultation mondiale sur l’influenza aviaire hautement pathogène à Rome», souligne Jean-Pierre Vaillancourt.

«Au moment de la consultation, la récente panzootie — maladie infectieuse qui peut se propager sur tous les continents et qui affecte plusieurs espèces ou toutes les espèces animales — avait touché plus de 70 pays et territoires, entraînant plus de 11 000 cas de maladie dans les populations d’oiseaux sauvages et domestiques», peut-on lire sur le site Web de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. (Fournie)

Le premier cas de grippe aviaire a été détecté au Canada en décembre 2021 à Terre-Neuve.

Depuis, selon des chiffres colligés par l’ACIA, 411 fermes ont été touchées par ce virus mortel, dont 51 au Québec. «Au cumulé, près de 11 millions d’oiseaux ont été touchés depuis deux ans au pays», indique Manon Racicot.

Situation préoccupante

«Cette situation est un peu préoccupante puisque cela affecte l’être humain. Mais je pense qu’il n’y a pas de raison de paniquer. Jusqu’à maintenant, il y a eu quelques cas aux États-Unis, un en Europe et un au Canada [de personnes ayant contracté la grippe aviaire]», mentionne le professeur Vaillancourt.

«Ce qui est inquiétant est la mutation du virus. Plus il se promène comme c’est le cas aujourd’hui, plus il peut se répliquer. Nous n’avons pas de contrôle sur les oiseaux migrateurs. Par contre, nous avons le contrôle sur les animaux d’élevage. On ne veut pas que cela devienne pandémique chez l’humain», poursuit-il.

Selon cet expert en santé animale, l’équipement des personnes qui pénètrent dans un poulailler est souvent au cœur du problème. «Le virus se propage par milliards de particules via des sécrétions et des fientes. L’idée de désinfecter ses bottes pendant trois minutes est une technique qui fonctionne. Chausser une autre paire de bottes représente une piste de solution à privilégier», souligne le Dr Vaillancourt.

Les dindons et les canards (notre photo) sont deux espèces particulièrement sensibles à l'influenza aviaire hautement pathogène. (Archives La Presse)

Des bottes à risque

La Fédération des éleveurs de volailles du Québec insiste sur l’importance de la biosécurité dans les fermes. La direction de cette fédération affiliée à l’UPA considère que tous les bâtiments destinés à l’élevage devraient être aménagés avec une entrée à deux zones.

Ainsi, une personne qui pénètre dans un poulailler ne peut accéder aux animaux sans se voir barrer la route par un banc, sur lequel on doit chausser une paire de bottes spécialement destinée à cet effet.

«Mettre en place une zone tampon entre l’entrée d’un poulailler et l’endroit où sont situés les oiseaux représente un avantage majeur en biosécurité. C’est le cas sur ma ferme», souligne Sylvain Lafortune, nouveau président de la Fédération des éleveurs de volailles du Québec.

M. Lafortune exploite deux fermes dans la région de Lanaudière qui accueillent 140 000 volailles par période d’élevage.

Marie-Ève Tremblay, directrice générale de la fédération des Éleveurs de volailles du Québec (Fournie)

Marie-Ève Tremblay, directrice générale de la Fédération des éleveurs de volailles du Québec, précise que son organisation est proactive lorsqu’un cas de grippe aviaire est confirmé sur une exploitation agricole.

«Nous mettons rapidement en place un déploiement tactique. Nous appelons les éleveurs qui se trouvent dans une zone à risque ou à restriction. Une équipe d’auditeurs se rendent sur la ferme touchée afin de s’assurer que tous les programmes en biosécurité sont respectés», mentionne Mme Tremblay.

La Fédération des éleveurs de volailles du Québec regroupe environ 700 membres.