Une distribution «de bonheur» pour égayer le Noël des enfants malades

Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, les élèves de Caroline Isabelle ont donc décidé d’offrir des sacs cadeaux pour les enfants malades qui fréquenteront le centre pédiatrique de l’hôpital de Shawinigan pendant la période des Fêtes.

«C’est avec beaucoup d’entrain et l’aide précieuse des Savons Âmes Sœurs qu’ils ont confectionné des baumes à lèvres, des bombes de bain et des brumisateurs. Ils ont aussi ajouté une petite touche personnelle en fabriquant des bracelets et des cartes d’encouragement», explique leur enseignante Caroline Isabelle, visiblement fière de ses petits protégés.

Profitant du fait qu’un de leur camarade se soit absenté un mois pour des raisons de santé, l’enseignante a joint l’utile à l’agréable en abordant la question de la santé avec ses élèves, mais aussi en y ajoutant un volet entrepreneurial puisque les jeunes ont participé à chaque étape de création.

Les 30 sacs à surprise distribués contiennent des baumes à lèvres, des bombes de bain et des brumisateurs confectionnés par les élèves, mais aussi une carte de voeux et un bracelet. (Photo: fournie)

Donner au suivant

«J’ai voulu qu’ils développent le plaisir d’offrir quelque chose sans rien n’attendre en retour. Ce qui disons est peu commun à leur âge», précise Mme Isabelle. Puisque la maman d’une fille de la classe est derrière l’entreprise Savons Âmes Soeurs (Ève Garceau), le choix s’est créé naturellement.

«Ce sont aussi eux qui ont décidé de leur nom : les distributeurs de bonheur.» — Caroline Isabelle, enseignante

En tout, ce sont 30 sacs cadeaux qui ont été remis le 20 décembre dernier à Karine Bourassa, infirmière auxiliaire à l’hôpital de Shawinigan. L’enseignante mentionne que justement près de 30 enfants se trouveront hospitalisés pour Noël sans contact avec leurs amis.

«Voir l’étincelle dans les yeux de chaque enfant qui préparait avec soin les produits, c’était tout simplement magique! Comment ne pas être fière...», a pour sa part réagi Ève Garceau sur sa Page Facebook. À noter que plusieurs parents ont aussi offert de leur temps pour permettre de réaliser le projet entamé en octobre. «On devrait avoir des nouvelles des enfants qui ont reçu nos sacs, on l’espère. C’est une façon de leur apporter un peu de bonheur!», conclut Caroline Isabelle.