Opération Père-Bonheur pour les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale

Le tout a débuté lundi et mardi par une distribution de présents à travers la région. « Nous avons fait de La Baie à Dolbeau-Mistassini », résume Myriam Taillon.

Les organismes soutiennent une clientèle adulte qui souffre de problèmes de santé mentale. Une cause pas très sexy. « C’est très difficile de trouver des entreprises qui veulent collaborer avec nous, mais on réussit. Comme cette année, nous avons des chocolats des Pères trappistes, des produits du terroir et des beaux articles de chez Paus Spa. C’est très difficile aussi parce que la demande est élevée. Nous sommes passés de 300 à 625 personnes dans le besoin », explique-t-elle.

Elles se sont rendues dans des centres d’hébergement ainsi qu’au département de santé mentale, le D-9, à l’hôpital de Chicoutimi. « À Roberval, une personne m’a dit que c’est la première fois de sa vie qu’elle recevait un cadeau », souligne Mme Taillon, encore émue par sa rencontre.

Un dîner de Noël

Un dîner de Noël se tenait mercredi midi dans les locaux de la Fondation Vivre ma santé mentale. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Les intervenantes animaient le dîner de Noël organisé par les deux fondations, mercredi, lors de la visite du Quotidien dans les locaux de la Fondation Vivre ma santé mentale sur la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi.

La quinzaine d’invités avaient le cœur à la fête. L’échange de cadeaux venait de se terminer et ils allaient commencer à dîner. Sabryna Tremblay était de la partie. La travailleuse autonome a un diagnostic de trouble anxieux généralisé. Les activités offertes par la Fondation Vivre ma santé mentale lui font toujours du bien.

« Ici, c’est vraiment adapté pour chaque personne. Je peux venir, ou pas. C’est moi qui choisis. Et les intervenantes sont formées pour nous aider. Si je fais une crise pendant une activité, elles sont là », explique Sabryna qui avait demandé une feuille et des crayons pour dessiner pendant le réveillon, question d’apaiser son anxiété. « Quand il y a beaucoup de monde, je suis plus anxieuse. »

Ici donc, pas de jugement. « Ce n’est pas comme au D-9. On se sent pas mal plus punis qu’aidés quand nous sommes là. On nous enlève tout. »

La Fondation Vivre ma santé mentale a pour mission de rendre les gens plus proactifs dans leur traitement. De les aider à devenir des acteurs plutôt que de subir leur maladie, explique la directrice générale, Louiselle Brassard. L’organisme propose une multitude d’activités, à Chicoutimi ainsi qu’à Alma, à Roberval, et bientôt à Mashteuiatsh. « Ça va de l’art aux activités sportives. Il y a aussi des activités sociales, comme un café qu’on peut venir prendre. »