Manque d’ambulances: forcés de couper sur la désinfection

Le problème n’est pas nouveau. Les paramédics sont surchargés à Québec. Il arrive quotidiennement qu’il n’y ait aucune ambulance disponible sur le territoire. Il n’y a pourtant pas de manque de personnel ni de véhicules.

L’Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) demande donc que les autorités gouvernementales accordent 35 000 à 40 000 heures supplémentaires par année, ce qui représente 10 à 15 équipes de plus par jour. Il y a actuellement environ 35 équipes sur le terrain chaque jour à Québec.

«On doit se faire allouer davantage d’heures pour assurer une meilleure couverture ambulancière. Mais le ministère de la Santé fait la sourde oreille. Malgré les demandes des compagnies ambulancières et même du CIUSS, il n’y a rien qui se fait. C’est l’hécatombe sur les routes», déclare le président de l’ATPH, Frédéric Maheux.

Le président de l’ATPH, Frédéric Maheux, demande que le gouvernement accorde 35 000 à 40 000 heures de services ambulanciers de plus par année. (Erick Labbé/Le Soleil)

Ce qu’a plutôt fait le ministère de la Santé, dit M. Maheux, c’est d’implanter de nouvelles obligations dans le contrat de travail avec les employeurs pour accélérer le travail des ambulanciers. Mais ce faisant, il met la santé des paramédics et des patients à risque.

«Ils se font demander de travailler plus vite et de couper court aux mesures d’hygiène. Ça n’a pas de bon sens. Au Québec, on baisse nos standards pour ne pas ajouter des heures d’ambulance dans la capitale. On n’a pas les priorités à la bonne place», se désole le député solidaire Sol Zanetti.

Le contrat avance que du moment où la civière est libérée, les ambulanciers doivent se mettre disponible sur le système de répartition, explique le président de l’ATPH.

«S’il y a trop d’appels en attente, comme ça arrive à tous les jours à Québec, les ambulanciers disponibles doivent aller stabiliser les patients et le système va envoyer une autre ambulance pour assurer le déplacement. Mais il n’y a pas d’autres ambulances. Elles sont toutes occupées», ajoute-t-il.

Si la situation est majeure et nécessite des soins immédiats, les ambulanciers doivent alors transporter le patient d’urgence dans la même ambulance sans même avoir eu le temps de désinfecter l’équipement comme il se doit. Frédéric Maheux mentionne que la civière est parfois être désinfectée à l’extérieur — dans le froid et la neige — ce qui est tout sauf idéal.

«Imaginez-vous une civière qui a été utilisée pour transporter un patient avec la COVID, la grippe ou même la gastro. Les patients et les paramédics courent donc le risque d’être contaminés. Au lieu d’ajouter des heures supplémentaires, le gouvernement a décidé d’aller de l’avant avec cette méthode. Même après être passé à travers la pandémie qui a démontré l’importance de la désinfection.»

Il s’agit effectivement du même gouvernement qui a demandé aux Québécois de se désinfecter les mains, de porter un masque et de se tenir à deux mètres durant les années de pandémie.

Le cercle vicieux de l’urgence et des ambulances

La congestion dans les urgences a aussi sa part à jouer dans le manque d’ambulances. Le manque de lits retient les ambulanciers dans les centres hospitaliers. Ces derniers peuvent attendre plusieurs heures dans les hôpitaux avec le patient.

«Les ambulanciers arrivent au triage avec le patient, mais se font dire qu’il n’y a aucun lit disponible. Ils doivent attendre qu’un lit se libère alors que le patient se tort de douleur sur la civière. Habituellement, un ambulancier pouvait attendre jusqu’à une heure, mais aujourd’hui ça peut atteindre de trois à cinq heures», mentionne Frédéric Maheux.

Pendant ce temps-là, les appels continuent à entrer. Mais les ambulanciers sont coincés dans les hôpitaux. Si la tendance se maintient, cette situation n’est pas près de disparaître compte tenu du manque de personnels et du fort achalandage.

C’est pourquoi M. Maheux demande une solution à court terme. Il veut plus de véhicules sur les routes pour pourvoir un bon service, même si plusieurs ambulanciers sont en rétention dans les centres hospitaliers. Cependant, bien que le nombre d’appels ait augmenté de 7 % et que le nombre d’appels d’urgence numéro un ait augmenté de 30 %, il n’y a pas toujours pas eu d’ajout d’heures depuis 2019.

Le président de l’ATPH reconnaît que l’allocation de 35 000 à 40 000 heures représente de l’argent. Mais le budget pour le service préhospitalier représente environ 1 ou 2 % du budget de la santé. Il ajoute que ces heures pourraient être bénéfiques pour alléger le fardeau dans les hôpitaux.

«Plus il y a d’ambulances, plus on est rapide et plus on donne des soins aux patients, moins les soins hospitaliers sont longs. On pourrait réellement aider, mais ça passe par des heures et une reclassification du métier. C’est un pouvoir que le ministère de la Santé ne veut pas nous donner. Il nous boude.» — Frédéric Maheux, président de l'Association des travailleurs préhospitaliers

Le manque d’ambulances vient donc lui aussi embourber quelque peu le système de la santé parce que de meilleurs soins et une meilleure orientation du patient auraient pu être faits préalablement. Puis la congestion à l’urgence vient accentuer le manque d’ambulances parce que les ambulanciers doivent attendre des lits. Ainsi de suite. C’est une roue sans fin.

Incapable de mesurer le danger

Malgré les nombreuses revendications pour mettre fin à la découverture ambulancière, personne n’est encore capable de réellement chiffrer le problème. Le phénomène arrive pourtant tous les jours. Les ambulanciers le constatent sur le terrain.

«Je ne comprends pas pourquoi on n’est pas capable d’avoir des données sur le nombre d’heures de découverture ambulancières à Québec. C’est très préoccupant. Comment voulez-vous régler le problème si on n’est pas capable d’avoir la mesure exacte du danger que l’on court? » lance Sol Zanetti en entrevue avec Le Soleil.

«N’importe quel ministre de la Santé sérieux aurait demandé des chiffres pour déterminer l’ampleur de la découverture et voir comment régler le problème. C’est comme si on ne voulait pas le savoir.» — Sol Zanetti

Le député solidaire ajoute que le gouvernement a peut-être peur de documenter le phénomène parce qu’il devra mettre plus d’argent. Mais mettrait-il réellement plus d’argent en augmentant les heures alors qu’il pait déjà le temps supplémentaire que sont obligés de faire les ambulanciers?

«J’espère qu’il ne fait pas ce sordide calcul parce qu’au bout du compte, ce sont des vies qui sont en jeu. Les ambulanciers sont environ capables de répondre à 50% des appels dans les temps. C’est terrible. Je ne vois pas le verre à moitié plein dans ce genre de situation», glisse M. Zanetti avec une certaine pointe de frustration et désolation.