L’agresseur de La Belle et La Bœuf accusé de tentative de meurtre

L’homme qui s’exprime difficilement en français est apparu dans la salle de visioconférence du poste de police de Saguenay vêtu d’une combinaison blanche fournie par les policiers et a dit dans un français approximatif qu’il était fatigué.

Selon des informations confirmées par plusieurs sources, le Tunisien de 30 ans qui était chef cuisinier du restaurant était en colère contre la directrice de l’établissement et s’en serait finalement pris à une gérante et une serveuse en leur infligeant des blessures graves à la tête, au cou et aux mains.

C’est du moins les informations qui circulent tant au sein du personnel de La Belle et La Bœuf que dans les milieux policiers. Les enquêteurs du Service de police de Saguenay ont jusqu’à maintenant été très discrets sur les motifs qui ont poussé ce préposé aux cuisines à agir de la sorte.

Toujours selon les informations recueillies par Le Quotidien, la mésentente entre cet employé et la directrice de la Belle et La Boeuf aurait été provoquée par les directives de cette dernière pour les tâches à accomplir. La directrice aurait demandé au personnel de faire du ménage pendant les périodes plus tranquilles et le préposé aux cuisines n’aurait pas apprécié de se faire assigner au lavage des salles de bain.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Sébastien Vallée, a indiqué que l’enquête se poursuivait et qu’il pourrait y avoir d’autres accusations de portées.

Me Sébastien Vallée, procureur aux poursuites criminelles et pénales, a porté les accusations contre M. May. (Rocket Lavoie /Archives Le Quotidien)

Son avocat, Nicolas Gagnon de l’Aide juridique de Chicoutimi, a plaidé non coupable et a renoncé à la tenue de son enquête sur remise en liberté jusqu’au 12 janvier, pour prendre le temps d’examiner toute la preuve volumineuse.

Aux questions des médias, Me Gagnon a indiqué que son client était conscient de la gravité des gestes dont on l’accuse et a hâte de s’expliquer.