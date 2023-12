Du mobilier d’hôtel luxueux dans votre maison

La nouvelle boutique, ouverte au grand public, est située dans le même édifice que l’entrepôt de Meubles Saint-Damase et des bureaux administratifs du fabricant à Rougemont.

Dans une ambiance feutrée, cohabitent de nombreux meubles haut de gamme pour salons, des ensembles de tables et chaises, du mobilier de chambres à coucher et des fauteuils design, dont certains se vendent pour la coquette somme de 46 000$.

«Nous voulions rendre accessible notre savoir-faire aux designers, architectes et pour la première fois aux particuliers», mentionne Valérie Guilmette, vice-présidente de la division Humble Nature de Meubles Saint-Damase, en entrevue à La Voix de l’Est.

La nouvelle boutique Humble Nature à Rougemont propose une gamme de meubles haut de gamme destinés autant pour l'intérieur que pour l'extérieur. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Mais si les portes sont ouvertes pour monsieur et madame Tout-le-Monde, la boutique n’est pas accessible à tous les portefeuilles. Il faut prévoir un budget d’environ 6 900 $ pour une table et dix chaises et 9 000 $ pour un ensemble de lit et deux tables de nuit.

Les essences utilisées pour la fabrication de ces meubles à la finition irréprochable sont le cèdre espagnol, le frêne, le merisier, le noyer, le chêne rouge et également le chêne blanc.

Fauteuil d’artiste numéroté

Le fauteuil imaginé et dessiné par Caroline Monnet, artiste multidisciplinaire d’origine algonquine et française attire l’attention au milieu de la boutique. En fait, ce meuble unique n’a aucune symétrie.

Qualifié d’œuvre d’art, ce fauteuil fabriqué en merisier est une pièce numérotée qui a demandé près de 200 heures de travail.

«Le coût est de 46 000 $. Nous en avons vendu quatre jusqu’à maintenant sur les 10 exemplaires que nous avons fabriqués dans nos ateliers», souligne Valérie Guilmette.

Un fauteuil en bois de merisier, imaginé et dessiné par l'artiste Caroline Monnet. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

Ce fauteuil fera d’ailleurs partie d’une exposition au Musée d’art contemporain de Toronto en 2024.

Tous les meubles exposés dans la boutique sont disponibles à la vente et ne nécessitent pas de délais de fabrication.

Loin d’être en manque d’idées, Meubles Saint-Damase s’est également associé avec le créateur Leroy Williams pour créer une gamme de produits pour le corps comme du shampoing, du revitalisant et du savon à main sous le nom Room.

Fondée en 1983 dans la municipalité de Saint-Damase, l’entreprise Meubles Saint-Damase s’est taillée au fil des années une place sur la scène internationale.

Celle-ci s’est spécialisée dans la fabrication de mobilier destiné aux chambres d’établissements hôteliers luxueux situés pour certains à Londres, New York, Miami et Honolulu. Depuis peu, l’entreprise est d’ailleurs propriétaire de l’hôtel Cap Diamant dans le Vieux-Québec qu’elle a entièrement réaménagé.

Meubles Saint-Damase compte maintenant 350 employés pour l’ensemble de ses installations basées à Saint-Damase, Rougemont, Sainte-Thérèse, Lac-Mégantic ainsi que Mississauga et Waterloo en Ontario.

La boutique Humble Nature est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 16h et également sur rendez-vous.