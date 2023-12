Budget 2024: Bromont veut prendre le pouls des citoyens

«On est toutes et tous touchés par la situation économique, sans exception, a indiqué en entrevue le maire de Bromont, Louis Villeneuve. C’est vraiment une période d’incertitude, voire d’insécurité. On ne sait pas trop où ça s’en va. Certains citoyens s’interrogent et vivent de l’insatisfaction puis de l’inquiétude face au budget. Et c’est normal. On est sensibles aux commentaires reçus. À la suite de ça, je pense que ce qu’on doit faire comme conseil municipal, comme administration, c’est d’organiser une série de rencontres citoyennes.»

On prévoit tenir quatre rencontres entre le 15 et le 31 janvier au Centre culturel St-John, sous différentes thématiques. Celles-ci ne sont pas encore établies. La Ville compte dévoiler les détails au retour des Fêtes.

«L’objectif de ces rencontres est d’expliquer le processus décisionnel derrière le budget, a mentionné le maire. On veut aussi échanger avec les citoyens sur des questions relatives au budget de fonctionnement, des investissements à faire, des enjeux, des priorités et des grandes orientations à venir pour notre communauté.

Les citoyens qui souhaitent aborder des sujets en particulier peuvent communiquer avec la municipalité via courriel à budget2024@bromont.com.