Arnaques par faux représentants bancaires: un prolifique fraudeur sous les verrous

Un fraudeur récidiviste

Jean-François Gagnon a comparu au palais de justice de Trois-Rivières, mercredi, pour faire face à de nombreuses accusations et est demeuré détenu. Il faut dire que le suspect a plusieurs antécédents en matière de fraude.

Ce dernier venait tout juste de purger une peine pour un autre dossier et était encore en liberté conditionnelle lors du premier larcin de cette nouvelle série de crimes, en janvier 2023.

Il aurait notamment participé à un stratagème de faux codes-barres pour lequel il a été condamné à 18 mois de prison en août 2022. En soustrayant de sa peine les mois passés en détention préventive, il avait été libéré d’office en décembre 2022. Déjà à l’époque, on soulignait un risque élevé de récidive dans son rapport présentenciel.

29 villes touchées

C’est la Division des enquêtes sur les crimes économiques (DECÉ) de la SQ qui a procédé à l’arrestation de Gagnon du côté de Saint-Calixte, dans Lanaudière. Près de 26 corps policiers sont impliqués dans les différents dossiers pour lesquels il est accusé.

Très actif, l’homme aurait commis des fraudes dans au moins 29 villes dans les régions du Centre-du-Québec, de la Montérégie, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et de la Capitale-Nationale. Des municipalités telles que Berthierville, Victoriaville, Plessisville, Sherbrooke et Québec sont touchées.

La SQ avait Jean-François Gagnon dans son collimateur depuis un certain temps, mais il était ardu de le retrouver puisqu’il ne possédait aucune adresse connue. Lors de son interpellation, il était d’ailleurs en possession d’un faux permis de conduire et d’une carte d’assurance-maladie contrefaite.

D’autres arrestations pourraient suivre dans ce dossier, puisque les fraudeurs agissent rarement seuls pour effectuer ce genre de crimes.

Des crimes de plus en plus fréquents

La fraude par faux représentants vise généralement les aînés en se basant sur une méconnaissance des technologies. Les malfaiteurs appellent leur victime en se faisant passer pour le représentant d’une institution financière.

On annonce alors à la personne que des transactions douteuses ont été repérées sur ses comptes bancaires et on lui demande de mettre sa carte avec son NIP dans une enveloppe afin qu’un complice prétendant être un employé ou un policier vienne la récupérer dans sa boîte aux lettres.

Dépliant produit par la police de Trois-Rivières concernant les fraudes par faux représentants.

Ce type de crimes est de plus en plus fréquent sur l’ensemble du territoire. Avec les nouvelles technologies, les fraudeurs peuvent notamment faire apparaître le vrai numéro d’une institution bancaire sur l’afficheur des téléphones ou encore utiliser l’intelligence artificielle pour créer une voix similaire à celle d’une personne ayant des liens avec les victimes.

Il est à souligner qu’en aucun cas, un employé d’une institution financière ne demandera à un client de lui remettre ses cartes ou d’avoir accès à son NIP. La procédure est plutôt de réclamer au titulaire de détruire lui-même ses cartes si une fraude est soupçonnée.